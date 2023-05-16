https://sputnikarabic.ae/20230516/ريابكوف-لا-توجد-فرصة-للعودة-إلى-معاهدة-القوات-التقليدية-في-أوروبا-الآن-1077085757.html

ريابكوف: لا توجد فرصة للعودة إلى معاهدة القوات التقليدية في أوروبا الآن

ريابكوف: لا توجد فرصة للعودة إلى معاهدة القوات التقليدية في أوروبا الآن

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد احتمالات للعودة إلى معاهدة القوات التقليدية في أوروبا. 16.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-16T09:30+0000

2023-05-16T09:30+0000

2023-05-16T09:41+0000

روسيا

العالم

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وقال ريابكوف، ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن العودة إلى معاهدة القوات التقليدية: "بالطبع لا توجد احتمالات للعودة إلى معاهدة القوات التقليدية في أوروبا، سيكون من الممكن التحدث عن شيء ما عندما يتخلى الغرب عن سياسته العدائية".ووفقًا له، سيكون من الممكن الحديث عن شيء ما "عندما تنتهي الفترة المضطربة لعلاقاتنا مع الغرب، الغرب سيتخلي عن سياسته العدائية، وسيبحثون عن مناهج أخرى".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، انسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، ونُشرت الوثيقة الموقعة على موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية.وجاء في الوثيقة: "تم تعيين نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، ممثلا رسميا للرئيس الروسي، خلال النظر في مسألة الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا".وتم التوقيع على معاهدة القوات المسلحة التقليدية في باريس عام 1990، وتم اعتماد نسخة محدثة من الوثيقة في قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إسطنبول، بعد انقضاء تسع سنوات.كما تم التصديق على المعاهدة المعدلة من قبل أربع دول فقط، وهي روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا.اقرأ: ما هي معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا التي انسحبت منها روسيا؟

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