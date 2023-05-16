https://sputnikarabic.ae/20230516/الكويت-تتسلم-دعوة-رسمية-من-الملك-سلمان-لحضور-القمة-العربية-الـ-32-1077114459.html
الكويت تتسلم دعوة رسمية من الملك سلمان لحضور القمة العربية الـ 32
الكويت تتسلم دعوة رسمية من الملك سلمان لحضور القمة العربية الـ 32
وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، دعوة رسمية لأمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، لحضور القمة العربية الـ 32، التي تنطلق خلال أيام. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T19:18+0000
2023-05-16T19:18+0000
2023-05-16T19:18+0000
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تسلم الدعوة ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، في قصر "بيان" في العاصمة الكويتية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".ومن المقرر أن تنطلق الدورة العادية رقم 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الـ 19 من مايو/ أيار الجاري في مدينة جدة السعودية.وتنعقد القمة العربية بمشاركة سوريا، التي استعادت مقعدها في الجامعة بقرار من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري مطلع الشهر الجاري.وتأتي القمة المقبلة في الوقت الذي تتجه فيه الدول العربية نحو إنهاء خلافاتها البينية وفي ضوء التقارب السعودي الإيراني وما يرافقه من عمليات تهدئة في المنطقة.ويأتي الجانب الاقتصادي على قائمة أولويات القمة المقبلة، إضافة إلى الجانب الأمني وعلاقته بالتطورات التي يشهدها العالم.
https://sputnikarabic.ae/20230508/خبراء-عودة-سوريا-للجامعة-العربية-تحول-استراتيجي-كبير-ولحضور-الأسد-قمة-الرياض-وزن-مهم-1076785702.html
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العالم العربي, السعودية, الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, السعودية, الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار الشرق الأوسط
الكويت تتسلم دعوة رسمية من الملك سلمان لحضور القمة العربية الـ 32
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وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، دعوة رسمية لأمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، لحضور القمة العربية الـ 32، التي تنطلق خلال أيام.
تسلم الدعوة ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، في قصر "بيان" في العاصمة الكويتية، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
ومن المقرر أن تنطلق الدورة العادية رقم 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الـ 19 من مايو/ أيار الجاري في مدينة جدة السعودية
.
وتنعقد القمة العربية بمشاركة سوريا
، التي استعادت مقعدها في الجامعة بقرار من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري مطلع الشهر الجاري.
وتأتي القمة المقبلة
في الوقت الذي تتجه فيه الدول العربية نحو إنهاء خلافاتها البينية وفي ضوء التقارب السعودي الإيراني وما يرافقه من عمليات تهدئة في المنطقة.
ويأتي الجانب الاقتصادي على قائمة أولويات القمة المقبلة، إضافة إلى الجانب الأمني وعلاقته بالتطورات التي يشهدها العالم.