https://sputnikarabic.ae/20230516/محامي-تونسي-بلادنا-لا-تخاف-أحدا-أمام-سيادة-القانون-وحركة-النهضة-أصبحت-شتاتا-1077100598.html

محام تونسي: بلادنا لا تخاف أحدا أمام سيادة القانون وحركة "النهضة" أصبحت شتاتا

محام تونسي: بلادنا لا تخاف أحدا أمام سيادة القانون وحركة "النهضة" أصبحت شتاتا

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 16.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-16T13:59+0000

2023-05-16T13:59+0000

2023-05-16T14:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

بلا قيود

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محامي تونسي: بلادنا لا تخاف أحدا أمام سيادة القانون وحركة "النهضة" أصبحت شتات محامي تونسي: بلادنا لا تخاف أحدا أمام سيادة القانون وحركة "النهضة" أصبحت شتات

الخارجية الأمريكية تقرّ بدور بكين في تسوية الأزمة الأوكرانية. حول هذا الموضوع، يقول الخبير بالشأن الروسي، الدكتور مسلم شعيتو:محكمة تونسية تصدر حكما غيابيا على الغنوشي بالسجن لمدة عام. في هذا الصدد، يقول المحامي التونسي، الأستاذ حازم القصوري لبرنامجنا:الاعتداء على مقر الملحق العسكري بالسفارة الكويتية بالخرطوم. حول هذه الاعتداءات، يقول الأستاذ البشير ذهب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين بالسودان، والخبير بالشؤون العسكرية:تمديد اتفاقية إرسال 10 ملايين طن من النفط الروسي سنويًا إلى الصين. وعن ذلك، قال الخبير الاقتصادي مروان اسكندر:المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يتهم حكومة الوحدة الوطنية بالتهرب من تنفيذ الاتفاقات. عن هذا تحدث المحلل السياسي والخبير بالشأن الليبي الأستاذ أحمد جمعة أبو عرقوب:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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