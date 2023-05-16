https://sputnikarabic.ae/20230516/بعد-إيقاف-باشاغا-المشري-ينتقد-البرلمان-الليبي-ويدعو-لحكومة-مصغرة-1077098878.html
بعد إيقاف باشاغا... المشري ينتقد البرلمان الليبي ويدعو لحكومة مصغرة
بعد إيقاف باشاغا... المشري ينتقد البرلمان الليبي ويدعو لحكومة مصغرة
وجّه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، انتقادًا لاذعًا إلى البرلمان الليبي، وذلك تعليقًا على تصويته بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا... 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T13:40+0000
2023-05-16T13:40+0000
2023-05-16T13:40+0000
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فتحي باشاغا
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وقال المشري عبر تويتر، إن مجلس النواب الليبي يستمر بعبثه السياسي، مشيرًا إلى أن قرار إيقاف رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا جرى بطريقة مريبة.وأوضح أن مجلس النواب في السابق قام بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وأنه لم يعتمد الميزانية للدولة، مما جعلها تصرف الأموال وتستخدمها بلا رقيب ولا حسيب، بحسب تعبيره.وأضاف المشري أن المجلس قام في السابق بتكليف فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة واعتماد حكومته بصورة غير شفافة، بحسب قوله.ودعا المشري مجلس النواب إلى الالتفات إلى مصلحة الدولة العليا بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة على خارطة طريق واضحة تؤدي إلى الانتخابات في ظل حكومة موحدة صغيرة.كما شدد على أن الحكومة المصغرة ستكون لغرض إجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، والكف عن الإسهاب في إصدار القوانين والتشريعات التي لا تتطلبها المرحلة الحالية.وكان المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق قال إن المجلس صوت بالأغلبية على إيقاف فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق، وتكليف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة بالإضافة إلى وزارة المال.
https://sputnikarabic.ae/20230516/مجلس-النواب-الليبي-يصوت-بالأغلبية-على-إيقاف-رئيس-الحكومة-السيد-فتحي-باشاغا-1077095826.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط, فتحي باشاغا
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط, فتحي باشاغا
بعد إيقاف باشاغا... المشري ينتقد البرلمان الليبي ويدعو لحكومة مصغرة
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وجّه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، انتقادًا لاذعًا إلى البرلمان الليبي، وذلك تعليقًا على تصويته بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا عن العمل وإحالته للتحقيق.
وقال المشري عبر تويتر، إن مجلس النواب الليبي
يستمر بعبثه السياسي، مشيرًا إلى أن قرار إيقاف رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا جرى بطريقة مريبة.
وأوضح أن مجلس النواب في السابق قام بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وأنه لم يعتمد الميزانية للدولة، مما جعلها تصرف الأموال وتستخدمها بلا رقيب ولا حسيب، بحسب تعبيره.
وأضاف المشري أن المجلس قام في السابق بتكليف فتحي باشاغا
رئيسا لحكومة جديدة واعتماد حكومته بصورة غير شفافة، بحسب قوله.
ودعا المشري مجلس النواب إلى الالتفات إلى مصلحة الدولة العليا بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة على خارطة طريق واضحة تؤدي إلى الانتخابات في ظل حكومة موحدة صغيرة.
كما شدد على أن الحكومة المصغرة ستكون لغرض إجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية
، والكف عن الإسهاب في إصدار القوانين والتشريعات التي لا تتطلبها المرحلة الحالية.
وكان المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق قال إن المجلس صوت بالأغلبية على إيقاف فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق، وتكليف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة بالإضافة إلى وزارة المال.