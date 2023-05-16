https://sputnikarabic.ae/20230516/روسيا-تصبح-ثاني-أكبر-مورد-للهند-لأول-مرة-في-تاريخها-1077083859.html

روسيا تصبح ثاني أكبر مورد للهند لأول مرة في تاريخها

روسيا تصبح ثاني أكبر مورد للهند لأول مرة في تاريخها

كشفت بيانات وتقارير اقتصادية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا احتلت المرتبة الثانية لأول مرة في تاريخها كأكبر مورد للبضائع والمنتوجات إلى الهند. 16.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-16T08:12+0000

2023-05-16T08:12+0000

2023-05-16T08:12+0000

العالم

اقتصاد

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وبحسب البيانات المنشورة من قبل وكالة "سبوتنيك"، صدّرت روسيا كمية قياسية من البضائع إلى الهند في الربع الأول من عام 2023، حيث ارتفعت صادرات روسيا إلى الهند في الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار بمقدار 4.7 مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت قيمة الصادرات نحو 15.5 مليار دولار، وهو أعلى رقم ربع سنوي في التاريخ.وأشارت البيانات أن الصين استمرت في المركز الأول كمورد رئيسي للسلع لهذا البلد، بينما انخفضت مبيعاتها إلى الهند في الربع الأول بنسبة 15.4 في المئة لتصل إلى 22.6 مليار دولار.وفي المرتبة الثالثة جاءت الإمارات العربية المتحدة بقيمة 12.7 مليار دولار مقارنة بـ 12.1 مليار دولار في العام السابق.كما احتلت الولايات المتحدة المرتبة الرابعة، حيث انخفضت وارداتها من الجانب الهندي بنسبة 8.8 في المئة من حيث القيمة السنوية.وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الخامس، حيث اشترت من الهند بضائع بنسبة أقل بـ 10.9 في المئة من العام السابق 10.4 مليار دولار.وفي الوقت نفسه، زادت الصادرات الهندية إلى روسيا بنسبة 33 في المئة لتصل إلى 946.6 مليون دولار، في حين زاد حجم التجارة بين البلدين 4.1 مرة إلى 16.45 مليار دولار.

https://sputnikarabic.ae/20230505/روسيا-تناقش-مع-الهند-تحويل-أرصدتها-من-الروبيات-إلى-عملة-أخرى-1076692835.html

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