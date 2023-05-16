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https://sputnikarabic.ae/20230516/دبلوماسي-البرهان-لن-يشارك-بالقمة-العربية-في-جدة-وينوب-عنه-مبعوث-خاص-1077110701.html
دبلوماسي: البرهان لن يشارك بالقمة العربية في جدة وينوب عنه مبعوث خاص
دبلوماسي: البرهان لن يشارك بالقمة العربية في جدة وينوب عنه مبعوث خاص
أفاد مصدر دبلوماسي سوداني، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، لن يشارك في القمة العربية التي... 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T16:38+0000
2023-05-16T16:38+0000
أخبار السودان اليوم
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الخرطوم - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "البرهان لن يشارك في القمة العربية المقبلة".وأضاف المصدر أن "وكيل وزارة الخارجية السودانية ومبعوث رئيس مجلس السيادة، دفع الله الحاج علي، سينوب عن البرهان خلال القمة المرتقبة".وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق أنها دعت رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى القمة العربية المقرر عقدها الجمعة المقبلة 19 مايو/أيار في جدة.يذكر أنه منذ منتصف أبريل/ نيسان، تدور اشتباكات في السودان، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي.وتستضيف جدة ممثلين عن طرفي الصراع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، لإجراء محادثات يأمل المجتمع الدولي أن تضع حدا للمعارك المستمرة منذ 4 أسابيع.وجاءت المحادثات في جدة في إطار مبادرة سعودية أمريكية، تسعى لإنهاء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، الذي حول أجزاء من العاصمة الخرطوم إلى مناطق حرب، وتسبب في مقتل المئات وفرار عشرات الآلاف.
https://sputnikarabic.ae/20230513/أهم-الملفات-على-طاولة-القمة-العربية-المرتقبة-في-جدة-هل-تحقق-نتائج-مغايرة؟-1076990873.html
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أخبار السودان اليوم, السعودية, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, جامعة الدول العربية
أخبار السودان اليوم, السعودية, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, جامعة الدول العربية

دبلوماسي: البرهان لن يشارك بالقمة العربية في جدة وينوب عنه مبعوث خاص

16:38 GMT 16.05.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLYرئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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أفاد مصدر دبلوماسي سوداني، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، لن يشارك في القمة العربية التي ستنعقد في مدينة جدة السعودية، يوم الجمعة المقبل، وسيفوض مبعوثا عنه للحضور.
الخرطوم - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "البرهان لن يشارك في القمة العربية المقبلة".
وأضاف المصدر أن "وكيل وزارة الخارجية السودانية ومبعوث رئيس مجلس السيادة، دفع الله الحاج علي، سينوب عن البرهان خلال القمة المرتقبة".
وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق أنها دعت رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى القمة العربية المقرر عقدها الجمعة المقبلة 19 مايو/أيار في جدة.
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13 مايو, 13:40 GMT
يذكر أنه منذ منتصف أبريل/ نيسان، تدور اشتباكات في السودان، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي.
وتستضيف جدة ممثلين عن طرفي الصراع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، لإجراء محادثات يأمل المجتمع الدولي أن تضع حدا للمعارك المستمرة منذ 4 أسابيع.
وجاءت المحادثات في جدة في إطار مبادرة سعودية أمريكية، تسعى لإنهاء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، الذي حول أجزاء من العاصمة الخرطوم إلى مناطق حرب، وتسبب في مقتل المئات وفرار عشرات الآلاف.
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