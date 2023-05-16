https://sputnikarabic.ae/20230516/بايدن-أنا-على-ثقة-من-أننا-سنحرز-تقدما-بشأن-تجنب-التخلف-عن-سداد-الديون-1077116956.html

بايدن: أنا على ثقة من أننا سنحرز تقدما بشأن تجنب التخلف عن سداد الديون

بايدن: أنا على ثقة من أننا سنحرز تقدما بشأن تجنب التخلف عن سداد الديون

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه ينظر بتفاؤل على أفق حل مشكلة الدين العام الأمريكي، معتقدا أن هناك الكثير من العمل على العديد من القضايا الصعبة في هذا... 16.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-16T21:52+0000

2023-05-16T21:52+0000

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واشنطن – سبوتنيك. وفي بيان للبيت الأبيض، أنه بعد جولة جديدة من المحادثات بين جو بايدن وزعماء الكونغرس: "شدد الرئيس على أنه بالرغم عن أن هناك الكثير من العمل على العديد من القضايا الصعبة، فهو ينظر بتفاؤل على أفق التوصل إلى اتفاق مسؤول بين الحزبين حول الميزانية إذا تفاوض الطرفان بحسن نية وأقرا بأن أيا منهما لن يحقق التلبية لمطالبه بالكامل".وبحسب بيان البيت الأبيض، أوعز الرئيس الأمريكي ممثلي الطرفين أن يواصلان يوميا إجراء اجتماعات حول الجوانب غير المحلولة لمشكلة الدين العام.ويذكر أن بايدن سينطلق إلى اليابان بزيارة حيث سيجري اجتماع زعماء الدول السبع الكبار، في وقت شدد قبيل تلك الزيارة على أن التخلف عن سداد الديون ليس خيارا، وأنه "على ثقة من أننا سنحرز تقدما بشأن تجنب التخلف عن سداد الديون".وفي يوم الثلاثاء الماضي، ناقش بايدن وقادة الكونغرس قضية الميزانية للسنة المالية 2024، لكنهم فشلوا في تحقيق اختراقات ذات مغزى.وعلى الرغم من أن بايدن أعرب عن تفاؤله بشأن آفاق الاجتماع الثاني مع قادة الكونغرس، فقد قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، أول أمس الاثنين، إنه "لا يوجد تقدم" بشأن محادثات سقف الديون قبل الاجتماع.وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بلغت الولايات المتحدة حد ديونها البالغة 31.4 تريليون دولار أمريكي، المحدد في ديسمبر/ كانون الأول 2021، الأمر الذي دفع وزارة الخزانة الأمريكية إلى استخدام مناورات محاسبية تُعرف باسم "الإجراءات الاستثنائية"، لتمكين الحكومة من دفع فواتيرها، مثل كبح بعض الاستثمارات الحكومية.

https://sputnikarabic.ae/20230516/الخزانة-الأمريكية-تحذر-من-سيناريوهات-مدمرة-إذا-فشل-الكونغرس-في-زيادة-حد-الدين-1077088666.html

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