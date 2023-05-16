https://sputnikarabic.ae/20230516/ضابط-أمريكي-سابق-واشنطن-لها-تاريخ-طويل-في-دعم-الانقلابات-ضد-الحكومات-الرافضة-للانصياع-1077114933.html

ضابط أمريكي سابق: واشنطن لها تاريخ طويل في دعم الانقلابات ضد الحكومات الرافضة للانصياع

ضابط أمريكي سابق: واشنطن لها تاريخ طويل في دعم الانقلابات ضد الحكومات الرافضة للانصياع

كشف سكوت بينيت الخبير في مجال مكافحة الإرهاب أن الولايات المتحدة لديها تاريخ طويلة في دعم الانقلابات العسكرية "والثورات الملونة" ضد الحكومات الأجنبية التي ترفض... 16.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-16T19:39+0000

2023-05-16T19:39+0000

2023-05-16T19:39+0000

الأخبار

الولايات المتحدة الأمريكية

حصري

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/0b/1059783550_0:213:720:618_1920x0_80_0_0_5e8dbf349ae51f57cefcabfff624a57f.jpg

وقال بينيت الضابط السابق في قيادة العمليات النفسية بالجيش الأمريكي في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن الولايات المتحدة تستخدم قوات بالوكالة لزعزعة استقرار هذه الدول، لافتا إلى أن هذا الأمر ليس جديدا.وأضاف بينيت أن القوات الخاصة التي شارك في إعدادها "مدربة جيدا على أنظمة أسلحة متعددة والتكتيكات القتالية، وتتقن اللغات الأجنبية، وقادرة على العمل في مجموعة متنوعة من التضاريس، والساحات السياسية والبيئات الاجتماعية والاقتصادية والأنظمة السياسية".وأضاف: "غالبا ما يتم تدريبهم على الحرب النفسية، والثورات الملونة، والانقلابات السياسية، والعمليات الإلكترونية، وغيرها من أشكال الحرب غير النظامية".وأشار إلى أن هذه العمليات السوداء غالبا ما يتم التخطيط لها من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي أي إيه" وتنفذ مهامها عبر السفارات الأمريكية في هذه الدول "بغض النظر عن مدى دموية و إجرامية أو عدم دستورية المهمة".وأضاف أن التفاصيل المنشورة في وثائق البنتاغون "منطقية" وتتناسب مع العسكرية القياسية وأهداف واستراتيجيات وتكتيكات وكالة الاستخبارات المركزية والحرب غير النظامية غير المتكافئة"، و"الصراع منخفض الحدة"، و"عمليات الحرب النفسية والمعلوماتية"، و"حرب العصابات".وأشار إلى أن الهدف كان "تحويلهم إلى مستعمرات تابعة ومنصاعة للولايات المتحدة، باستخدام أوهام الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية وغيرها من الشعارات المنومة للتضليل السياسي".وقال إن "وكالة المخابرات المركزية تستعين بالقتلة والمعذبين والمجرمين ومدمني المخدرات وقتلة الأطفال ليصبحوا مرتزقة في مختلف عمليات الحرب غير النظامية الأمريكية والثورات الحكومية".

https://sputnikarabic.ae/20230415/بلينكن-تسريب-الوثائق-السرية-لم-يؤثر-على-علاقة-الولايات-المتحدة-بشركائها-1075952795.html

https://sputnikarabic.ae/20230415/إعلام-التسريب-من-البنتاغون-كان-رسالة-سرية-إلى-كييف-بشأن-روسيا-1075958051.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, العالم, أخبار العالم الآن