https://sputnikarabic.ae/20230516/القوات-الروسية-تسيطر-على-عدة-مناطق-محصنة-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-أفدييفكا-1077083628.html
القوات الروسية تسيطر على عدة مناطق محصنة للقوات الأوكرانية في اتجاه أفدييفكا
القوات الروسية تسيطر على عدة مناطق محصنة للقوات الأوكرانية في اتجاه أفدييفكا
قال دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، إن القوات المسلحة الروسية تمكنت من الاستيلاء على عدة مناطق محصنة للقوات الأوكرانية، في اتجاه أفدييفكا. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T07:43+0000
2023-05-16T07:43+0000
2023-05-16T07:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف بوشيلين: "بالنسبة لاتجاه أفدييفكا، قواتنا يتقدمون، يتقدمون في اتجاه بيرفومايسكي. كان هناك تحسن في المواقع أخيرا، لقد استولو على العديد من المناطق المحصنة للعدو".وفقًا لبوشيلين، في اتجاه ماريانسكي، فإن الوضع هناك صعب بسبب مواصلة كييف للنقل المنتظم للاحتياطيات الإضافية.وأضاف بوشيلين: "الوضع في اتجاه أوغليدار متوتر أيضا".وصرح بوشيلين، بإنه تم تعزيز الأجنحة في مدينة أرتيوموفسك، حيث تم نقل احتياطيات وتعزيزات إضافية إلى هناك.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230516/الدفاعات-الجوية-تسقط-مسيرة-أوكرانية-في-كلينتسي-في-مقاطعة-بريانسك-الروسية-1077082669.html
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روسيا
القوات الروسية تسيطر على عدة مناطق محصنة للقوات الأوكرانية في اتجاه أفدييفكا
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قال دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، إن القوات المسلحة الروسية تمكنت من الاستيلاء على عدة مناطق محصنة للقوات الأوكرانية، في اتجاه أفدييفكا.
وأضاف بوشيلين: "بالنسبة لاتجاه أفدييفكا، قواتنا يتقدمون، يتقدمون في اتجاه بيرفومايسكي. كان هناك تحسن في المواقع أخيرا، لقد استولو على العديد من المناطق المحصنة للعدو".
وفقًا لبوشيلين، في اتجاه ماريانسكي، فإن الوضع هناك صعب بسبب مواصلة كييف للنقل المنتظم للاحتياطيات الإضافية.
وأضاف بوشيلين: "الوضع في اتجاه أوغليدار متوتر أيضا".
وصرح بوشيلين، بإنه تم تعزيز الأجنحة في مدينة أرتيوموفسك، حيث تم نقل احتياطيات وتعزيزات إضافية إلى هناك.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية
العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.