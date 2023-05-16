https://sputnikarabic.ae/20230516/محاضرة-مشتركة-بين-اتحاد-إذاعات-وتلفزيونات-منظمة-التعاون-الإسلامي-وسبوتنيك-1077124517.html
محاضرة مشتركة بين اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي و"سبوتنيك"
محاضرة مشتركة بين اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي و"سبوتنيك"
تفعيلا للبروتوكول الموقع بين اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي ووكالة "سبوتنيك" الدولية، تمت يوم أمس، 15 مايو/ أيار، باكورة التعاون بين الجهتين... 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T14:52+0000
2023-05-16T14:52+0000
2023-05-17T07:58+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سبوتنيك
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استُهلت المحاضرة بترحيب وكلمة للسيد رئيس الاتحاد الدكتور عمرو الليثي، الذي أبدى سعادته ببدء تنفيذ برنامج التعاون من خلال أكاديمية "أوسبو".ألقى مستشار وكالة "سبوتنيك"، أوليغ دميترييف، محاضرة أمام صحفيي وسائل الإعلام الرائدة في دول الاتحاد، حيث شارك 27 صحفيًا من السنغال، وبنغلاديش، وعمان، وفلسطين، ونيجيريا، وجزر القمر، وجيبوتي اليمن، والسودان وغامبيا، وأُلقيت المحاضرة باللغة الإنكليزية.وفي ختام المحاضرة، قال السيد مدير التعاون الدولي باتحاد "أوسبو": "يسعدنا أن نبدأ تعاوننا في مجال التدريب الإعلامي، ونتلقى بالفعل ردود فعل إيجابية من المشاركين - فهم جميعًا يريدون أن يعرفوا متى سيكون المشروع التالي والانضمام إليه".ومن جانبه أضاف المتحدث في الجلسة السيد أوليغ دميترييف مستحسنًا:كما أكد رئيس الاتحاد الدكتور الليثي عزمه استكمال البرنامج المقرر خلال عام 2023، متضمنًا إلقاء ما مجموعه أربع محاضرات أمام الصحفيين الإعلاميين من دول الاتحاد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سبوتنيك
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سبوتنيك
محاضرة مشتركة بين اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي و"سبوتنيك"
14:52 GMT 16.05.2023 (تم التحديث: 07:58 GMT 17.05.2023) تابعنا عبر
تفعيلا للبروتوكول الموقع بين اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي ووكالة "سبوتنيك" الدولية، تمت يوم أمس، 15 مايو/ أيار، باكورة التعاون بين الجهتين متمثلة في محاضرة تفاعلية تناولت "صناعة البودكاست في الإعلام الرقمي".
استُهلت المحاضرة بترحيب وكلمة للسيد رئيس الاتحاد الدكتور عمرو الليثي، الذي أبدى سعادته ببدء تنفيذ برنامج التعاون من خلال أكاديمية "أوسبو".
ألقى مستشار وكالة "سبوتنيك"، أوليغ دميترييف، محاضرة أمام صحفيي وسائل الإعلام الرائدة في دول الاتحاد، حيث شارك 27 صحفيًا من السنغال، وبنغلاديش، وعمان، وفلسطين، ونيجيريا، وجزر القمر، وجيبوتي اليمن، والسودان وغامبيا، وأُلقيت المحاضرة باللغة الإنكليزية.
وفي ختام المحاضرة، قال السيد مدير التعاون الدولي باتحاد "أوسبو": "يسعدنا أن نبدأ تعاوننا في مجال التدريب الإعلامي، ونتلقى بالفعل ردود فعل إيجابية من المشاركين - فهم جميعًا يريدون أن يعرفوا متى سيكون المشروع التالي والانضمام إليه".
ومن جانبه أضاف المتحدث في الجلسة السيد أوليغ دميترييف مستحسنًا:
"يسعدني العمل مع الصحفيين الذين يطرحون الأسئلة حول جوهر البودكاست وكيفية استخدامه. أعتقد أن هذاالحضور مهتم بماهية وشكل المنتج الصحفي. لذلك حاولنا اليوم تجاوز الفهم المعتاد للبودكاست وتقديم المزيد من النصائح العملية للأشخاص الموجودين في بلدان مختلفة".
أوليغ دميترييف
"مستشار وكالة "سبوتنيك
كما أكد رئيس الاتحاد الدكتور الليثي عزمه استكمال البرنامج المقرر خلال عام 2023، متضمنًا إلقاء ما مجموعه أربع محاضرات أمام الصحفيين الإعلاميين من دول الاتحاد.