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https://sputnikarabic.ae/20230516/الرئاسة-التركية-الجولة-الثانية-من-الانتخابات-محسومة-لصالح-أردوغان-1077107620.html
الرئاسة التركية: الجولة الثانية من الانتخابات محسومة لصالح أردوغان
الرئاسة التركية: الجولة الثانية من الانتخابات محسومة لصالح أردوغان
اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية محسومة لصالح الرئيس رجب طيب أردوغان. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T15:52+0000
2023-05-16T15:52+0000
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع قناة تركية خاصة، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "الأناضول".وقال إن فارق الأصوات بين أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو كبير جدا، معتبرا أنه من الصعب للمعارضة تخطي الفارق الذي وصل إلى 2.5 مليون صوت.وأضاف قالن: "في حين أننا نحافظ على أصواتنا، نعتقد أن رئيسنا سيضيف على الأرجح أصواتًا جديدة لخانته في الجولة الثانية".ورأى أن الشعب التركي صوّت لصالح أردوغان بنسبة 49.5 في المئة، وذلك رغبة منه في الحفاظ على الاستقرار الحاصل في البلاد.ويوم الأحد، أجريت في تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، تنافس في الانتخابات الرئاسية كل من رجب طيب أردوغان مرشح "التحالف الجمهوري"، وزعيم حزب "تحالف الأمة" (تحالف الشعب) المعارض كليجدار أوغلو، وسنان أوغان مرشح "تحالف الأجداد".وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات رسميا إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات.​​​​
https://sputnikarabic.ae/20230516/أبراج-في-قطر-تضيء-بالعلم-التركي-وصورة-أردوغان-مع-بدء-الانتخابات-الرئاسية-فيديو-1077085484.html
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أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الرئاسة التركية: الجولة الثانية من الانتخابات محسومة لصالح أردوغان

15:52 GMT 16.05.2023
© AFP 2023 / YASIN AKGULلافتات دعائية تحمل صورة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية، اسطنبول، 12 مايو/ أيار 2023
لافتات دعائية تحمل صورة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية، اسطنبول، 12 مايو/ أيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
© AFP 2023 / YASIN AKGUL
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اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية محسومة لصالح الرئيس رجب طيب أردوغان.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع قناة تركية خاصة، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "الأناضول".
أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
أبراج في قطر تضيء بالعلم التركي وصورة أردوغان مع بدء الانتخابات الرئاسية... فيديو
09:05 GMT
وقال إن فارق الأصوات بين أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو كبير جدا، معتبرا أنه من الصعب للمعارضة تخطي الفارق الذي وصل إلى 2.5 مليون صوت.
وأضاف قالن: "في حين أننا نحافظ على أصواتنا، نعتقد أن رئيسنا سيضيف على الأرجح أصواتًا جديدة لخانته في الجولة الثانية".
ورأى أن الشعب التركي صوّت لصالح أردوغان بنسبة 49.5 في المئة، وذلك رغبة منه في الحفاظ على الاستقرار الحاصل في البلاد.
ويوم الأحد، أجريت في تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، تنافس في الانتخابات الرئاسية كل من رجب طيب أردوغان مرشح "التحالف الجمهوري"، وزعيم حزب "تحالف الأمة" (تحالف الشعب) المعارض كليجدار أوغلو، وسنان أوغان مرشح "تحالف الأجداد".
وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات رسميا إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات.​​​​
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