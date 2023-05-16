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الصحة الفلسطينية: إصابة 3 شبان في مدينة جنين خلال اقتحام القوات الإسرائيلية
الصحة الفلسطينية: إصابة 3 شبان في مدينة جنين خلال اقتحام القوات الإسرائيلية
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 3 شبان فلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية خلال عملية اقتحام لمدينة جنين 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T08:53+0000
2023-05-16T08:53+0000
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ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أكدت الوزارة أن 3 من الشباب الفلسطيني أصيبوا بالرصاص في مناطق مختلفة، خلال عملية اقتحام نفذتها القوات الإسرائيلية لمدينة ومخيم جنين، اليوم الثلاثاء.وقال البيان: "ثلاثة مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال، أحدهم أصيب برصاصة في بطنه وتم إدخاله للعمليات في مستشفى جنين الحكومي".ويشهد مخيم ومدينة جنين في الضفة الغربية عمليات مداهمة واقتحام متواصل من قبل القوات الإسرائيلية، بحثا عمن يسمونهم مطلوبين، على صلة بعمليات تم تنفيذها ضد أهداف إسرائيلية.وشهد السبت الماضي مقتل شاب فلسطيني، برصاص إسرائيلي قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن استهدفت جنودا، حيث ارتفعت بمقتله حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري، في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 151، بينهم 33 قتيلا في العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على غزة.طالع أيضا: محافظ جنين يكشف لـ"سبوتنيك" آخر تطورات اقتحام إسرائيل للمخيم
https://sputnikarabic.ae/20230510/الجيش-الإسرائيلي-يقتل-فلسطينيين-في-قباطية-جنوب-جنين-1076846158.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

الصحة الفلسطينية: إصابة 3 شبان في مدينة جنين خلال اقتحام القوات الإسرائيلية

08:53 GMT 16.05.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIاقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين
اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 3 شبان فلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية خلال عملية اقتحام لمدينة جنين
ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أكدت الوزارة أن 3 من الشباب الفلسطيني أصيبوا بالرصاص في مناطق مختلفة، خلال عملية اقتحام نفذتها القوات الإسرائيلية لمدينة ومخيم جنين، اليوم الثلاثاء.
آلاف الفلسطينيين يشاركون في تشييع قتلى جنين والحداد يعم الأراضي الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين في قباطية جنوب جنين
10 مايو, 05:05 GMT
وقال البيان: "ثلاثة مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال، أحدهم أصيب برصاصة في بطنه وتم إدخاله للعمليات في مستشفى جنين الحكومي".

وأفادت الوكالة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت مواطنا فلسطينيا بعد اقتحامها منطقة الهدف في مدينة جنين، وذلك بعد أن حاصرت منزله.

ويشهد مخيم ومدينة جنين في الضفة الغربية عمليات مداهمة واقتحام متواصل من قبل القوات الإسرائيلية، بحثا عمن يسمونهم مطلوبين، على صلة بعمليات تم تنفيذها ضد أهداف إسرائيلية.
وشهد السبت الماضي مقتل شاب فلسطيني، برصاص إسرائيلي قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن استهدفت جنودا، حيث ارتفعت بمقتله حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري، في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 151، بينهم 33 قتيلا في العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على غزة.
طالع أيضا: محافظ جنين يكشف لـ"سبوتنيك" آخر تطورات اقتحام إسرائيل للمخيم
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