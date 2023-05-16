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https://sputnikarabic.ae/20230516/الولايات-المتحدة-تعلن-عن-مكافأة-للقبض-على-القرصان-الروسي-المزعوم--1077110828.html
الولايات المتحدة تعلن عن مكافأة للقبض على "القرصان الروسي" المزعوم
الولايات المتحدة تعلن عن مكافأة للقبض على "القرصان الروسي" المزعوم
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار، مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال الروسي ميخائيل ماتفيف، الذي يشتبه بتورطه في الابتزاز... 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T16:48+0000
2023-05-16T16:48+0000
روسيا
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وجاء في البيان أن وزارة المالية وجهت اتهامات رسمية إلى ماتفيف وفرضت عليه عقوبات.وأضاف البيان: "نتخذ هذه الإجراءات ضد ماتفيف فيما يتعلق بتورطه في الابتزاز الإلكتروني ضد تطبيق القانون في الولايات المتحدة والشركات الخاصة والبنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء العالم".وماتفيف هو من مواليد عام 1992، من كالينينغراد الروسية، ويعمل تحت أسماء مستعارة مختلفة، منها أسماء "بوريسيلسن" و"وازاواكا".وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد اتهمت روسيا بأنها أصبحت "ملاذًا آمنًا" لمجرمي الإنترنت الذين يمكنهم تنفيذ عمليات قرصنة ضد الولايات المتحدة دون عقاب.وفيما سبق، تعاونت روسيا والولايات المتحدة بنشاط في مكافحة الابتزاز الإلكتروني، لكنهما قلصتا التعاون بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230516/أوكرانيا-تنضم-إلى-مركز-الناتو-السيبراني-1077100428.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة تعلن عن مكافأة للقبض على "القرصان الروسي" المزعوم

16:48 GMT 16.05.2023
© AP Photo / Luis M. Alvarezوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Luis M. Alvarez
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار، مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال الروسي ميخائيل ماتفيف، الذي يشتبه بتورطه في الابتزاز الإلكتروني في أمريكا.
وجاء في البيان أن وزارة المالية وجهت اتهامات رسمية إلى ماتفيف وفرضت عليه عقوبات.
وأضاف البيان: "نتخذ هذه الإجراءات ضد ماتفيف فيما يتعلق بتورطه في الابتزاز الإلكتروني ضد تطبيق القانون في الولايات المتحدة والشركات الخاصة والبنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء العالم".
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وماتفيف هو من مواليد عام 1992، من كالينينغراد الروسية، ويعمل تحت أسماء مستعارة مختلفة، منها أسماء "بوريسيلسن" و"وازاواكا".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد اتهمت روسيا بأنها أصبحت "ملاذًا آمنًا" لمجرمي الإنترنت الذين يمكنهم تنفيذ عمليات قرصنة ضد الولايات المتحدة دون عقاب.
وفيما سبق، تعاونت روسيا والولايات المتحدة بنشاط في مكافحة الابتزاز الإلكتروني، لكنهما قلصتا التعاون بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا.
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