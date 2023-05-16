https://sputnikarabic.ae/20230516/بوشيلين-الجيش-الروسي-يعزز-ضواحي-أرتيوموفسك-بمجموعات-جديدة-1077083511.html
بوشيلين: الجيش الروسي يعزز ضواحي أرتيوموفسك بمجموعات جديدة
بوشيلين: الجيش الروسي يعزز ضواحي أرتيوموفسك بمجموعات جديدة
صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بإنه تم تعزيز الأجنحة في مدينة أرتيوموفسك، حيث تم نقل احتياطيات وتعزيزات إضافية إلى هناك. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T07:29+0000
2023-05-16T07:29+0000
2023-05-16T07:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوشيلين: "ليس من السهل الدفاع عن الأجنحة في المدينة، خصوصا أن هناك نشاط أوكراني كبير على هذه المحاور من خلال أعداد كبيرة من الجنود، التي تدفع بها كييف لمحاولة خرق الدفاعات الروسية".وأكد بوشيلين على أنه تم تعزيز الدفاعات الروسية في مدينة أرتيوموفسك، وتم نقل احتياطات عسكرية جديدة إلى المنطقة بهدف إعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا، لافتًا إلى أن الوضع في أرتيوموفسك لا يزال متوترًا.وأضاف بوشيلين، قائلا: "سيطرة التشكيلات المسلحة الأوكرانية تتقلص في المنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20230515/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-فادحة-في-أرتيوموفسك-1077054881.html
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روسيا
بوشيلين: الجيش الروسي يعزز ضواحي أرتيوموفسك بمجموعات جديدة
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صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بإنه تم تعزيز الأجنحة في مدينة أرتيوموفسك، حيث تم نقل احتياطيات وتعزيزات إضافية إلى هناك.
وقال بوشيلين: "ليس من السهل الدفاع عن الأجنحة في المدينة، خصوصا أن هناك نشاط أوكراني كبير على هذه المحاور من خلال أعداد كبيرة من الجنود، التي تدفع بها كييف لمحاولة خرق الدفاعات الروسية".
وأكد بوشيلين على أنه تم تعزيز الدفاعات الروسية في مدينة أرتيوموفسك، وتم نقل احتياطات عسكرية جديدة إلى المنطقة بهدف إعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا، لافتًا إلى أن الوضع في أرتيوموفسك لا يزال متوترًا.
وأضاف بوشيلين، قائلا: "سيطرة التشكيلات المسلحة الأوكرانية تتقلص في المنطقة".