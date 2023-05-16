https://sputnikarabic.ae/20230516/ما-أهداف-الاتحاد-الأوروبي-من-تعيين-ممثل-خاص-بدول-الخليج-العربي-لأول-مرة-1077101288.html
ما أهداف الاتحاد الأوروبي من تعيين ممثل خاص بدول الخليج العربي لأول مرة
ما أهداف الاتحاد الأوروبي من تعيين ممثل خاص بدول الخليج العربي لأول مرة
عيّن مجلس الاتحاد الأوروبي، وزير الخارجية الإيطالي السابق، لويجي دي مايو، ممثلا خاصا بمنطقة الخليج العربي. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T14:18+0000
2023-05-16T14:18+0000
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16~5 Melafat
ما أهداف الاتحاد الأوروبي من تعيين ممثل خاص بدول الخليج العربي لأول مرة
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي، أن مهمة المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي تتمثل في تطوير شراكة أقوى وأكثر شمولاً واستراتيجية مع دول منطقة الخليج، من خلال مساعدة الممثل السامي في تنفيذ السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي والجوانب الأمنية، وفقًا للبيان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج في 18 مايو/ أيار 2022 ونتائج مجلس الاتحاد الأوروبي في 20 يونيو/ حزيران 2022.وتعليقا على هذا الموضوع، قال أستاذ العلوم السياسية والاستراتيجية، الدكتور عصام ملكاوي، إنه: "يمكن النظر لإعلان الاتحاد الأوروبي تعيين ممثل خاص له بدول الخليج العربي، على أن أوروبا وجدت نفسها فجأة بعيدة عن مناطق الاهتمام الدولية نتيجة أنها حشرت بالزاوية مع الولايات المتحدة بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث استخدمت واشنطن أوروبا لتكون مقدمة للحرب في أوكرانيا، الأمر الذي يعني استنزاف الاتحاد الأوروبي عسكريا واقتصاديا".وأعرب ملكاوي، عن اعتقاده أن دول الشرق الأوسط أصبحت هدفا لدول الاتحاد الأوروبي التي وجدت نفسها فجأة بمعزل عن الدعم الذي كانت تتلقاه خصوصا في الصفقات المتعلقة بقطاع الطاقة، لذلك أرادت أن تعوض ذلك بالاتجاه للشرق الأوسط ودول الخليج العربي تحديدا، مشيرا إلى أن التحرك الروسي والصيني نحو فكرة تغيير الأحادية القطبية في العالم ككل شكل دافعا لدول الخليج أن تفك ارتباطها بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.وأوضح الجوابرة، أن العلاقات بين أوروبا ودول الخليج مفتوحة بشكل كامل، وهناك زيادة نسبية في الصادرات والواردات بين الجانبين سواء كانت النفطية أو غير النفطية، حيث ساهم التضخم في الاتحاد الأوروبي لحدوث انفتاح بشكل أكبر من السابق.من جهته، قال المتخصص في العلاقات الدولية، الدكتور محمد اليمني، إن "المحرك الأساسي للاتحاد الأوروبي هي الولايات المتحدة للتوجه نحو الخليج العربي وخاصة السعودية والامارات، حيث تريد الولايات المتحدة تحجيم روسيا من كل الاتجاهات، إلا أن دول الخليج لديها شراكات مع روسيا ومنفحته على كل الدول بلا استثناء".وأوضح، اليمني، أن دول الخليج العربي مدركة للغرض الأوروبي والأمريكي تجاه روسيا، مبينا أن المملكة العربية السعودية إذا رأت أن الاتفاقيات مع أوروبا تهدف للإضرار بعلاقاتها مع روسيا فسوف يتوقف هذا التعاون أو يتم تحجيمه.إعداد وتقديم دعاء ثابت
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ملفات ساخنة, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, аудио
ملفات ساخنة, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, аудио
ما أهداف الاتحاد الأوروبي من تعيين ممثل خاص بدول الخليج العربي لأول مرة
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عيّن مجلس الاتحاد الأوروبي، وزير الخارجية الإيطالي السابق، لويجي دي مايو، ممثلا خاصا بمنطقة الخليج العربي.
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي، أن مهمة المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي تتمثل في تطوير شراكة أقوى وأكثر شمولاً واستراتيجية مع دول منطقة الخليج
، من خلال مساعدة الممثل السامي في تنفيذ السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي والجوانب الأمنية، وفقًا للبيان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج في 18 مايو/ أيار 2022 ونتائج مجلس الاتحاد الأوروبي في 20 يونيو/ حزيران 2022.
وفي وقت سابق، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن رغبتهم في تسريع إعداد اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ويتوقع الاتحاد الأوروبي أيضا أن تصبح الدول العربية في الخليج العربي موردين موثوقين للطاقة في الاتحاد الأوروبي في المستقبل.
وتعليقا على هذا الموضوع، قال أستاذ العلوم السياسية والاستراتيجية، الدكتور عصام ملكاوي، إنه: "يمكن النظر لإعلان الاتحاد الأوروبي تعيين ممثل خاص له بدول الخليج العربي، على أن أوروبا وجدت نفسها فجأة بعيدة عن مناطق الاهتمام الدولية نتيجة أنها حشرت بالزاوية مع الولايات المتحدة بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث استخدمت واشنطن أوروبا لتكون مقدمة للحرب في أوكرانيا، الأمر الذي يعني استنزاف الاتحاد الأوروبي عسكريا واقتصاديا".
وأعرب ملكاوي، عن اعتقاده أن دول الشرق الأوسط أصبحت هدفا لدول الاتحاد الأوروبي
التي وجدت نفسها فجأة بمعزل عن الدعم الذي كانت تتلقاه خصوصا في الصفقات المتعلقة بقطاع الطاقة، لذلك أرادت أن تعوض ذلك بالاتجاه للشرق الأوسط ودول الخليج العربي تحديدا، مشيرا إلى أن التحرك الروسي والصيني نحو فكرة تغيير الأحادية القطبية في العالم ككل شكل دافعا لدول الخليج أن تفك ارتباطها بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور نايل الجوابرة، إن "تعيين ممثل خاص للاتحاد الأوروبي في الخليج يعتبر نقلة نوعية في العلاقات ويعزز من التعاون خاصة في المجال التجاري، حيث تحاول أوروبا تعويض النفط الروسي"، مضيفا أن هذه الخطوة من شأنها تسريع إعداد اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون.
وأوضح الجوابرة، أن العلاقات بين أوروبا ودول الخليج مفتوحة بشكل كامل، وهناك زيادة نسبية في الصادرات والواردات بين الجانبين سواء كانت النفطية أو غير النفطية، حيث ساهم التضخم في الاتحاد الأوروبي لحدوث انفتاح بشكل أكبر من السابق.
من جهته، قال المتخصص في العلاقات الدولية، الدكتور محمد اليمني، إن "المحرك الأساسي للاتحاد الأوروبي هي الولايات المتحدة للتوجه نحو الخليج العربي وخاصة السعودية
والامارات، حيث تريد الولايات المتحدة تحجيم روسيا من كل الاتجاهات، إلا أن دول الخليج لديها شراكات مع روسيا ومنفحته على كل الدول بلا استثناء".
وأوضح، اليمني، أن دول الخليج العربي مدركة للغرض الأوروبي والأمريكي تجاه روسيا، مبينا أن المملكة العربية السعودية إذا رأت أن الاتفاقيات مع أوروبا تهدف للإضرار بعلاقاتها مع روسيا فسوف يتوقف هذا التعاون أو يتم تحجيمه.