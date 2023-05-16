https://sputnikarabic.ae/20230516/خبير-كردي-لـسبوتنيك-اتفاق-استراتيجي-بين-الحزبين-الكبيرين-في-كردستان-قد-يكون-قريبا-1077109163.html

خبير كردي لـ"سبوتنيك": اتفاق استراتيجي بين الحزبين الكبيرين في كردستان قد يكون قريبا

خبير كردي لـ"سبوتنيك": اتفاق استراتيجي بين الحزبين الكبيرين في كردستان قد يكون قريبا

أكد الباحث السياسي والخبير في الشؤون الكردية والعراقية، كفاح محمود، اليوم الثلاثاء، أن "اجتماع الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان هو خطوة إيجابية لحل الخلافات... 16.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-16T15:57+0000

2023-05-16T15:57+0000

2023-05-16T15:57+0000

أخبار كردستان

حصري

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102177/58/1021775821_0:272:3601:2297_1920x0_80_0_0_5b3b3487919b7e59c2f07ffc32a8a02b.jpg

وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "اللقاء بالتأكيد هو خطوة إيجابية لحلحلة بعض العقد المتراكمة، وساهمت مبادرة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في التعجيل بعقد اجتماعات جدية منتجة، للخروج من متاهة الإشكاليات ورسم خارطة طريق المستقبل، في خضم المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في إقليم دونباس، وأزمة الغاز والنفط الحالية".وأشار الباحث السياسي إلى أن "مبادرة الرئيس بارزاني أعادت الطاقم الوزاري لحزب الاتحاد الوطني برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الإقليم إلى اجتماعات الحكومة بعد مقاطعتها لعدة أشهر".وأوضح محمود أن "هذه المبادرة يراها كثير من المقربين لقيادة الحزبين، أنها ستؤول إلى إعلان تحالف استراتيجي جديد بين الحزبين أكثر وضوحا ومتانة من التحالفات السابقة، مما ينعكس بشكل إيجابي على مكانة الإقليم محليا ودوليا، ناهيك عن تأثيراته الديناميكية على الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، وموقف الإقليم مع الحكومة الاتحادية في بغداد، إذ يعزز الاتفاقات الجارية بين أربيل وبغداد".ورحبت رئاسة إقليم كردستان بعودة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني إلى اجتماعات مجلس الوزراء، متمنية أن تكون هذه الخطوة بداية لحل القضايا الداخلية الأخرى في إقليم كردستان.وقالت رئاسة الإقليم في بيان لها، يوم الأحد الماضي، إن "الإقليم يحتاج إلى التوافق والتضامن والوحدة أكثر من أي وقت مضى"، وفقا لصحيفة "كردستان 24".وأكدت رئاسة الإقليم أنها ستواصل جهودها لحل جميع القضايا العالقة عبر الحوار والتفاهم، مبدية استعدادها لدعم أية خطوة من شأنها تعزيز موقف إقليم كردستان.وكان الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكردستاني، أعلن يوم السبت الماضي، أنه سيشارك في اجتماع مجلس وزراء إقليم كردستان يوم الأحد، بعد أشهر من المقاطعة.يأتي ذلك بعد مبادرة أطلقها الرئيس، مسعود بارزاني، خلال كلمة له في افتتاح صرح بارزاني الوطني التذكاري، لحل جميع المشاكل والخلافات العالقة بين الأطراف الكردية، خاصة بين (الديمقراطي والاتحاد الوطني) لإنهاء الوضع المتأزم والانسداد السياسي في الإقليم.ودعا بارزاني المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني للاجتماع، وإنهاء الخلافات بينهما، والتحضير لعقد اجتماع موسع قبل الـ18 من مايو/ أيار الجاري، للتوصل إلى اتفاق وتفاهم مشترك.

https://sputnikarabic.ae/20230307/خبير-كردي-ما-حقيقة-الخلافات-بين-الحزبين-الكبيرين-في-كردستان-العراق؟-1074453863.html

https://sputnikarabic.ae/20211006/الحزب-الأوفر-حظا-بالفوز-في-الانتخابات-داخل-إقليم-كردستان-العراق--1050358733.html

أخبار كردستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار كردستان, حصري, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار