عربي
https://sputnikarabic.ae/20230516/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T05:15+0000
2023-05-16T05:11+0000
اتفاق السودان
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
الفترة الانتقالية في السودان
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/15/1050208445_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a41a78890dc46c1637f7cc8653c11000.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/15/1050208445_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0a4f2d3b3f2379ddf844a7a1cc84e4af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

05:15 GMT 16.05.2023
تابعنا عبرTelegram
يتبع
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
© Ruptly
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
20:40 GMT 15.05.2023
الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع باقتحام مقرات سفارات السعودية والأردن وجنوب السودان والصومال في مخالفة لحرمة البعثات الدولية
20:02 GMT 15.05.2023
الخارجية السودانية تتهم قوات الدعم السريع بالاعتداء على مقار للبعثات الدبلوماسية وتدعو المجتمع الدولي لإدانة سلوكها وتحميلها المسؤولية القانونية أمام العدالة
19:53 GMT 15.05.2023
19:53 GMT 15.05.2023
الخارجية الكويتية تعلن تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارتها في الخرطوم للاقتحام والتخريب.
16:34 GMT 15.05.2023
تجمع العاملين بقطاع النفط السوداني يناشد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالرجوع لصوت العقل وإنهاء الحرب والابتعاد عن تدمير المنشآت خاصةً النفطية.
16:34 GMT 15.05.2023
تجمع العاملين بقطاع النفط السوداني: قوات الدعم السريع سيطرت على مصفاة الخرطوم وعطلت التوزيع
14:56 GMT 15.05.2023
14:54 GMT 15.05.2023
وزارة الخارجية الأردنية تعلن تعرض مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم للاقتحام والتخريب وتعرب عن إدانتها واستنكارها لهذا الاعتداء
11:35 GMT 15.05.2023
الجيش السوداني ينفي سقوط ضحايا مدنيين في قصف مستشفى شرق النيل ويقول إن القصف استهدف قوات الدعم السريع التي "تحتل المستشفى"
10:12 GMT 15.05.2023
البرهان يصدر قرارا يقضي بإنهاء خدمة السفير عبدالمنعم عثمان محمد أحمد البيتي والسفير حيدر بدوي صادق من العمل بوزارة الخارجية
10:10 GMT 15.05.2023
البرهان يصدر قراراً بإعفاء مدير عام الشرطة ووزير الداخلية المكلف عنان حامد محمد عمر وتكليف الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين بدلاً عنه
رئيس المجلس الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
البرهان يقيل وزير الداخلية السوداني
أمس, 10:27 GMT
09:22 GMT 15.05.2023
قوات الدعم السريع تقول إنها أمنت وصول ما يزيد عن 100 من شاحنات البضائع والقوافل التجارية إلى مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور بالتنسيق مع قوات الشرطة
08:14 GMT 15.05.2023
"الدعم السريع": طيران الجيش يقصف مستشفى شرق النيل ويقتل ويصيب العشرات
قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
"الدعم السريع" تتهم الجيش بقصف مستشفى في "شرق النيل" وقتل وإصابة العشرات
أمس, 08:27 GMT
06:17 GMT 15.05.2023
"حميدتي" ينفي شائعات مقتله ويتوعد البرهان
قائد قوات الدعم السريع السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
السودان... "حميدتي" ينفي "شائعات" مقتله
أمس, 02:44 GMT
05:38 GMT 15.05.2023
البرهان يصدر قراراً باعفاء4 ضباط بالجيش وإحالتهم للتقاعد المبكر:
* اللواء الركن عثمان محمد حامد محمد

* اللواء الركن حسن محجوب الفاضل عبدالحميد

* العميد الركن أبشر جبريل بلايل

* العميد الركن عمر حمدان أحمد حماد
20:52 GMT 14.05.2023
رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
البرهان يعفي محافظ البنك المركزي السوداني ويعين برعي الصديق أحمد محافظا جديدا
14 مايو, 19:39 GMT
18:12 GMT 14.05.2023
البرهان يصدر قرارا بتجميد حسابات "الدعم السريع" في جميع بنوك السودان وفروعها بالخارج ويوجه الجهات المعنية بإدخال القرار حيز التنفيذ
قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
البرهان يصدر قرارا بتجميد حسابات "الدعم السريع" في جميع بنوك السودان وفروعها بالخارج
14 مايو, 18:06 GMT
17:27 GMT 14.05.2023
الجيش السوداني يتهم "الدعم السريع" بإطلاق النار على المصلين المسيحيين في كنيسة بأم درمان
جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
الجيش السوداني يتهم "الدعم السريع" بإطلاق النار على المصلين في كنيسة بأم درمان
14 مايو, 17:47 GMT
16:47 GMT 14.05.2023
إجلاء المواطنين السعوديين والمواطنين الآخرين عبر سفينة البحرية السعودية من السودان هربًا من النزاعات ، بورتسودان ، السودان ، 22 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
الحكومة اليمنية تعلن إجلاء 179 من رعاياها في السودان إلى عدن
14 مايو, 16:29 GMT
16:21 GMT 14.05.2023
قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
قوات "الدعم السريع" تدعو للتحقيق في إطلاق نار استهدف كنيسة في أم درمان
14 مايو, 16:15 GMT
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала