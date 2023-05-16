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https://sputnikarabic.ae/20230516/دائرة-الأوقاف-الإسلامية-في-القدس-عشرات-المستوطنين-يقتحمون-المسجد-الأقصى-من-جهة-باب-المغاربة-1077100751.html
دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة
دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة
أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، اليوم الثلاثاء. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T13:58+0000
2023-05-16T13:59+0000
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وحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أوضحت الدائرة أن عملية الاقتحام تمت من اتجاه باب المغاربة.وقال البيان: "اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال التي نشرت منذ الصباح، وحداتها الخاصة في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين".وأضاف أن المقتحمين "نفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد الأقصى".من جهة اخرى رصدت "وفا" دعوات مكثفة لتعزيز الوجود بجوار المسجد الأقصى، وذلك من أجل "إفشال "مسيرة الأعلام" الاستيطانية، المزمع تنظيمها بعد غد الخميس".يشار إلى ان المسجد الأقصى يتعرض لعمليات اقتحام من قبل مستوطنين على مدار أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت، في محاولة لتغيير الواقع على الأرض في المدينة المقدسة.طالع أيضا: مصر تدين بأشد العبارات اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى
https://sputnikarabic.ae/20230424/عشرات-المستوطنين-يعاودون-اقتحام-المسجد-الأقصى-بعد-13-يوما-من-المنع-فيديوهات-1076212646.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن

دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

13:58 GMT 16.05.2023 (تم التحديث: 13:59 GMT 16.05.2023)
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIاقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين
اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
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أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، اليوم الثلاثاء.
وحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أوضحت الدائرة أن عملية الاقتحام تمت من اتجاه باب المغاربة.
مسيرة الأعلام الإسرائيلية تجوب القدس الشرقية 29 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
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وقال البيان: "اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال التي نشرت منذ الصباح، وحداتها الخاصة في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين".
وأضاف أن المقتحمين "نفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد الأقصى".

ولفت البيان إلى أن "شرطة الاحتلال واصلت فرض قيودها على دخول الفلسطينيين للأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية، فضلًا عن إبعاد العشرات منهم عن المسجد لفترات متفاوتة".

من جهة اخرى رصدت "وفا" دعوات مكثفة لتعزيز الوجود بجوار المسجد الأقصى، وذلك من أجل "إفشال "مسيرة الأعلام" الاستيطانية، المزمع تنظيمها بعد غد الخميس".
يشار إلى ان المسجد الأقصى يتعرض لعمليات اقتحام من قبل مستوطنين على مدار أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت، في محاولة لتغيير الواقع على الأرض في المدينة المقدسة.
طالع أيضا: مصر تدين بأشد العبارات اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى
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