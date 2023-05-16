https://sputnikarabic.ae/20230516/محام-لبناني-تعميم-مذكرة-توقيف-دولية-بحق-سلامة-يحمل-دلالات-بالغة-المعاني-حول-حجم-الوقائع-المثبتة-1077109639.html

محام لبناني: تعميم مذكرة توقيف دولية بحق سلامة يحمل دلالات بالغة المعاني حول حجم الوقائع المثبتة

محام لبناني: تعميم مذكرة توقيف دولية بحق سلامة يحمل دلالات بالغة المعاني حول حجم الوقائع المثبتة

أصدرت القاضية الفرنسية المكلّفة بالتحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أوروبا، أود بوروزي، مذكرة توقيف دولية بحقه، بعد تغيبه عن جلسة استجوابه... 16.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-16T16:01+0000

2023-05-16T16:01+0000

2023-05-16T16:01+0000

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وأصدر حاكم المصرف المركزي بيانًا اعتبر فيه أن "قرار بوروزي يشكل بامتياز خرقًا لأبسط القوانين كونها لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي، وأنه سيلجأ إلى الطعن بهذا القرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين".ورأى أن "تعميم مذكرة توقيف عبر الإنتربول تحمل دلالات بالغة المعاني حول حجم الوقائع المثبتة داخل التحقيقات الأوروبية حول مسألة تبييض الأموال المتعلق بملف رياض سلامة، وبطبيعة الحال كانت الألعوبة في لبنان هي عدم التبلغ ولكن حتى هذا التفصيل الذين حاولوا فيه بأن يوحوا بأن المدعى عليه لم يتبلغ لم يتعامل معه القضاء برخاوة أو استهانة ورتب على التهرب من التبليغ النتائج القانونية".واعتبر طعمة أنه "إذا ما أردنا ربط ما حصل بما يجب أن يحصل في لبنان هناك اليوم حاكم لمصرف لبنان المسؤول الأول عن السياسة النقدية في لبنان بزمن الانهيار الاقتصادي التام وبزمن التعاميم التي أصدرها والمخالفة للقانون والتي أدت إلى هدر ودائع الناس والتي سمحت للسياسيين وأصحاب المصارف والمحظيين بتهريب أموالهم إلى الخارج من خلال عدم تفعيل هيئة الرقابة على المصارف".ولفت إلى أن "السلطة التي تعينه هي المخولة إقالته، والسلطة التي عينته هي مجلس الوزراء وقد سبق واجتمع رغم الصراخ والاعتراضات على عدم دستورية انعقاد جلسات مجلس الوزراء ولكن نحن اليوم أمام حالة ملحة وضرورة قصوى للحفاظ على سمعة لبنان عالميًا".وأضاف: "القضاء الأوروبي سبقنا بمراحل، فلنترقب كيف ستتحقق العدالة دوليًا للأسف بعد عدم نجاح العدالة في الداخل اللبناني بأن تنصف عموم الشعب اللبناني".

https://sputnikarabic.ae/20230516/فرنسا-تصدر-مذكرة-توقيف-دولية-بحق-حاكم-مصرف-لبنان-والأخير-يعلق-1077107747.html

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