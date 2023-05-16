عربي
https://sputnikarabic.ae/20230516/محاضرة-مشتركة-بين-اتحاد-إذاعات-وتلفزيونات-منظمة-التعاون-الإسلامي-وسبوتنيك-1077124517.html
محاضرة مشتركة بين اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي و"سبوتنيك"
محاضرة مشتركة بين اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي و"سبوتنيك"
تفعيلا للبروتوكول الموقع بين اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي ووكالة "سبوتنيك" الدولية، تمت يوم أمس، 15 مايو/ أيار، باكورة التعاون بين الجهتين... 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T14:52+0000
2023-05-17T07:58+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/11/1077124690_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_67d71fa8bdb2ed68ea74338a328d3190.jpg
استُهلت المحاضرة بترحيب وكلمة للسيد رئيس الاتحاد الدكتور عمرو الليثي، الذي أبدى سعادته ببدء تنفيذ برنامج التعاون من خلال أكاديمية "أوسبو".ألقى مستشار وكالة "سبوتنيك"، أوليغ دميترييف، محاضرة أمام صحفيي وسائل الإعلام الرائدة في دول الاتحاد، حيث شارك 27 صحفيًا من السنغال، وبنغلاديش، وعمان، وفلسطين، ونيجيريا، وجزر القمر، وجيبوتي اليمن، والسودان وغامبيا، وأُلقيت المحاضرة باللغة الإنكليزية.وفي ختام المحاضرة، قال السيد مدير التعاون الدولي باتحاد "أوسبو": "يسعدنا أن نبدأ تعاوننا في مجال التدريب الإعلامي، ونتلقى بالفعل ردود فعل إيجابية من المشاركين - فهم جميعًا يريدون أن يعرفوا متى سيكون المشروع التالي والانضمام إليه".ومن جانبه أضاف المتحدث في الجلسة السيد أوليغ دميترييف مستحسنًا:كما أكد رئيس الاتحاد الدكتور الليثي عزمه استكمال البرنامج المقرر خلال عام 2023، متضمنًا إلقاء ما مجموعه أربع محاضرات أمام الصحفيين الإعلاميين من دول الاتحاد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/11/1077124690_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a1dba57f04240cb0bc5d32bd50ca8b76.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سبوتنيك
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سبوتنيك

محاضرة مشتركة بين اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي و"سبوتنيك"

14:52 GMT 16.05.2023 (تم التحديث: 07:58 GMT 17.05.2023)
© Sputnikمحاضرة مشتركة بين اتحاد إذاعات و تلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي و"سبوتنيك"
محاضرة مشتركة بين اتحاد إذاعات و تلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي وسبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
تفعيلا للبروتوكول الموقع بين اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي ووكالة "سبوتنيك" الدولية، تمت يوم أمس، 15 مايو/ أيار، باكورة التعاون بين الجهتين متمثلة في محاضرة تفاعلية تناولت "صناعة البودكاست في الإعلام الرقمي".
استُهلت المحاضرة بترحيب وكلمة للسيد رئيس الاتحاد الدكتور عمرو الليثي، الذي أبدى سعادته ببدء تنفيذ برنامج التعاون من خلال أكاديمية "أوسبو".
ألقى مستشار وكالة "سبوتنيك"، أوليغ دميترييف، محاضرة أمام صحفيي وسائل الإعلام الرائدة في دول الاتحاد، حيث شارك 27 صحفيًا من السنغال، وبنغلاديش، وعمان، وفلسطين، ونيجيريا، وجزر القمر، وجيبوتي اليمن، والسودان وغامبيا، وأُلقيت المحاضرة باللغة الإنكليزية.
وفي ختام المحاضرة، قال السيد مدير التعاون الدولي باتحاد "أوسبو": "يسعدنا أن نبدأ تعاوننا في مجال التدريب الإعلامي، ونتلقى بالفعل ردود فعل إيجابية من المشاركين - فهم جميعًا يريدون أن يعرفوا متى سيكون المشروع التالي والانضمام إليه".
ومن جانبه أضاف المتحدث في الجلسة السيد أوليغ دميترييف مستحسنًا:
"يسعدني العمل مع الصحفيين الذين يطرحون الأسئلة حول جوهر البودكاست وكيفية استخدامه. أعتقد أن هذاالحضور مهتم بماهية وشكل المنتج الصحفي. لذلك حاولنا اليوم تجاوز الفهم المعتاد للبودكاست وتقديم المزيد من النصائح العملية للأشخاص الموجودين في بلدان مختلفة".
السيد أوليغ دميترييف، مستشار وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي
أوليغ دميترييف
"مستشار وكالة "سبوتنيك
كما أكد رئيس الاتحاد الدكتور الليثي عزمه استكمال البرنامج المقرر خلال عام 2023، متضمنًا إلقاء ما مجموعه أربع محاضرات أمام الصحفيين الإعلاميين من دول الاتحاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:37 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:18 GMTАртиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала