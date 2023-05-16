https://sputnikarabic.ae/20230516/مباحثات-بين-مصر-والهند-لتعزيز-التعاون-العسكري-1077115811.html
مباحثات بين مصر والهند لتعزيز التعاون العسكري
مباحثات بين مصر والهند لتعزيز التعاون العسكري
أجرى رئيس أركان الجيش المصري أسامة عسكر، مباحثات مع قائد الجيش الهندي مانوج باندا، حول سبل تعزيز التعاون والشراكة العسكرية بين البلدين. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك خلال لقاء جمع المسؤولين العسكريين في القاهرة، بحسب بيان نشره المتحدث العسكري باسم الجيش المصري عبر حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك" (التابع لشركة ميتا التي تخضع لعقوبات روسية بسبب أنشطتها المتطرفة).وذكر البيان أن رئيس أركان الجيش المصري التقى مع باندا والوفد المرافق له، ضمن زيارة رسمية يجريها الأخير لمصر تستغرق عدة أيام.وخلال اللقاء ناقش الجانبان "سبل دعم التعاون العسكري وآفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والهندية".وشدد عسكر على "حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أوجه التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية".في المقابل، أكد باندا حرص الهند "على تعزيز دعم آفاق التعاون العسكري مع مصر خلال المرحلة المقبلة".وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد قام بزيارة إلى الهند في يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث تم التوافق على رفع مستوى العلاقات بينهما لدرجة "الشراكة الاستراتيجية" في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والدفاعية والطاقة".
https://sputnikarabic.ae/20230427/الجيش-المصري-ينقذ-لنشا-سياحيا-يقل-37-شخصا-في-البحر-الأحمر-1076384405.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الهند اليوم, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الهند اليوم, الأخبار
مباحثات بين مصر والهند لتعزيز التعاون العسكري
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أجرى رئيس أركان الجيش المصري أسامة عسكر، مباحثات مع قائد الجيش الهندي مانوج باندا، حول سبل تعزيز التعاون والشراكة العسكرية بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء جمع المسؤولين العسكريين في القاهرة، بحسب بيان نشره المتحدث العسكري باسم الجيش المصري
عبر حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك" (التابع لشركة ميتا التي تخضع لعقوبات روسية بسبب أنشطتها المتطرفة).
وذكر البيان أن رئيس أركان الجيش المصري التقى مع باندا والوفد المرافق له، ضمن زيارة رسمية يجريها الأخير لمصر تستغرق عدة أيام.
وخلال اللقاء ناقش الجانبان "سبل دعم التعاون العسكري وآفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والهندية".
وشدد عسكر على "حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أوجه التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية".
في المقابل، أكد باندا حرص الهند "على تعزيز دعم آفاق التعاون العسكري مع مصر خلال المرحلة المقبلة".
وكان الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي، قد قام بزيارة إلى الهند في يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث تم التوافق على رفع مستوى العلاقات بينهما لدرجة "الشراكة الاستراتيجية" في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والدفاعية والطاقة".