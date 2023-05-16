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https://sputnikarabic.ae/20230516/ديسياتنيكوف-نظام-كييف-يسعى-للتفريق-بين-شعبي-روسيا-وأوكرانيا--1077084849.html
ديسياتنيكوف: نظام كييف يسعى للتفريق بين شعبي روسيا وأوكرانيا
ديسياتنيكوف: نظام كييف يسعى للتفريق بين شعبي روسيا وأوكرانيا
قال السفير الروسي لدى الأردن غليب ديسياتنيكوف، اليوم الثلاثاء، إن ثمة محاولات للتقليل من دور روسيا في هزيمة ألمانيا النازية. والسعي لتقسيم الشعبين الأوكراني... 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T08:49+0000
2023-05-16T08:49+0000
روسيا
العالم
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وأكد أن الشعبين الروسي والأوكراني سيحافظان على روح الأخوة، على الرغم من حقيقة أن السياسيين الأوكرانيين يسعون لتقسيم الشعبين.وقال ديسياتنيكوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" بمناسبة احتفال روسيا بيوم النصر في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية): "لا شك أننا نواجه اليوم هجومًا إعلاميًا غير مسبوق على بلدنا. محاولات التقليل من دور روسيا في هزيمة ألمانيا الفاشية، وتشويه الحقائق التاريخية وتشويه صورة روسيا، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل".وشدد على أنهم "لن ينجحوا، ستواصل روسيا تعزيز العلاقات الإنسانية والثقافية والتاريخية مع الشعب الأوكراني والمساهمة في ازدهارهم".وأضاف: "موسكو تسعى إلى هدف واحد وهو حماية مصالحها القومية وضمان أمن شعبها".وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230516/مصدر-لـسبوتنيك-المفاوضات-بين-قادة-روسيا-وتركيا-بشأن-صفقة-الحبوب-قد-تكون-الأمل-الأخير-1077082210.html
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روسيا, العالم

ديسياتنيكوف: نظام كييف يسعى للتفريق بين شعبي روسيا وأوكرانيا

08:49 GMT 16.05.2023
© Sputnik . Alexey Filippov /  / الانتقال إلى بنك الصورالسفارة الروسية في لندن
السفارة الروسية في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
© Sputnik . Alexey Filippov /
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قال السفير الروسي لدى الأردن غليب ديسياتنيكوف، اليوم الثلاثاء، إن ثمة محاولات للتقليل من دور روسيا في هزيمة ألمانيا النازية. والسعي لتقسيم الشعبين الأوكراني والروسي.
وأكد أن الشعبين الروسي والأوكراني سيحافظان على روح الأخوة، على الرغم من حقيقة أن السياسيين الأوكرانيين يسعون لتقسيم الشعبين.
وقال ديسياتنيكوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" بمناسبة احتفال روسيا بيوم النصر في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية): "لا شك أننا نواجه اليوم هجومًا إعلاميًا غير مسبوق على بلدنا. محاولات التقليل من دور روسيا في هزيمة ألمانيا الفاشية، وتشويه الحقائق التاريخية وتشويه صورة روسيا، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل".

وأشار ديسياتنيكوف إلى أن "الشعبين الروسي والأوكراني متحدان بالفعل بتاريخ واحد ودين وثقافة. نحن شعبان شقيقان. لسوء الحظ هناك سياسيون أوكرانيون وقادة في كييف بيننا يحاولون تقسيمنا".

وشدد على أنهم "لن ينجحوا، ستواصل روسيا تعزيز العلاقات الإنسانية والثقافية والتاريخية مع الشعب الأوكراني والمساهمة في ازدهارهم".
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وأضاف: "موسكو تسعى إلى هدف واحد وهو حماية مصالحها القومية وضمان أمن شعبها".
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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