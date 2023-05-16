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https://sputnikarabic.ae/20230516/تخليد-الملك-افتتاح-ضريح-بيليه-في-البرازيل-1077090932.html
"تخليد بيليه"... افتتاح "ضريح الملك" في البرازيل
"تخليد بيليه"... افتتاح "ضريح الملك" في البرازيل
افتتح في البرازيل، اليوم الثلاثاء، ضريح بيليه، الذي يُسمى "ضريح الملك" (Memorial do Rei)، أمام الجمهور البرازيليين وعشاق نجم كرة القدم في العالم البرازيلي... 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T12:12+0000
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ترقد بقايا بيليه في تابوت مذهّب في مقبرة "نصب نيكروبوليس المسكوني" (Ekumenika Necropolis)، المدرجة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتبارها أعلى مقبرة رأسية في العالم.في مساحة قدرها 200 متر مكعب، التي افتتحت اليوم، سيكون الجمهور قادرًا على رؤية محاكاة لمشجعي سانتوس على الجدران، والأرضية ذات العشب الصناعي وبسقف مزرق فوق القبر، وتابوت ذهبي، وبتماثيل بالحجم الطبيعي لأسطورة كرة القدم، وصور بيليه توثق لحظات رائعة من مسيرة رياضي القرن، الذي توفي عن عمر 82 عاما، في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2022.وبإمكان أي شخص زيارة "ضريح الملك" عبر تسجيل مسبق نظرًا لكثرة الراغبين.
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фото, صور, منتخب البرازيل, أخبار البرازيل , العالم, أخبار العالم الآن, بيليه
фото, صور, منتخب البرازيل, أخبار البرازيل , العالم, أخبار العالم الآن, بيليه

"تخليد بيليه"... افتتاح "ضريح الملك" في البرازيل

12:12 GMT 16.05.2023 (تم التحديث: 12:42 GMT 16.05.2023)
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افتتح في البرازيل، اليوم الثلاثاء، ضريح بيليه، الذي يُسمى "ضريح الملك" (Memorial do Rei)، أمام الجمهور البرازيليين وعشاق نجم كرة القدم في العالم البرازيلي بيليه.
ترقد بقايا بيليه في تابوت مذهّب في مقبرة "نصب نيكروبوليس المسكوني" (Ekumenika Necropolis)، المدرجة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتبارها أعلى مقبرة رأسية في العالم.
في مساحة قدرها 200 متر مكعب، التي افتتحت اليوم، سيكون الجمهور قادرًا على رؤية محاكاة لمشجعي سانتوس على الجدران، والأرضية ذات العشب الصناعي وبسقف مزرق فوق القبر، وتابوت ذهبي، وبتماثيل بالحجم الطبيعي لأسطورة كرة القدم، وصور بيليه توثق لحظات رائعة من مسيرة رياضي القرن، الذي توفي عن عمر 82 عاما، في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وبإمكان أي شخص زيارة "ضريح الملك" عبر تسجيل مسبق نظرًا لكثرة الراغبين.
© AFP 2023 / Nelson Almeda

منظر لمدخل الضريح حيث يرقد نعش نجم كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه، في مقبرة "نصب نيكروبوليس المسكوني" (Ecumenical Necropolis Memorial) في سانتوس، البرازيل في 15 مايو 2023.

منظر لمدخل الضريح حيث يرقد نعش نجم كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه، في مقبرة &quot;نصب نيكروبوليس المسكوني&quot; (Ecumenical Necropolis Memorial) في سانتوس، البرازيل في 15 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
1/8
© AFP 2023 / Nelson Almeda

منظر لمدخل الضريح حيث يرقد نعش نجم كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه، في مقبرة "نصب نيكروبوليس المسكوني" (Ecumenical Necropolis Memorial) في سانتوس، البرازيل في 15 مايو 2023.

© AP Photo / Andre Penner

إدينيو يقف عند قبر والده، نجم كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه، والذي يمكن للجمهور زيارة لأول مرة ضريحه في مقبرة "نصب نيكروبوليس المسكوني" (Ecumenical Necropolis Memorial) في سانتوس، البرازيل في 15 مايو 2023.

إدينيو يقف عند قبر والده، نجم كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه، والذي يمكن للجمهور زيارة لأول مرة ضريحه في مقبرة &quot;نصب نيكروبوليس المسكوني&quot; (Ecumenical Necropolis Memorial) في سانتوس، البرازيل في 15 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
2/8
© AP Photo / Andre Penner

إدينيو يقف عند قبر والده، نجم كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه، والذي يمكن للجمهور زيارة لأول مرة ضريحه في مقبرة "نصب نيكروبوليس المسكوني" (Ecumenical Necropolis Memorial) في سانتوس، البرازيل في 15 مايو 2023.

© AP Photo / Andre Penner

أحد مشجعي نادي سانتوس لكرة القدم يلمس أحد قمصان كرة القدم البرازيلية التي استخدمها لاعب كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه خلال زيارة ضريحه الذي افتتح للجمهور لأول مرة فيه في مقبرة "نصب نيكروبوليس المسكوني" (Ecumenical Necropolis Memorial) في سانتوس، البرازيل في 15 مايو 2023.

