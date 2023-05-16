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الدفاعات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين "سو-24" و"سو-25"
Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230516/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-منظومة-باتريوت-أمريكية-في-كييف-1077088561.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير منظومة "باتريوت" أمريكية في كييف
الدفاع الروسية تعلن تدمير منظومة "باتريوت" أمريكية في كييف
الدفاع الروسية تعلن تدمير منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي الأمريكية في كييف 16.05.2023, سبوتنيك عربي
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الدفاع الروسية تعلن تدمير منظومة "باتريوت" أمريكية في كييف

09:57 GMT 16.05.2023
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
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الدفاع الروسية تعلن تدمير منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي الأمريكية في كييف
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