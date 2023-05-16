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العراق... انطلاق عملية أمنية واسعة شمالي بغداد
العراق... انطلاق عملية أمنية واسعة شمالي بغداد
انطلقت في العراق، اليوم الثلاثاء، عملية أمنية واسعة شمالي العاصمة بغداد للبحث عن المطلوبين وبقايا عناصر "داعش" الإرهابية. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T07:11+0000
2023-05-16T07:11+0000
العراق
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جاء ذلك وفق ما أعلنته هيئة الحشد الشعبي في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".وقال بيان الحشد: "قوة من اللواء 12 في الحشد الشعبي وبالتنسيق مع القوات الأمنية ينطلقان في عملية أمنية واسعة في مناطق غرب الطارمية".وأوضح أن العملية الأمنية جاءت للبحث عن المطلوبين وبقايا عناصر "داعش" (إرهابي محظور في روسيا وعدة دول) بهدف تأمين شمال العاصمة بغداد.وكان العراق قد أعلن، في عام 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.ولا تزال القوات الأمنية العراقية تلاحق فلول التنظيم التي تحاول تنفيذ عمليات إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230513/السوداني-بعد-دحر-داعش-العراقيوان-قادرون-على-الانتصار-في-ميدان-الإعمار-1077001458.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, تنظيم داعش الإرهابي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, تنظيم داعش الإرهابي

العراق... انطلاق عملية أمنية واسعة شمالي بغداد

07:11 GMT 16.05.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE / الحشد الشعبي بالقرب من الحدود السورية
الحشد الشعبي بالقرب من الحدود السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE /
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انطلقت في العراق، اليوم الثلاثاء، عملية أمنية واسعة شمالي العاصمة بغداد للبحث عن المطلوبين وبقايا عناصر "داعش" الإرهابية.
جاء ذلك وفق ما أعلنته هيئة الحشد الشعبي في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".
وقال بيان الحشد: "قوة من اللواء 12 في الحشد الشعبي وبالتنسيق مع القوات الأمنية ينطلقان في عملية أمنية واسعة في مناطق غرب الطارمية".
وأوضح أن العملية الأمنية جاءت للبحث عن المطلوبين وبقايا عناصر "داعش" (إرهابي محظور في روسيا وعدة دول) بهدف تأمين شمال العاصمة بغداد.
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
السوداني: بعد دحر "داعش"... العراقيون قادرون على الانتصار في ميدان الإعمار
13 مايو, 19:59 GMT
وكان العراق قد أعلن، في عام 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
ولا تزال القوات الأمنية العراقية تلاحق فلول التنظيم التي تحاول تنفيذ عمليات إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد.
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