أحد مشجعي نادي سانتوس لكرة القدم يلمس أحد قمصان كرة القدم البرازيلية التي استخدمها لاعب كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه خلال زيارة ضريحه الذي افتتح للجمهور لأول مرة فيه في مقبرة &quot;نصب نيكروبوليس المسكوني&quot; (Ecumenical Necropolis Memorial) في سانتوس، البرازيل في 15 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
3/8
© AP Photo / Andre Penner

أحد مشجعي نادي سانتوس لكرة القدم يلمس أحد قمصان كرة القدم البرازيلية التي استخدمها لاعب كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه خلال زيارة ضريحه الذي افتتح للجمهور لأول مرة فيه في مقبرة "نصب نيكروبوليس المسكوني" (Ecumenical Necropolis Memorial) في سانتوس، البرازيل في 15 مايو 2023.

© AP Photo / Andre Penner

مشجعون يزورون ضريح لاعب كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه، في مقبرة "نصب نيكروبوليس المسكوني" (Ecumenical Necropolis Memorial) في سانتوس، البرازيل في 15 مايو 2023.

مشجعون يزورون ضريح لاعب كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه، في مقبرة &quot;نصب نيكروبوليس المسكوني&quot; (Ecumenical Necropolis Memorial) في سانتوس، البرازيل في 15 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
4/8
© AP Photo / Andre Penner

مشجعون يزورون ضريح لاعب كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه، في مقبرة "نصب نيكروبوليس المسكوني" (Ecumenical Necropolis Memorial) في سانتوس، البرازيل في 15 مايو 2023.

© AFP 2023 / Nelson Almeda

منظر تفصيلي لتابوت نجم كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه، في مقبرة "نصب نيكروبوليس المسكوني" (Ecumenical Necropolis Memorial) في سانتوس، البرازيل في 15 مايو 2023.

منظر تفصيلي لتابوت نجم كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه، في مقبرة &quot;نصب نيكروبوليس المسكوني&quot; (Ecumenical Necropolis Memorial) في سانتوس، البرازيل في 15 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
5/8
© AFP 2023 / Nelson Almeda

منظر تفصيلي لتابوت نجم كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه، في مقبرة "نصب نيكروبوليس المسكوني" (Ecumenical Necropolis Memorial) في سانتوس، البرازيل في 15 مايو 2023.

© AFP 2023 / Nelson Almeda

منظر لمدخل الضريح حيث يرقد نعش نجم كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه، في مقبرة "نصب نيكروبوليس المسكوني" (Ecumenical Necropolis Memorial) في سانتوس، البرازيل في 15 مايو 2023.

منظر لمدخل الضريح حيث يرقد نعش نجم كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه، في مقبرة &quot;نصب نيكروبوليس المسكوني&quot; (Ecumenical Necropolis Memorial) في سانتوس، البرازيل في 15 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
6/8
© AFP 2023 / Nelson Almeda

منظر لمدخل الضريح حيث يرقد نعش نجم كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه، في مقبرة "نصب نيكروبوليس المسكوني" (Ecumenical Necropolis Memorial) في سانتوس، البرازيل في 15 مايو 2023.

© AFP 2023 / Nelson Almeda

نجل نجم كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه، إدسون تشولبي ناسيمنتو، يبكي أثناء زيارته لضريح والده، في مقبرة "نصب نيكروبوليس المسكوني" (Ecumenical Necropolis Memorial) في سانتوس، البرازيل في 15 مايو 2023.

نجل نجم كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه، إدسون تشولبي ناسيمنتو، يبكي أثناء زيارته لضريح والده، في مقبرة &quot;نصب نيكروبوليس المسكوني&quot; (Ecumenical Necropolis Memorial) في سانتوس، البرازيل في 15 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
7/8
© AFP 2023 / Nelson Almeda

نجل نجم كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه، إدسون تشولبي ناسيمنتو، يبكي أثناء زيارته لضريح والده، في مقبرة "نصب نيكروبوليس المسكوني" (Ecumenical Necropolis Memorial) في سانتوس، البرازيل في 15 مايو 2023.

© AP Photo / Andre Penner

تماثيل على شكل بيليه، نجم كرة القدم البرازيلي الراحل، عند مدخل ضريحه في مقبرة "نصب نيكروبوليس المسكوني" (Ecumenical Necropolis Memorial) في سانتوس، البرازيل في 15 مايو 2023.

تماثيل على شكل بيليه، نجم كرة القدم البرازيلي الراحل، عند مدخل ضريحه في مقبرة &quot;نصب نيكروبوليس المسكوني&quot; (Ecumenical Necropolis Memorial) في سانتوس، البرازيل في 15 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
8/8
© AP Photo / Andre Penner

تماثيل على شكل بيليه، نجم كرة القدم البرازيلي الراحل، عند مدخل ضريحه في مقبرة "نصب نيكروبوليس المسكوني" (Ecumenical Necropolis Memorial) في سانتوس، البرازيل في 15 مايو 2023.

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