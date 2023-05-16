https://sputnikarabic.ae/20230516/صافرات-الإنذار-تدوي-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك-في-أوكرانيا-1077082532.html

صافرات الإنذار تدوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك في أوكرانيا

صافرات الإنذار تدوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك في أوكرانيا

أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية، إطلاق صافرات الإنذار في مقاطعة دنيبروبيتروفسك في أوكرانيا، وفي الجزء الذي لا تزال تسيطر عليه... 16.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-16T05:16+0000

2023-05-16T05:16+0000

2023-05-16T05:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وبحسب الخريطة، دوت صافرات الإنذار في المقاطعات في الساعة 7:09، يتطابق مع توقيت موسكو.يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمّل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية المسؤولية عنه.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230515/دوي-صافرات-الإنذار-في-عدة-مقاطعات-أوكرانية-1077081312.html

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