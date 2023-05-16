https://sputnikarabic.ae/20230516/بيسكوف-خصائص-صاروخ-كينجال-التكتيكية-والتقنية-فريدة-من-نوعها-1077097499.html

بيسكوف: خصائص صاروخ "كينجال" التكتيكية والتقنية فريدة من نوعها

بيسكوف: خصائص صاروخ "كينجال" التكتيكية والتقنية فريدة من نوعها

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن مواصفات وخصائص صاروخ "كينجال" التي تفوق سرعته سرعة الصوت لها خصائص تكتيكية وتقنية فريدة من... 16.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-16T12:59+0000

2023-05-16T12:59+0000

2023-05-16T12:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأجاب بيسكوف، رداً على تصريحات كييف بشأن مزاعم إسقاط صواريخ "كينجال" الروسية: "تحدث عن هذا الأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارًا وأكد متخصصونا الفنيون والتقنيون، أن هذا النوع من الأسلحة "كينجال"، له خصائص تكتيكية وتقنية فريدة تمامًا".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية دمرت نظام دفاع جوي أمريكي من طراز "باتريوت" في كييف بصاروخ "كينجال" الفرط صوتي في مدينة كييف.ونفى مصدر في الوزارة مزاعم إسقاط صاروخ "كينجال" من قبل منظومة "باتريوت"، مؤكداً أن خصائصه التقنية تدحض صحة هذه الادعاءات.وتم الكشف عن صاروخ "كينجال" (الخنجر) الفرط صوتي لأول مرة خلال الخطاب الرئاسي أمام الجمعية الفيدرالية في مارس/ آذار 2018، حيث كانت خصائصه لا تزال مبهمة.ويتميز الصاروخ بقدرته على الوصول إلى سرعة 10-12 ضعف سرعة الصوت، ويبلغ الحد الأقصى لمدى التدمير كيلومترين عند إطلاقه من قاذفة "ميغ 31" وثلاثة كيلومترات من "تو 22 إم 3، كما أنه من المخطط تكييف طائرات تو 160 وسو57 لحمل هذا الصاروخ.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).

https://sputnikarabic.ae/20230516/القوات-الروسية-تسيطر-على-عدة-مناطق-محصنة-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-أفدييفكا-1077083628.html

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