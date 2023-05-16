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كوريا الجنوبية تعلن عن اتفاق مع السعودية لتوسيع التعاون في "التحول الأخضر"
كوريا الجنوبية تعلن عن اتفاق مع السعودية لتوسيع التعاون في "التحول الأخضر"
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق مع المملكة العربية السعودية على توسيع التعاون بين البلدين في عملية "التحول الأخضر". 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T16:33+0000
2023-05-16T16:33+0000
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ووفق ما نقلته وكالة "يونهاب"، فقد أعلنت وزارة البيئة الكورية، اليوم الثلاثاء، أن وزيرتها "هان هوا-جين"، اتفقت مع وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، على توسيع التعاون بين بلديهما في عملية "التحول الأخضر".وقالت الوزارة في بيان لها إن "جين"، التقت الفالح في الـ14 من مايو/ أيار الجاري، لمناقشة "قضايا فصل المخلفات وإعادة تدويرها".ونقل البيان عن الوزير السعودي أنه مهتم "بإعادة تدوير مخلفات القهوة وشركة إعادة تدوير البطاريات في كوريا الجنوبية، وأعلن أنه سيعقد مؤتمرا واسع النطاق بدعوة الشركات الكورية الجنوبية في المستقبل".وأوضح أن اللقاء تمخض عن اتفاق على "توقيع اتفاقية عمل للتعاون المستمر في التحول الأخضر"، لافتا إلى أن الوزيرة الكورية كانت اتفقت مع وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان آل سعود، على "تجسيد التعاون في نظام تداول الانبعاثات".يشار إلى أن علاقات الدول الخليجية مع كوريا الجنوبية، تشهد تناميا في مجالات مختلفة، على المستوى الدفاعي والاقتصادي وغيره من المستويات.طالع أيضا: زيادة حجم التجارة بين السعودية وكوريا الجنوبية بـ45% خلال 2021
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كوريا الجنوبية, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الجنوبية, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

كوريا الجنوبية تعلن عن اتفاق مع السعودية لتوسيع التعاون في "التحول الأخضر"

16:33 GMT 16.05.2023
© AFP 2023 / Ed Jonesتُظهر صورة تم التقاطها في 10 يناير 2021 منظرًا عامًا لحركة المرور التي تمر فوق جسر فوق نهر هان المتجمد على خلفية مدينة سيئول، كوريا الجنوبية 10 يناير 2021
تُظهر صورة تم التقاطها في 10 يناير 2021 منظرًا عامًا لحركة المرور التي تمر فوق جسر فوق نهر هان المتجمد على خلفية مدينة سيئول، كوريا الجنوبية 10 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
© AFP 2023 / Ed Jones
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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق مع المملكة العربية السعودية على توسيع التعاون بين البلدين في عملية "التحول الأخضر".
ووفق ما نقلته وكالة "يونهاب"، فقد أعلنت وزارة البيئة الكورية، اليوم الثلاثاء، أن وزيرتها "هان هوا-جين"، اتفقت مع وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، على توسيع التعاون بين بلديهما في عملية "التحول الأخضر".
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وقالت الوزارة في بيان لها إن "جين"، التقت الفالح في الـ14 من مايو/ أيار الجاري، لمناقشة "قضايا فصل المخلفات وإعادة تدويرها".
ونقل البيان عن الوزير السعودي أنه مهتم "بإعادة تدوير مخلفات القهوة وشركة إعادة تدوير البطاريات في كوريا الجنوبية، وأعلن أنه سيعقد مؤتمرا واسع النطاق بدعوة الشركات الكورية الجنوبية في المستقبل".

وأشار بيان الوزارة الكورية إلى أن الوزيرة "جين" وفي إطار التعاون بين البلدين، التقت أمس مع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي.

وأوضح أن اللقاء تمخض عن اتفاق على "توقيع اتفاقية عمل للتعاون المستمر في التحول الأخضر"، لافتا إلى أن الوزيرة الكورية كانت اتفقت مع وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان آل سعود، على "تجسيد التعاون في نظام تداول الانبعاثات".
يشار إلى أن علاقات الدول الخليجية مع كوريا الجنوبية، تشهد تناميا في مجالات مختلفة، على المستوى الدفاعي والاقتصادي وغيره من المستويات.
طالع أيضا: زيادة حجم التجارة بين السعودية وكوريا الجنوبية بـ45% خلال 2021
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