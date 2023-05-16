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مباحثات مصرية عراقية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
مباحثات مصرية عراقية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
أجرت وزيرة المالية العراقية طيف سامي محمد والسفير المصري لدى بغداد وليد محمد إسماعيل، مباحثات حول تعزيز التنمية المستدامة في قطاعات المال والاقتصاد والاستثمار. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T16:51+0000
2023-05-16T16:51+0000
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جاء الإعلان عن المباحثات في بيان صادر عن وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن وزيرة المالية استقبلت، السفير المصري، موضحا أن اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين والشعبين.كما بحث الجانبان العمل على تعزيز العلاقات ومواصلة التنسيق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية ومنها الجوانب الاستثمارية والتنموية.وتناول اللقاء سبل تعميق التعاون المشترك بين العراق ومصر، عبر بناء شراكات لتعزيز التنمية المستدامة في قطاعات المال والاقتصاد والاستثمار.كما تناول اللقاء مناقشة مجموعة من الموضوعات المدرجة في جدول أعمال زيارة السفير.
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أخبار الشرق الأوسط, العراق, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
أخبار الشرق الأوسط, العراق, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي

مباحثات مصرية عراقية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

16:51 GMT 16.05.2023
© AP Photo / Sam McNeil / علم العراق
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Sam McNeil /
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أجرت وزيرة المالية العراقية طيف سامي محمد والسفير المصري لدى بغداد وليد محمد إسماعيل، مباحثات حول تعزيز التنمية المستدامة في قطاعات المال والاقتصاد والاستثمار.
جاء الإعلان عن المباحثات في بيان صادر عن وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وقال البيان إن وزيرة المالية استقبلت، السفير المصري، موضحا أن اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين والشعبين.
كما بحث الجانبان العمل على تعزيز العلاقات ومواصلة التنسيق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية ومنها الجوانب الاستثمارية والتنموية.
وتناول اللقاء سبل تعميق التعاون المشترك بين العراق ومصر، عبر بناء شراكات لتعزيز التنمية المستدامة في قطاعات المال والاقتصاد والاستثمار.
كما تناول اللقاء مناقشة مجموعة من الموضوعات المدرجة في جدول أعمال زيارة السفير.
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