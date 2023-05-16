تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

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قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
20:40 GMT 15.05.2023
الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع باقتحام مقرات سفارات السعودية والأردن وجنوب السودان والصومال في مخالفة لحرمة البعثات الدولية
20:02 GMT 15.05.2023
الخارجية السودانية تتهم قوات الدعم السريع بالاعتداء على مقار للبعثات الدبلوماسية وتدعو المجتمع الدولي لإدانة سلوكها وتحميلها المسؤولية القانونية أمام العدالة
19:53 GMT 15.05.2023
19:53 GMT 15.05.2023
الخارجية الكويتية تعلن تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارتها في الخرطوم للاقتحام والتخريب.
16:34 GMT 15.05.2023
تجمع العاملين بقطاع النفط السوداني يناشد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالرجوع لصوت العقل وإنهاء الحرب والابتعاد عن تدمير المنشآت خاصةً النفطية.
16:34 GMT 15.05.2023
تجمع العاملين بقطاع النفط السوداني: قوات الدعم السريع سيطرت على مصفاة الخرطوم وعطلت التوزيع
14:56 GMT 15.05.2023
14:54 GMT 15.05.2023
وزارة الخارجية الأردنية تعلن تعرض مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم للاقتحام والتخريب وتعرب عن إدانتها واستنكارها لهذا الاعتداء
11:35 GMT 15.05.2023
الجيش السوداني ينفي سقوط ضحايا مدنيين في قصف مستشفى شرق النيل ويقول إن القصف استهدف قوات الدعم السريع التي "تحتل المستشفى"
10:12 GMT 15.05.2023
البرهان يصدر قرارا يقضي بإنهاء خدمة السفير عبدالمنعم عثمان محمد أحمد البيتي والسفير حيدر بدوي صادق من العمل بوزارة الخارجية
10:10 GMT 15.05.2023
البرهان يصدر قراراً بإعفاء مدير عام الشرطة ووزير الداخلية المكلف عنان حامد محمد عمر وتكليف الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين بدلاً عنه
09:22 GMT 15.05.2023
قوات الدعم السريع تقول إنها أمنت وصول ما يزيد عن 100 من شاحنات البضائع والقوافل التجارية إلى مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور بالتنسيق مع قوات الشرطة
08:14 GMT 15.05.2023
"الدعم السريع": طيران الجيش يقصف مستشفى شرق النيل ويقتل ويصيب العشرات
06:17 GMT 15.05.2023
"حميدتي" ينفي شائعات مقتله ويتوعد البرهان
05:38 GMT 15.05.2023
البرهان يصدر قراراً باعفاء4 ضباط بالجيش وإحالتهم للتقاعد المبكر:
* اللواء الركن عثمان محمد حامد محمد
* اللواء الركن حسن محجوب الفاضل عبدالحميد
* العميد الركن أبشر جبريل بلايل
* العميد الركن عمر حمدان أحمد حماد
* اللواء الركن حسن محجوب الفاضل عبدالحميد
* العميد الركن أبشر جبريل بلايل
* العميد الركن عمر حمدان أحمد حماد
20:52 GMT 14.05.2023
18:12 GMT 14.05.2023
البرهان يصدر قرارا بتجميد حسابات "الدعم السريع" في جميع بنوك السودان وفروعها بالخارج ويوجه الجهات المعنية بإدخال القرار حيز التنفيذ
17:27 GMT 14.05.2023
الجيش السوداني يتهم "الدعم السريع" بإطلاق النار على المصلين المسيحيين في كنيسة بأم درمان
16:47 GMT 14.05.2023
16:21 GMT 14.05.2023