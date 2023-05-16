https://sputnikarabic.ae/20230516/روغوف-الجيش-الروسي-يشن-هجوما-على-تجمع-كبير-للقوات-الأوكرانية-في-أوريخوف-1077081781.html
روغوف: الجيش الروسي يشن هجوما على تجمع كبير للقوات الأوكرانية في أوريخوف
روغوف: الجيش الروسي يشن هجوما على تجمع كبير للقوات الأوكرانية في أوريخوف
أفاد عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، بأن الجيش الروسي شن هجوما على تجمع كبير للقوات الأوكرانية في أوريخوف. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T02:04+0000
2023-05-16T02:04+0000
2023-05-16T02:13+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأكد روغوف أن القوات الروسية هاجمت باستخدام الصواريخ والمدفعية، تجمعا كبيرا للأفراد العسكريين التابعين للقوات الأوكرانية في منطقة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.ونشر فلاديمير روغوف على حسابه الرسمي على "تيليغرام"، أنه "في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، شن الجنود الروس هجوما مكثفا ببطاريتي صاروخ ومدفعية على حشد كبير لمقاتلي القوات الأوكرانية في الجزء الخلفي القريب من العدو غرب أوريخوف".
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
روغوف: الجيش الروسي يشن هجوما على تجمع كبير للقوات الأوكرانية في أوريخوف
02:04 GMT 16.05.2023 (تم التحديث: 02:13 GMT 16.05.2023) تابعنا عبر
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أفاد عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، بأن الجيش الروسي شن هجوما على تجمع كبير للقوات الأوكرانية في أوريخوف.
موسكو - سبوتنيك
. وأكد روغوف أن القوات الروسية هاجمت باستخدام الصواريخ والمدفعية، تجمعا كبيرا للأفراد العسكريين التابعين للقوات الأوكرانية في منطقة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.
ونشر فلاديمير روغوف على حسابه الرسمي على "تيليغرام"، أنه "في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، شن الجنود الروس هجوما مكثفا ببطاريتي صاروخ ومدفعية على حشد كبير لمقاتلي القوات الأوكرانية في الجزء الخلفي القريب من العدو غرب أوريخوف".