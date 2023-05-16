"تخليد بيليه"... افتتاح "ضريح الملك" في البرازيل
منظر لمدخل الضريح حيث يرقد نعش نجم كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه، في مقبرة "نصب نيكروبوليس المسكوني" (Ecumenical Necropolis Memorial) في سانتوس، البرازيل في 15 مايو 2023.
منظر لمدخل الضريح حيث يرقد نعش نجم كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه، في مقبرة "نصب نيكروبوليس المسكوني" (Ecumenical Necropolis Memorial) في سانتوس، البرازيل في 15 مايو 2023.
إدينيو يقف عند قبر والده، نجم كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه، والذي يمكن للجمهور زيارة لأول مرة ضريحه في مقبرة "نصب نيكروبوليس المسكوني" (Ecumenical Necropolis Memorial) في سانتوس، البرازيل في 15 مايو 2023.
إدينيو يقف عند قبر والده، نجم كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه، والذي يمكن للجمهور زيارة لأول مرة ضريحه في مقبرة "نصب نيكروبوليس المسكوني" (Ecumenical Necropolis Memorial) في سانتوس، البرازيل في 15 مايو 2023.
أحد مشجعي نادي سانتوس لكرة القدم يلمس أحد قمصان كرة القدم البرازيلية التي استخدمها لاعب كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه خلال زيارة ضريحه الذي افتتح للجمهور لأول مرة فيه في مقبرة "نصب نيكروبوليس المسكوني" (Ecumenical Necropolis Memorial) في سانتوس، البرازيل في 15 مايو 2023.
أحد مشجعي نادي سانتوس لكرة القدم يلمس أحد قمصان كرة القدم البرازيلية التي استخدمها لاعب كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه خلال زيارة ضريحه الذي افتتح للجمهور لأول مرة فيه في مقبرة "نصب نيكروبوليس المسكوني" (Ecumenical Necropolis Memorial) في سانتوس، البرازيل في 15 مايو 2023.
مشجعون يزورون ضريح لاعب كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه، في مقبرة "نصب نيكروبوليس المسكوني" (Ecumenical Necropolis Memorial) في سانتوس، البرازيل في 15 مايو 2023.
مشجعون يزورون ضريح لاعب كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه، في مقبرة "نصب نيكروبوليس المسكوني" (Ecumenical Necropolis Memorial) في سانتوس، البرازيل في 15 مايو 2023.
منظر تفصيلي لتابوت نجم كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه، في مقبرة "نصب نيكروبوليس المسكوني" (Ecumenical Necropolis Memorial) في سانتوس، البرازيل في 15 مايو 2023.
منظر تفصيلي لتابوت نجم كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه، في مقبرة "نصب نيكروبوليس المسكوني" (Ecumenical Necropolis Memorial) في سانتوس، البرازيل في 15 مايو 2023.
منظر لمدخل الضريح حيث يرقد نعش نجم كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه، في مقبرة "نصب نيكروبوليس المسكوني" (Ecumenical Necropolis Memorial) في سانتوس، البرازيل في 15 مايو 2023.
منظر لمدخل الضريح حيث يرقد نعش نجم كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه، في مقبرة "نصب نيكروبوليس المسكوني" (Ecumenical Necropolis Memorial) في سانتوس، البرازيل في 15 مايو 2023.
نجل نجم كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه، إدسون تشولبي ناسيمنتو، يبكي أثناء زيارته لضريح والده، في مقبرة "نصب نيكروبوليس المسكوني" (Ecumenical Necropolis Memorial) في سانتوس، البرازيل في 15 مايو 2023.
نجل نجم كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه، إدسون تشولبي ناسيمنتو، يبكي أثناء زيارته لضريح والده، في مقبرة "نصب نيكروبوليس المسكوني" (Ecumenical Necropolis Memorial) في سانتوس، البرازيل في 15 مايو 2023.
تماثيل على شكل بيليه، نجم كرة القدم البرازيلي الراحل، عند مدخل ضريحه في مقبرة "نصب نيكروبوليس المسكوني" (Ecumenical Necropolis Memorial) في سانتوس، البرازيل في 15 مايو 2023.
تماثيل على شكل بيليه، نجم كرة القدم البرازيلي الراحل، عند مدخل ضريحه في مقبرة "نصب نيكروبوليس المسكوني" (Ecumenical Necropolis Memorial) في سانتوس، البرازيل في 15 مايو 2023.