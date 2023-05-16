https://sputnikarabic.ae/20230516/لجنة-التعاون-الاقتصادي-الإيرانية-الروسية-تناقش-في-طهران-مشاريع-مشتركة-1077094822.html

لجنة التعاون الاقتصادي الإيرانية الروسية تناقش في طهران مشاريع مشتركة

لجنة التعاون الاقتصادي الإيرانية الروسية تناقش في طهران مشاريع مشتركة

تنطلق في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الثلاثاء، أعمال لجنة التعاون الاقتصادي الإيرانية الروسية، حيث تناقش عدة مشاريع مشتركة. 16.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-16T11:57+0000

2023-05-16T11:57+0000

2023-05-16T11:57+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101389/54/1013895443_768:0:4885:2316_1920x0_80_0_0_a78cd3031b05bc567406a6d08c7630cb.jpg

وأفاد السفیر الإیرانی لدى روسيا، كاظم جلالي، في تصريحات لوكالة "إيرنا" الرسمية، اليوم الثلاثاء، بأن "لجنة التعاون الاقتصادي الإيرانية الروسية تجتمع اليوم وغدا في طهران لمناقشة عدة مشاريع والتوقيع على اتفاقية خط حديد "رشت آستارا" بمشاركة ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي".وأضاف: "ستتم خلال زيارة نوفاك إلى طهران متابعة تذليل عقبات التعاون بين البلدين في المجالين النقدي والمصرفي، وسوف تعقب زيارة نوفاك إلى طهران، زيارة رئيسة البنك المركزي الروسي إلى إيران الأسبوع المقبل، وسوف تكون أيضا زيارة مهمة لاستكمال التعاون المصرفي".وتابع جلالي: "المدير العام للجمارك الروسية سيرافق نائب رئيس الوزراء الروسي في زيارته إلى طهران، ومن المتوقع، بالنظر إلى العلاقات التجارية بين البلدين، أن نحل المشاكل الجمركية في ضوء هذه الزيارة".وأردف، قائلا: "سوف يبحث نوفاك مع وزير النفط الإيراني الذي يتولى رئاسة المفوضية العليا للتعاون المشترك بين البلدين، تعزيز التعاون في مجال الطاقة".ويزور وفد روسي رفيع المستوى، برئاسة نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك طهران، اليوم، وسيشارك الوفد في اجتماعات (بي. تو. بي) للجانبين المعنية بالتبادل التجاري، فضلا عن الحضور في حفل الافتتاح الرسمي لمعرض النفط الدولي السابع والعشرين الذي ينطلق غدا في طهران.وأشار نائب وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية والتجارية أحمد أسد زادة، قبل نحو أسبوعين، إلى أن عقد اجتماعات مشتركة لاستعراض التعاون الثنائي والمشاركة في اجتماعات (بي. تو. بي) من الأهداف الرئيسية لزيارة الوفد الروسي رفيع المستوى إلى طهران، قائلا: "خلال هذه الاجتماعات، سيجري بحث محاور التعاون الثنائي في مجالات المصارف، والترانزيت، والنفط، والغاز والبتروكيماويات".وستُعقد اجتماعات (بي. تو. بي) لإيران وروسيا بالتزامن مع المعرض الدولي السابع والعشرين للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات بين 17 و20 أيار/مايو الجاري، برعاية نائب رئيس الشؤون الدولية والتجارة بوزارة الخارجية الإيرانية.ويبحث خبراء إيرانيون وروس، على هامش معرض طهران الدولي السابع والعشرين للنفط في شكل أربع مجموعات عمل التجارة النفط والغاز والمنتجات البتروكيميائية والاستثمار وتصدير الخدمات الفنية والهندسية، والبناء وتوريد وإصلاح معدات صناعة النفط والتعاون من الناحية التكنولوجية والمعرفية لتوسيع العلاقات التجارية مع بعضها بعضا.

https://sputnikarabic.ae/20230515/البيت-الأبيض-بصدد-فرض-عقوبات-على-وسطاء-التعاون-العسكري-بين-روسيا-وإيران-1077075600.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم