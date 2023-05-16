https://sputnikarabic.ae/20230516/دائرة-الأوقاف-الإسلامية-في-القدس-عشرات-المستوطنين-يقتحمون-المسجد-الأقصى-من-جهة-باب-المغاربة-1077100751.html

دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، اليوم الثلاثاء. 16.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-16T13:58+0000

2023-05-16T13:58+0000

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وحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أوضحت الدائرة أن عملية الاقتحام تمت من اتجاه باب المغاربة.وقال البيان: "اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال التي نشرت منذ الصباح، وحداتها الخاصة في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين".وأضاف أن المقتحمين "نفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد الأقصى".من جهة اخرى رصدت "وفا" دعوات مكثفة لتعزيز الوجود بجوار المسجد الأقصى، وذلك من أجل "إفشال "مسيرة الأعلام" الاستيطانية، المزمع تنظيمها بعد غد الخميس".يشار إلى ان المسجد الأقصى يتعرض لعمليات اقتحام من قبل مستوطنين على مدار أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت، في محاولة لتغيير الواقع على الأرض في المدينة المقدسة.طالع أيضا: مصر تدين بأشد العبارات اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى

https://sputnikarabic.ae/20230424/عشرات-المستوطنين-يعاودون-اقتحام-المسجد-الأقصى-بعد-13-يوما-من-المنع-فيديوهات-1076212646.html

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