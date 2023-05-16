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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230516/بوشيلين-الجيش-الروسي-يعزز-ضواحي-أرتيوموفسك-بمجموعات-جديدة-1077083511.html
بوشيلين: الجيش الروسي يعزز ضواحي أرتيوموفسك بمجموعات جديدة
بوشيلين: الجيش الروسي يعزز ضواحي أرتيوموفسك بمجموعات جديدة
صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بإنه تم تعزيز الأجنحة في مدينة أرتيوموفسك، حيث تم نقل احتياطيات وتعزيزات إضافية إلى هناك. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T07:29+0000
2023-05-16T07:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوشيلين: "ليس من السهل الدفاع عن الأجنحة في المدينة، خصوصا أن هناك نشاط أوكراني كبير على هذه المحاور من خلال أعداد كبيرة من الجنود، التي تدفع بها كييف لمحاولة خرق الدفاعات الروسية".وأكد بوشيلين على أنه تم تعزيز الدفاعات الروسية في مدينة أرتيوموفسك، وتم نقل احتياطات عسكرية جديدة إلى المنطقة بهدف إعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا، لافتًا إلى أن الوضع في أرتيوموفسك لا يزال متوترًا.وأضاف بوشيلين، قائلا: "سيطرة التشكيلات المسلحة الأوكرانية تتقلص في المنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20230515/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-فادحة-في-أرتيوموفسك-1077054881.html
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بوشيلين: الجيش الروسي يعزز ضواحي أرتيوموفسك بمجموعات جديدة

07:29 GMT 16.05.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بإنه تم تعزيز الأجنحة في مدينة أرتيوموفسك، حيث تم نقل احتياطيات وتعزيزات إضافية إلى هناك.
وقال بوشيلين: "ليس من السهل الدفاع عن الأجنحة في المدينة، خصوصا أن هناك نشاط أوكراني كبير على هذه المحاور من خلال أعداد كبيرة من الجنود، التي تدفع بها كييف لمحاولة خرق الدفاعات الروسية".
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة في أرتيوموفسك
أمس, 11:08 GMT
وأكد بوشيلين على أنه تم تعزيز الدفاعات الروسية في مدينة أرتيوموفسك، وتم نقل احتياطات عسكرية جديدة إلى المنطقة بهدف إعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا، لافتًا إلى أن الوضع في أرتيوموفسك لا يزال متوترًا.
وأضاف بوشيلين، قائلا: "سيطرة التشكيلات المسلحة الأوكرانية تتقلص في المنطقة".
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