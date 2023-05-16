بكين توقف لاعب كرة قدم كوري جنوبي في المطار قبل مغادرته الأراضي الصينية
© AFP 2023 / MANAN VATSYAYANAلاعب كرة القدم الكوري الجنوبي، سون جون هو، في مباراة ضد منتخب البرازيل في بطولة كأس العالم، قطر، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022
لاعب كرة القدم الكوري الجنوبي، سون جون هو، في مباراة ضد منتخب البرازيل في بطولة كأس العالم، قطر، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022
© AFP 2023 / MANAN VATSYAYANA
أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، عن توقيف رياضي من كوريا الجنوبية، في مقاطعة لياونينغ شمالي البلاد.
وأوضحت وزارة الخارجية الصينية أنه تم اعتقال لاعب كرة القدم الكوري الجنوبي، سون جون هو، للاشتباه في قبوله رشاوى.
وأشار المتحدث باسم الوزارة، وانغ وينبين، إلى أن سلطات الأمن العام الصينية أرسلت إخطارا قنصليا إلى القنصلية العامة لكوريا الجنوبية في شنيانغ، وستوفر التسهيلات اللازمة لمسؤولي القنصلية الكورية لأداء واجباتهم القنصلية، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
Public security authorities have sent a consular notification to the South Korean Consulate General in Shenyang and will provide the necessary facilities for the Korean consular officials to perform their consular duties: Wang Wenbin https://t.co/9erd0LH2VY— Global Times (@globaltimesnews) May 16, 2023
وتم احتجاز لاعب خط الوسط، سون جون هو، الذي لعب في منتخب كوريا الجنوبية 3 مباريات في كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، من قبل شرطة لياونينغ شمالي الصين، منذ يوم الجمعة الماضي، وهو اليوم نفسه الذي احتفل فيه سون بعيد ميلاده الـ31، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية.
وأفاد وكيل أعماله، فإن
"لاعب نادي "شاندونغ تايشان" اجتاز دائرة الهجرة الصينية، لكن الشرطة اعتقلته عند البوابة قبل الصعود إلى الطائرة".
ونُقل عن الوكيل، قوله: "يخضع سون جون هو للتحقيق لقبوله رشاوى، وهي نفس الادعاءات الموجهة ضد مدرب ناديه هاو هوي، الذي تم اعتقاله أيضا، ونحاول الحصول على مزيد من التفاصيل حول القضية، لكننا نعتقد أنه قد يتم الإفراج عن اللاعب قريبا".
وانتشرت احتجاز اللاعب الكوري الجنوبي، سون جون هو، لأول مرة، أمس الاثنين، عندما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، نقلا عن مسؤول لم يتم الكشف عن هويته في سفارة كوريا الجنوبية في بكين، أنه تم "استجوابه من قبل سلطات الأمن العام في مقاطعة لياونينغ أثناء احتجازه".