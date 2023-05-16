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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230516/صافرات-الإنذار-تدوي-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك-في-أوكرانيا-1077082532.html
صافرات الإنذار تدوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك في أوكرانيا
صافرات الإنذار تدوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك في أوكرانيا
أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية، إطلاق صافرات الإنذار في مقاطعة دنيبروبيتروفسك في أوكرانيا، وفي الجزء الذي لا تزال تسيطر عليه... 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T05:16+0000
2023-05-16T05:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وبحسب الخريطة، دوت صافرات الإنذار في المقاطعات في الساعة 7:09، يتطابق مع توقيت موسكو.يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمّل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية المسؤولية عنه.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230515/دوي-صافرات-الإنذار-في-عدة-مقاطعات-أوكرانية-1077081312.html
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العالم

صافرات الإنذار تدوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك في أوكرانيا

05:16 GMT 16.05.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورقرية زايتسيفو، ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
قرية زايتسيفو، ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية، إطلاق صافرات الإنذار في مقاطعة دنيبروبيتروفسك في أوكرانيا، وفي الجزء الذي لا تزال تسيطر عليه قوات كييف في مقاطعة خيرسون، محذرة من ضربات جوية روسية.
وبحسب الخريطة، دوت صافرات الإنذار في المقاطعات في الساعة 7:09، يتطابق مع توقيت موسكو.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمّل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية المسؤولية عنه.
منظر لساحة سفوبودا (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دوي صافرات الإنذار في عدة مقاطعات أوكرانية
أمس, 23:48 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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