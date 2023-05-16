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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230516/محامي-تونسي-بلادنا-لا-تخاف-أحدا-أمام-سيادة-القانون-وحركة-النهضة-أصبحت-شتاتا-1077100598.html
محام تونسي: بلادنا لا تخاف أحدا أمام سيادة القانون وحركة "النهضة" أصبحت شتاتا
محام تونسي: بلادنا لا تخاف أحدا أمام سيادة القانون وحركة "النهضة" أصبحت شتاتا
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T13:59+0000
2023-05-16T14:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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محامي تونسي: بلادنا لا تخاف أحدا أمام سيادة القانون وحركة "النهضة" أصبحت شتات
محامي تونسي: بلادنا لا تخاف أحدا أمام سيادة القانون وحركة "النهضة" أصبحت شتات
الخارجية الأمريكية تقرّ بدور بكين في تسوية الأزمة الأوكرانية. حول هذا الموضوع، يقول الخبير بالشأن الروسي، الدكتور مسلم شعيتو:محكمة تونسية تصدر حكما غيابيا على الغنوشي بالسجن لمدة عام. في هذا الصدد، يقول المحامي التونسي، الأستاذ حازم القصوري لبرنامجنا:الاعتداء على مقر الملحق العسكري بالسفارة الكويتية بالخرطوم. حول هذه الاعتداءات، يقول الأستاذ البشير ذهب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين بالسودان، والخبير بالشؤون العسكرية:تمديد اتفاقية إرسال 10 ملايين طن من النفط الروسي سنويًا إلى الصين. وعن ذلك، قال الخبير الاقتصادي مروان اسكندر:المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يتهم حكومة الوحدة الوطنية بالتهرب من تنفيذ الاتفاقات. عن هذا تحدث المحلل السياسي والخبير بالشأن الليبي الأستاذ أحمد جمعة أبو عرقوب:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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فرح القادري
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بلا قيود, аудио
بلا قيود, аудио

محام تونسي: بلادنا لا تخاف أحدا أمام سيادة القانون وحركة "النهضة" أصبحت شتاتا

13:59 GMT 16.05.2023 (تم التحديث: 14:14 GMT 16.05.2023)
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محامي تونسي: بلادنا لا تخاف أحدا أمام سيادة القانون وحركة "النهضة" أصبحت شتات
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فرح القادري - سبوتنيك عربي
فرح القادري
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
الخارجية الأمريكية تقرّ بدور بكين في تسوية الأزمة الأوكرانية. حول هذا الموضوع، يقول الخبير بالشأن الروسي، الدكتور مسلم شعيتو:
"أعتقد أن هذه المبادرة وافقت عليها روسيا مباشرة ورفضتها واشنطن، ولكن هم يعرفون أن موازين القوى ستنقلب على أوكرانيا وعلى أعمالهم".
محكمة تونسية تصدر حكما غيابيا على الغنوشي بالسجن لمدة عام. في هذا الصدد، يقول المحامي التونسي، الأستاذ حازم القصوري لبرنامجنا:

"صدور هذا الحكم وعدم حضور الغنوشي هو إنكار للعدالة والقانون، وهذا تأكيد على توجهات الإخوان بعدم الاعتراف لا بالدولة ولا بقوانينها".

الاعتداء على مقر الملحق العسكري بالسفارة الكويتية بالخرطوم. حول هذه الاعتداءات، يقول الأستاذ البشير ذهب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين بالسودان، والخبير بالشؤون العسكرية:
"إنّ هناك مخاوف كبيرة في أن يتوسّع الصراع في السودان، لأنها تقع في موقع استراتيجي ومحيط هام جدا ومن خلاله يمكن أن تتوسع المشكلة وهناك علاقات وتداخل كبير بين السودان والدول المجاورة".
تمديد اتفاقية إرسال 10 ملايين طن من النفط الروسي سنويًا إلى الصين. وعن ذلك، قال الخبير الاقتصادي مروان اسكندر:
"الاقتصاد الروسي أقوى من الأمريكي حاليا وموسكو وجدت أسواقا جديدة أما الأمريكان فيخالفون كل قوانين الاقتصاد ويقودون العالم للهاوية".
المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يتهم حكومة الوحدة الوطنية بالتهرب من تنفيذ الاتفاقات. عن هذا تحدث المحلل السياسي والخبير بالشأن الليبي الأستاذ أحمد جمعة أبو عرقوب:

"توجد عدة عوامل وأسباب لعدم الاستقرار السياسي في ليبيا وهي تضارب المشاريع في ليبيا وتصارع القوى الدولية والإقليمية على مصالحها في ليبيا بدون الوصول إلى صيغة نهائية، و الآن ليبيا مرشحة لأن تكون بؤرة صراع جديدة بين القوى الدولية بعد السودان، لأنها دولة غير مستقرة وفيها مشاكل واضطرابات سياسية".

التفاصيل في الملف الصوتي...
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الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو13:21 GMTАртиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:53 GMT
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