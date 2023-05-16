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خبير عسكري: مصر هي "عامل الاستقرار" في المنطقة
خبير عسكري: مصر هي "عامل الاستقرار" في المنطقة
قال خبير عسكري هندي إن مصر عادت لتمارس دورها كأحد عوامل الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أنها دولة في غاية الأهمية في الوقت الحالي ولها تاريخ حضاري عريق. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T17:36+0000
2023-05-16T17:36+0000
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وقال اللواء المتقاعد بيكي شارما، الذي يشغل منصب مدير المركز البحث الهندي "يو إس آي" لـ "سبوتنيك"، إن الهند لديها علاقات جيدة جدا مع مصر، مشيرا إلى أن نيوديلهي تعمل على إعادة إحياء علاقاتها التاريخية والسياسية مع مصر.وتابع شارما: "إن مصر لها أهمية جيوسياسية في العالم بصورة عامة وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصورة خاصة، من الأسباب التي تقف وراء تعزيز نيوديلهي لعلاقاتها مع هذه الدولة الأفريقية".ولفت الخبير العسكري الهندي إلى أن كل من مصر والهند كانتا أعضاء مؤسسين في حركة عدم الانحياز خلال خمسينيات القرن الماضي، وهي حركة قادتها مجموعة من الدول التي تحررت من الاستعمار لتبني سياسة محايدة خلال حقبة الحرب الباردة ورفض الاستعمار بجميع صوره.ويأتي حديث الخبير العسكري الهندي تزامنا مع زيارة رئيس أركان الجيش الهندي الفريق أول مانوج باندا، إلى مصر، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين وزيادة مستوى التنسيق الاستراتيجي فيما يخص العديد من القضايا الإقليمية والعالمية وأبرزها محاربة الإرهاب.وكان وزير خارجية السودان سوبرامانيام جايشانكار، قد أثنى على التعاون مع مصر في عملية إخلاء الهنود من السودان إثر اندلاع الصراع بها، مؤكدا أنها إحدى الدول القليلة التي تم التنسيق معها في هذا الأمر.يذكر أن كل من مصر والهند، قررتا رفع مستوى العلاقات بينهما إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية" عقب زيارة الرئيس المصري التي قام بها إلى نيوديلهي في يناير/ كانون الثاني الماضي.
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العالم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الهند اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العالم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الهند اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

خبير عسكري: مصر هي "عامل الاستقرار" في المنطقة

17:36 GMT 16.05.2023
© AFP 2023 / Sajjad HUSSAINالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
© AFP 2023 / Sajjad HUSSAIN
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قال خبير عسكري هندي إن مصر عادت لتمارس دورها كأحد عوامل الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أنها دولة في غاية الأهمية في الوقت الحالي ولها تاريخ حضاري عريق.
وقال اللواء المتقاعد بيكي شارما، الذي يشغل منصب مدير المركز البحث الهندي "يو إس آي" لـ "سبوتنيك"، إن الهند لديها علاقات جيدة جدا مع مصر، مشيرا إلى أن نيوديلهي تعمل على إعادة إحياء علاقاتها التاريخية والسياسية مع مصر.
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وتابع شارما: "إن مصر لها أهمية جيوسياسية في العالم بصورة عامة وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصورة خاصة، من الأسباب التي تقف وراء تعزيز نيوديلهي لعلاقاتها مع هذه الدولة الأفريقية".
ولفت الخبير العسكري الهندي إلى أن كل من مصر والهند كانتا أعضاء مؤسسين في حركة عدم الانحياز خلال خمسينيات القرن الماضي، وهي حركة قادتها مجموعة من الدول التي تحررت من الاستعمار لتبني سياسة محايدة خلال حقبة الحرب الباردة ورفض الاستعمار بجميع صوره.
ويأتي حديث الخبير العسكري الهندي تزامنا مع زيارة رئيس أركان الجيش الهندي الفريق أول مانوج باندا، إلى مصر، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين وزيادة مستوى التنسيق الاستراتيجي فيما يخص العديد من القضايا الإقليمية والعالمية وأبرزها محاربة الإرهاب.
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وكان وزير خارجية السودان سوبرامانيام جايشانكار، قد أثنى على التعاون مع مصر في عملية إخلاء الهنود من السودان إثر اندلاع الصراع بها، مؤكدا أنها إحدى الدول القليلة التي تم التنسيق معها في هذا الأمر.
يذكر أن كل من مصر والهند، قررتا رفع مستوى العلاقات بينهما إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية" عقب زيارة الرئيس المصري التي قام بها إلى نيوديلهي في يناير/ كانون الثاني الماضي.
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