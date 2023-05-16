https://sputnikarabic.ae/20230516/المبعوث-التجاري-الروسي-لدى-إيران-حجم-التبادل-الاقتصادي-بين-طهران-وموسكو-آخذ-في-النمو-1077111811.html
المبعوث التجاري الروسي لدى إيران: حجم التبادل الاقتصادي بين طهران وموسكو آخذ في النمو
المبعوث التجاري الروسي لدى إيران: حجم التبادل الاقتصادي بين طهران وموسكو آخذ في النمو
صرّح المبعوث التجاري الروسي لدى إيران، رستم جيغانشين، أن اجتماع أصحاب الشركات الإيرانية والروسية المقام في طهران، خطوة كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية... 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T17:44+0000
2023-05-16T17:44+0000
2023-05-16T17:44+0000
روسيا
إيران
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وأكد المبعوث الروسي في كلمة أمام اجتماع أصحاب الشركات الإيرانية والروسية، على أن حجم التبادل التجاري بين البلدين آخذ بالنمو عاما بعد عام.ووصف جيغانشين هذا الاجتماع بأنه خطوة كبيرة باتجاه تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بما في ذلك حقول النفط والغاز لدى البلدين.وأضاف جيغانشين: "قادة إيران وروسيا لديهم كامل الاستعداد من أجل تطوير التعاون في هذه المجالات".وتابع: "مساعد رئيس الوزراء الروسي للشؤون الاقتصادية، ألكسندر نوفاك، ووزير النفط الإيراني، جواد اوجي، سيلتقيان اليوم في طهران لاستعراض السبل الكفيلة بتوسيع العلاقات الثنائية".وأوضح جيغانشين أن الاجتماع التجاري المنعقد بين أصحاب الشركات الإيرانية والروسية يضم أكثر من 50 شركة صغيرة ومتوسطة روسية، حيث يجرى التخطيط بأن يتم خلال اجتماعات تخصصية في إطار هذا اللقاء، مناقشة القضايا المتعلقة بصناعات النفط والغاز والبتروكيمياء والقطع الصناعية المستخدمة في قطاع النفط وتصدير التكنولوجيا والخدمات الهندسية والفنية، بحسب وكالة "ارنا" الإيرانية.تنطلق في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الثلاثاء، أعمال لجنة التعاون الاقتصادي الإيرانية الروسية، حيث تناقش عدة مشاريع مشتركة.
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روسيا, إيران
المبعوث التجاري الروسي لدى إيران: حجم التبادل الاقتصادي بين طهران وموسكو آخذ في النمو
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صرّح المبعوث التجاري الروسي لدى إيران، رستم جيغانشين، أن اجتماع أصحاب الشركات الإيرانية والروسية المقام في طهران، خطوة كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية للبلدين.
وأكد المبعوث الروسي في كلمة أمام اجتماع أصحاب الشركات الإيرانية والروسية، على أن حجم التبادل التجاري بين البلدين آخذ بالنمو عاما بعد عام.
ووصف جيغانشين هذا الاجتماع بأنه خطوة كبيرة باتجاه تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بما في ذلك حقول النفط والغاز لدى البلدين.
وأضاف جيغانشين: "قادة إيران وروسيا لديهم كامل الاستعداد من أجل تطوير التعاون في هذه المجالات".
وتابع: "مساعد رئيس الوزراء الروسي للشؤون الاقتصادية، ألكسندر نوفاك، ووزير النفط الإيراني، جواد اوجي، سيلتقيان اليوم في طهران لاستعراض السبل الكفيلة بتوسيع العلاقات الثنائية".
وأوضح جيغانشين أن الاجتماع التجاري المنعقد بين أصحاب الشركات الإيرانية والروسية يضم أكثر من 50 شركة صغيرة ومتوسطة روسية، حيث يجرى التخطيط بأن يتم خلال اجتماعات تخصصية في إطار هذا اللقاء، مناقشة القضايا المتعلقة بصناعات النفط والغاز والبتروكيمياء والقطع الصناعية المستخدمة في قطاع النفط وتصدير التكنولوجيا والخدمات الهندسية والفنية، بحسب وكالة "ارنا" الإيرانية.
تنطلق في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الثلاثاء، أعمال لجنة التعاون الاقتصادي الإيرانية الروسية، حيث تناقش عدة مشاريع مشتركة.