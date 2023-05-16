https://sputnikarabic.ae/20230516/تخليد-الملك-افتتاح-ضريح-بيليه-في-البرازيل-1077090932.html

"تخليد بيليه"... افتتاح "ضريح الملك" في البرازيل

"تخليد بيليه"... افتتاح "ضريح الملك" في البرازيل

افتتح في البرازيل، اليوم الثلاثاء، ضريح بيليه، الذي يُسمى "ضريح الملك" (Memorial do Rei)، أمام الجمهور البرازيليين وعشاق نجم كرة القدم في العالم البرازيلي... 16.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-16T12:12+0000

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ترقد بقايا بيليه في تابوت مذهّب في مقبرة "نصب نيكروبوليس المسكوني" (Ekumenika Necropolis)، المدرجة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتبارها أعلى مقبرة رأسية في العالم.في مساحة قدرها 200 متر مكعب، التي افتتحت اليوم، سيكون الجمهور قادرًا على رؤية محاكاة لمشجعي سانتوس على الجدران، والأرضية ذات العشب الصناعي وبسقف مزرق فوق القبر، وتابوت ذهبي، وبتماثيل بالحجم الطبيعي لأسطورة كرة القدم، وصور بيليه توثق لحظات رائعة من مسيرة رياضي القرن، الذي توفي عن عمر 82 عاما، في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2022.وبإمكان أي شخص زيارة "ضريح الملك" عبر تسجيل مسبق نظرًا لكثرة الراغبين.

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