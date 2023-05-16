https://sputnikarabic.ae/20230516/خبير-عسكري-إقالة-بعض-الضباط-ليس-لها-علاقة-بأي-خلافات-داخل-الجيش-السوداني-1077112392.html
خبير عسكري: إقالة بعض الضباط ليس لها علاقة بأي خلافات داخل الجيش السوداني
خبير عسكري: إقالة بعض الضباط ليس لها علاقة بأي خلافات داخل الجيش السوداني
أكد الفريق جلال تاور، الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني، أن القرارات الأخيرة التي أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بشأن تقاعد قيادات في الجيش والشرطة لا... 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T18:00+0000
2023-05-16T18:00+0000
2023-05-16T18:01+0000
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وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إنه تم إصدار قرار بإحالة 4 من ضباط القوات المسلحة إلى التقاعد، نظرا لأنهم كانوا منتدبين لدى الدعم السريع قبل الحرب، مشيرا إلى أنها إجراءات روتينية وليس لها علاقة بأي أمور أخرى.وأضاف تاور: "أما ما يتعلق بإقالة مدير الشرطة السودانية، فهذا الأمر يعود إلى أنه كان خارج البلاد قبل اشتعال الحرب، وطوال تلك الأحداث التي قاربت على الشهر، لم يكن هناك أي ظهور له، وبالتالي فإن هذا الأمر كان يتطلب قرار من السلطة الحاكمة، وهذا ما قام به البرهان، رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش".وأشار الخبير العسكري السوداني إلى أنه يجب أن تكون هناك وجوه جديدة تناسب المرحلة الحالية وتستعد للمرحلة القادمة التي يقودها الجيش، حيث أطلقت القوات المسلحة السودانية اليوم عملية برية واسعة وقامت بعمليات تطهير كبيرة لمناطق الدعم، حيث تشير كل الدلائل إلى أن الأزمة قاربت على الانتهاء، وأن السودان سوف يتجاوز تلك الظروف القاسية والمؤلمة.وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد توصلا خلال المفاوضات، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية، الخميس الماضي، إلى اتفاق مبدئي لحماية المدنيين في السودان من الاشتباكات المسلحة.وينص إعلان جدة، وهو الاتفاق المبدئي الأولي الموقع بين طرفي الصراع المسلح في السودان، على تعهد الطرفين بالامتناع عن أي هجمات قد تلحق الضرر بالسكان المدنيين.ويلتزم طرفا الصراع بموجب الاتفاق باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، كما يلتزمان بالسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال القتالية والمناطق المحاصرة، والالتزام بحماية العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات العامة في السودان.
https://sputnikarabic.ae/20230516/السودان-الدعم-السريع-تقول-إنها-أسرت-700-جندي-من-الجيش-وقتلت-العشرات-شمالي-الخرطوم-فيديو-1077085264.html
https://sputnikarabic.ae/20230516/السودان-ارتفاع-حصيلة-قتلى-المدنيين-في-الاشتباكات-إلى-822-شخصا-1077089944.html
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سبوتنيك عربي
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تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان
خبير عسكري: إقالة بعض الضباط ليس لها علاقة بأي خلافات داخل الجيش السوداني
18:00 GMT 16.05.2023 (تم التحديث: 18:01 GMT 16.05.2023) تابعنا عبر
حصري
أكد الفريق جلال تاور، الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني، أن القرارات الأخيرة التي أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بشأن تقاعد قيادات في الجيش والشرطة لا علاقة لها بأي خلافات داخل الجيش.
وقال في اتصال مع "سبوتنيك
"، اليوم الثلاثاء، إنه تم إصدار قرار بإحالة 4 من ضباط القوات المسلحة إلى التقاعد، نظرا لأنهم كانوا منتدبين لدى الدعم السريع قبل الحرب، مشيرا إلى أنها إجراءات روتينية وليس لها علاقة بأي أمور أخرى.
وأضاف تاور: "أما ما يتعلق بإقالة مدير الشرطة السودانية، فهذا الأمر يعود إلى أنه كان خارج البلاد قبل اشتعال الحرب، وطوال تلك الأحداث التي قاربت على الشهر، لم يكن هناك أي ظهور له، وبالتالي فإن هذا الأمر كان يتطلب قرار من السلطة الحاكمة، وهذا ما قام به البرهان، رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش
".
وأشار الخبير العسكري السوداني إلى أنه يجب أن تكون هناك وجوه جديدة تناسب المرحلة الحالية وتستعد للمرحلة القادمة التي يقودها الجيش، حيث أطلقت القوات المسلحة السودانية اليوم عملية برية واسعة وقامت بعمليات تطهير كبيرة لمناطق الدعم، حيث تشير كل الدلائل إلى أن الأزمة قاربت على الانتهاء، وأن السودان سوف يتجاوز تلك الظروف القاسية والمؤلمة.
وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد توصلا خلال المفاوضات
، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية، الخميس الماضي، إلى اتفاق مبدئي لحماية المدنيين في السودان من الاشتباكات المسلحة.
وينص إعلان جدة، وهو الاتفاق المبدئي الأولي الموقع بين طرفي الصراع المسلح في السودان، على تعهد الطرفين بالامتناع عن أي هجمات قد تلحق الضرر بالسكان المدنيين.
ويلتزم طرفا الصراع بموجب الاتفاق باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، كما يلتزمان بالسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال القتالية
والمناطق المحاصرة، والالتزام بحماية العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات العامة في السودان.