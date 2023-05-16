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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230516/القوات-الروسية-تسيطر-على-عدة-مناطق-محصنة-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-أفدييفكا-1077083628.html
القوات الروسية تسيطر على عدة مناطق محصنة للقوات الأوكرانية في اتجاه أفدييفكا
القوات الروسية تسيطر على عدة مناطق محصنة للقوات الأوكرانية في اتجاه أفدييفكا
قال دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، إن القوات المسلحة الروسية تمكنت من الاستيلاء على عدة مناطق محصنة للقوات الأوكرانية، في اتجاه أفدييفكا. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T07:43+0000
2023-05-16T07:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف بوشيلين: "بالنسبة لاتجاه أفدييفكا، قواتنا يتقدمون، يتقدمون في اتجاه بيرفومايسكي. كان هناك تحسن في المواقع أخيرا، لقد استولو على العديد من المناطق المحصنة للعدو".وفقًا لبوشيلين، في اتجاه ماريانسكي، فإن الوضع هناك صعب بسبب مواصلة كييف للنقل المنتظم للاحتياطيات الإضافية.وأضاف بوشيلين: "الوضع في اتجاه أوغليدار متوتر أيضا".وصرح بوشيلين، بإنه تم تعزيز الأجنحة في مدينة أرتيوموفسك، حيث تم نقل احتياطيات وتعزيزات إضافية إلى هناك.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230516/الدفاعات-الجوية-تسقط-مسيرة-أوكرانية-في-كلينتسي-في-مقاطعة-بريانسك-الروسية-1077082669.html
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القوات الروسية تسيطر على عدة مناطق محصنة للقوات الأوكرانية في اتجاه أفدييفكا

07:43 GMT 16.05.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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قال دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، إن القوات المسلحة الروسية تمكنت من الاستيلاء على عدة مناطق محصنة للقوات الأوكرانية، في اتجاه أفدييفكا.
وأضاف بوشيلين: "بالنسبة لاتجاه أفدييفكا، قواتنا يتقدمون، يتقدمون في اتجاه بيرفومايسكي. كان هناك تحسن في المواقع أخيرا، لقد استولو على العديد من المناطق المحصنة للعدو".
وفقًا لبوشيلين، في اتجاه ماريانسكي، فإن الوضع هناك صعب بسبب مواصلة كييف للنقل المنتظم للاحتياطيات الإضافية.
وأضاف بوشيلين: "الوضع في اتجاه أوغليدار متوتر أيضا".
وصرح بوشيلين، بإنه تم تعزيز الأجنحة في مدينة أرتيوموفسك، حيث تم نقل احتياطيات وتعزيزات إضافية إلى هناك.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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05:30 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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