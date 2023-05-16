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https://sputnikarabic.ae/20230516/بيسكوف-الاتصالات-حول-صفقة-الحبوب-مستمرة-1077090112.html
بيسكوف: الاتصالات حول "صفقة الحبوب" مستمرة
بيسكوف: الاتصالات حول "صفقة الحبوب" مستمرة
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الاتصالات بشأن صفقة الحبوب جارية، وهناك العديد من الأسئلة المفتوحة، والآن يجب اتخاذ قرار. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T10:47+0000
2023-05-16T10:47+0000
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وأضاف بيسكوف: "بشكل عام الاتصالات مستمرة، وكانت بالأساس جلسة تواصل هادفة. وأنتم تعلمون أنه لا يزال هناك سؤال مفتوح، هناك العديد من الأسئلة التي تتعلق بالجزء الخاص بنا من الصفقة، الآن يجب اتخاذ قرار".وقال بيسكوف حول آفاق تمديد الصفقة: "سنبلغكم عند اتخاذ القرار".وفي وقت سابق، قال بيسكوف، إنه لتمديد صفقة الحبوب من الضروري تنفيذ الجزء الثاني منها المتعلق بروسيا.وتتضمن اتفاقية الحبوب، التي وقّعتها روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/ تموز 2022، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة مرافئ، بما في ذلك أوديسا، عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، حيث تولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول المسؤولية عن تنسيق حركة السفن.وتعتبر اتفاقية الحبوب جزءًا من حزمة اتفاقيات تتضمن عدم عرقلة الدول الغربية الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة. وأشارت موسكو إلى أن هذا الالتزام لم يتم الوفاء به بالكامل، وأن الدول الغربية ما زالت تعرقل وتقيد تصدير الحبوب الروسية إلى الدول المحتاجة لها.واعتبارا من 18 مارس/آذار 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يوما - حتى 18 مايو، بينما تصر أوكرانيا على تمديد الصفقة لمدة 120 يوما.
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روسيا, الكرملين, العالم

بيسكوف: الاتصالات حول "صفقة الحبوب" مستمرة

10:47 GMT 16.05.2023
© Sputnik . Сергей Гунеев / الانتقال إلى بنك الصوردميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية
دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
© Sputnik . Сергей Гунеев
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الاتصالات بشأن صفقة الحبوب جارية، وهناك العديد من الأسئلة المفتوحة، والآن يجب اتخاذ قرار.
وأضاف بيسكوف: "بشكل عام الاتصالات مستمرة، وكانت بالأساس جلسة تواصل هادفة. وأنتم تعلمون أنه لا يزال هناك سؤال مفتوح، هناك العديد من الأسئلة التي تتعلق بالجزء الخاص بنا من الصفقة، الآن يجب اتخاذ قرار".
وقال بيسكوف حول آفاق تمديد الصفقة: "سنبلغكم عند اتخاذ القرار".
وفي وقت سابق، قال بيسكوف، إنه لتمديد صفقة الحبوب من الضروري تنفيذ الجزء الثاني منها المتعلق بروسيا.
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وتتضمن اتفاقية الحبوب، التي وقّعتها روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/ تموز 2022، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة مرافئ، بما في ذلك أوديسا، عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، حيث تولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول المسؤولية عن تنسيق حركة السفن.
وتعتبر اتفاقية الحبوب جزءًا من حزمة اتفاقيات تتضمن عدم عرقلة الدول الغربية الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة. وأشارت موسكو إلى أن هذا الالتزام لم يتم الوفاء به بالكامل، وأن الدول الغربية ما زالت تعرقل وتقيد تصدير الحبوب الروسية إلى الدول المحتاجة لها.
واعتبارا من 18 مارس/آذار 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يوما - حتى 18 مايو، بينما تصر أوكرانيا على تمديد الصفقة لمدة 120 يوما.
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