https://sputnikarabic.ae/20230516/محام-لبناني-تعميم-مذكرة-توقيف-دولية-بحق-سلامة-يحمل-دلالات-بالغة-المعاني-حول-حجم-الوقائع-المثبتة-1077109639.html
محام لبناني: تعميم مذكرة توقيف دولية بحق سلامة يحمل دلالات بالغة المعاني حول حجم الوقائع المثبتة
محام لبناني: تعميم مذكرة توقيف دولية بحق سلامة يحمل دلالات بالغة المعاني حول حجم الوقائع المثبتة
أصدرت القاضية الفرنسية المكلّفة بالتحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أوروبا، أود بوروزي، مذكرة توقيف دولية بحقه، بعد تغيبه عن جلسة استجوابه... 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T16:01+0000
2023-05-16T16:01+0000
2023-05-16T16:01+0000
لبنان
حصري
تقارير سبوتنيك
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وأصدر حاكم المصرف المركزي بيانًا اعتبر فيه أن "قرار بوروزي يشكل بامتياز خرقًا لأبسط القوانين كونها لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي، وأنه سيلجأ إلى الطعن بهذا القرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين".ورأى أن "تعميم مذكرة توقيف عبر الإنتربول تحمل دلالات بالغة المعاني حول حجم الوقائع المثبتة داخل التحقيقات الأوروبية حول مسألة تبييض الأموال المتعلق بملف رياض سلامة، وبطبيعة الحال كانت الألعوبة في لبنان هي عدم التبلغ ولكن حتى هذا التفصيل الذين حاولوا فيه بأن يوحوا بأن المدعى عليه لم يتبلغ لم يتعامل معه القضاء برخاوة أو استهانة ورتب على التهرب من التبليغ النتائج القانونية".واعتبر طعمة أنه "إذا ما أردنا ربط ما حصل بما يجب أن يحصل في لبنان هناك اليوم حاكم لمصرف لبنان المسؤول الأول عن السياسة النقدية في لبنان بزمن الانهيار الاقتصادي التام وبزمن التعاميم التي أصدرها والمخالفة للقانون والتي أدت إلى هدر ودائع الناس والتي سمحت للسياسيين وأصحاب المصارف والمحظيين بتهريب أموالهم إلى الخارج من خلال عدم تفعيل هيئة الرقابة على المصارف".ولفت إلى أن "السلطة التي تعينه هي المخولة إقالته، والسلطة التي عينته هي مجلس الوزراء وقد سبق واجتمع رغم الصراخ والاعتراضات على عدم دستورية انعقاد جلسات مجلس الوزراء ولكن نحن اليوم أمام حالة ملحة وضرورة قصوى للحفاظ على سمعة لبنان عالميًا".وأضاف: "القضاء الأوروبي سبقنا بمراحل، فلنترقب كيف ستتحقق العدالة دوليًا للأسف بعد عدم نجاح العدالة في الداخل اللبناني بأن تنصف عموم الشعب اللبناني".
https://sputnikarabic.ae/20230516/فرنسا-تصدر-مذكرة-توقيف-دولية-بحق-حاكم-مصرف-لبنان-والأخير-يعلق-1077107747.html
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لبنان, حصري, تقارير سبوتنيك
لبنان, حصري, تقارير سبوتنيك
محام لبناني: تعميم مذكرة توقيف دولية بحق سلامة يحمل دلالات بالغة المعاني حول حجم الوقائع المثبتة
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حصري
أصدرت القاضية الفرنسية المكلّفة بالتحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أوروبا، أود بوروزي، مذكرة توقيف دولية بحقه، بعد تغيبه عن جلسة استجوابه أمامها في فرنسا.
وأصدر حاكم المصرف المركزي بيانًا اعتبر فيه أن "قرار بوروزي يشكل بامتياز خرقًا لأبسط القوانين كونها لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي، وأنه سيلجأ إلى الطعن بهذا القرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين".
وفي السياق نفسه، أشار المحامي جاد طعمة في حديث لـ"سبوتنيك"، إلى أنه "على عكس ما هو واقع الحال في القضاء اللبناني حيث يمكن للشخص أن يمتهن أساليب المماطلة المختلفة القضاء الفرنسي لم يتهاون مع موضوع محاولة المماطلة من شخص بات في دائرة الشهبة، وبالتالي كان متوقعًا أن تصدر القاضية الفرنسية مذكرة التوقيف الدولية وقد فعلت".
ورأى أن "تعميم مذكرة توقيف عبر الإنتربول تحمل دلالات بالغة المعاني حول حجم الوقائع المثبتة داخل التحقيقات الأوروبية حول مسألة تبييض الأموال المتعلق بملف رياض سلامة، وبطبيعة الحال كانت الألعوبة في لبنان هي عدم التبلغ ولكن حتى هذا التفصيل الذين حاولوا فيه بأن يوحوا بأن المدعى عليه لم يتبلغ لم يتعامل معه القضاء برخاوة أو استهانة ورتب على التهرب من التبليغ النتائج القانونية".
واعتبر طعمة أنه "إذا ما أردنا ربط ما حصل بما يجب أن يحصل في لبنان هناك اليوم حاكم لمصرف لبنان المسؤول الأول عن السياسة النقدية في لبنان بزمن الانهيار الاقتصادي التام وبزمن التعاميم التي أصدرها والمخالفة للقانون والتي أدت إلى هدر ودائع الناس والتي سمحت للسياسيين وأصحاب المصارف والمحظيين بتهريب أموالهم إلى الخارج من خلال عدم تفعيل هيئة الرقابة على المصارف".
وتابع: "هناك سؤال كبير كيف ستتعاطى الدولة اللبنانية مع هذا الواقع المستجد، بمعنى هل سيبقى رياض سلامة الطفل المدلل للمنظومة المؤتمن على السياسة النقدية في لبنان أم أن ما حصل سيستتبع إقالته مبكرة قبل عدم التجديد له، هل سيتخذ القرار الفوري في مايو/أيار 2023 بإقالته ووضعه جانبًا، وضبط الأموال العائدة له والتدقيق في كل الارتكابات التي قام بها، أم أننا سنبقى نتجه رويدًا رويدًا لنصبح جمهورية منعزلة سمعتها أمام العالم أنها جمهورية فاشلة راعية للفساد ولتبييض الأموال، مع ما يستتبع ذلك من خطورة فتح لبنان على اعتباره بلد يهدد الأمن والسلم العالميين وهنا نفتح البلد على قصص نحن بغنى عنها".
ولفت إلى أن "السلطة التي تعينه هي المخولة إقالته، والسلطة التي عينته هي مجلس الوزراء وقد سبق واجتمع رغم الصراخ والاعتراضات على عدم دستورية انعقاد جلسات مجلس الوزراء ولكن نحن اليوم أمام حالة ملحة وضرورة قصوى للحفاظ على سمعة لبنان عالميًا".
وأضاف: "القضاء الأوروبي سبقنا بمراحل، فلنترقب كيف ستتحقق العدالة دوليًا للأسف بعد عدم نجاح العدالة في الداخل اللبناني بأن تنصف عموم الشعب اللبناني".