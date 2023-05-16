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https://sputnikarabic.ae/20230516/قناة-إسرائيلية-رئيس-تونس-يلتقي-مع-حاخام-الجالية-اليهودية-غدا-على-خلفية-هجوم-جربة-1077096257.html
قناة إسرائيلية: رئيس تونس يلتقي مع حاخام الجالية اليهودية غدا على خلفية هجوم جربة
قناة إسرائيلية: رئيس تونس يلتقي مع حاخام الجالية اليهودية غدا على خلفية هجوم جربة
قالت قناة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس التونسي قيس سعيد دعا حاخام الجالية اليهودية في جزيرة جربة والتي شهدت قبل نحو أسبوع هجوما استدف كنيسا يهوديا... 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T12:24+0000
2023-05-16T12:24+0000
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وقالت قناة "كان" التابعة لهبئة البث الرسمية، إن الرئيس سعيد دعا حاخام الجالية اليهودية في جربة، حاييم بيتان، إلى لقاء غدا في القصر الرئاسي للمرة الأولى منذ الهجوم على الكنيس، دون مزيد من التفاصيل.والجمعة، أدان الرئيس التونسي قيس سعيّد، هجوما نفذه أحد رجال الأمن، خارج كنيس يهودي في جزيرة جربة (شرق) خلال موسم الحج اليهودي.وقتل المهاجم ثلاثة من زملائه وزائرين اثنين قبل أن يُقتل بالرصاص، في عملية وصفها سعيّد، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، الأربعاء، بـ"العملية الإجرامية الجبانة"، وفق تسجيل فيديو بثّته الرئاسة.وقال الرئيس التونسي وقتها: "أود أن أطمئن الشعب التونسي بل العالم كله بأن تونس ستبقى آمنة مهما حاول هؤلاء المجرمون زعزعة الاستقرار فيها".وتابع سعيد: "غاية هذه العملية واضحة وهي زرع بذور الفتنة وضرب الموسم السياحي وضرب الدولة".وكانت وزارة الخارجيّة التونسيّة قد أفادت في بيان، الثلاثاء، بأنّ "المتوفيين من الزوّار هما تونسيّ (30 عاما) وفرنسيّ (42 عاما)"، من دون أن تكشف هويتيهما.وهذا الكنيس هو الأقدم في أفريقيا وكان استُهدِف عام 2002 بهجوم انتحاري بعربة مفخّخة ما أسفر عن 21 قتيلًا.
https://sputnikarabic.ae/20230511/الرئيس-التونسي-يصف-هجوم-الكنيس-بالإجرامي-الجبان-ويعد-بأن-تبقى-بلاده-آمنة-1076929524.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن

قناة إسرائيلية: رئيس تونس يلتقي مع حاخام الجالية اليهودية غدا على خلفية هجوم جربة

12:24 GMT 16.05.2023
© AFP 2023 / KARIM JAAFARالرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020
الرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
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قالت قناة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس التونسي قيس سعيد دعا حاخام الجالية اليهودية في جزيرة جربة والتي شهدت قبل نحو أسبوع هجوما استدف كنيسا يهوديا وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وقالت قناة "كان" التابعة لهبئة البث الرسمية، إن الرئيس سعيد دعا حاخام الجالية اليهودية في جربة، حاييم بيتان، إلى لقاء غدا في القصر الرئاسي للمرة الأولى منذ الهجوم على الكنيس، دون مزيد من التفاصيل.
والجمعة، أدان الرئيس التونسي قيس سعيّد، هجوما نفذه أحد رجال الأمن، خارج كنيس يهودي في جزيرة جربة (شرق) خلال موسم الحج اليهودي.
وقتل المهاجم ثلاثة من زملائه وزائرين اثنين قبل أن يُقتل بالرصاص، في عملية وصفها سعيّد، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، الأربعاء، بـ"العملية الإجرامية الجبانة"، وفق تسجيل فيديو بثّته الرئاسة.
الشرطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
الرئيس التونسي يصف "هجوم الكنيس" بالإجرامي الجبان ويعد بأن تبقى بلاده آمنة
11 مايو, 19:02 GMT
وقال الرئيس التونسي وقتها: "أود أن أطمئن الشعب التونسي بل العالم كله بأن تونس ستبقى آمنة مهما حاول هؤلاء المجرمون زعزعة الاستقرار فيها".
وتابع سعيد: "غاية هذه العملية واضحة وهي زرع بذور الفتنة وضرب الموسم السياحي وضرب الدولة".
وكانت وزارة الخارجيّة التونسيّة قد أفادت في بيان، الثلاثاء، بأنّ "المتوفيين من الزوّار هما تونسيّ (30 عاما) وفرنسيّ (42 عاما)"، من دون أن تكشف هويتيهما.
وهذا الكنيس هو الأقدم في أفريقيا وكان استُهدِف عام 2002 بهجوم انتحاري بعربة مفخّخة ما أسفر عن 21 قتيلًا.
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