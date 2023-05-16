https://sputnikarabic.ae/20230516/محمد-اشتية-يطالب-ألمانيا-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1077117213.html
محمد اشتية يطالب ألمانيا الاعتراف بدولة فلسطين
محمد اشتية يطالب ألمانيا الاعتراف بدولة فلسطين
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، ألمانيا، أمس الثلاثاء، بأخذ زمام المبادرة والاعتراف بدولة فلسطين. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T22:28+0000
2023-05-16T22:28+0000
2023-05-16T22:28+0000
الأخبار
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/01/1050597949_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cd4bbfb4064d9e35e8b1b1f616f7d968.jpg
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء أمس الثلاثاء، بأن تصريحات اشتية جاءت خلال استقباله وفدا برلمانيا ألمانيا، في مكتبه بالمقاطعة بمدينة رام الله بالضفة الغربية.وأكدت أن اشتيه أطلع الوفد البرلماني الألماني على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، واستمرار الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني.ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، الوفد الألماني، إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك "للحفاظ على حل الدولتين الذي يواجه تدميرا ممنهجا من قبل إسرائيل"، على حد قوله.وقال محمد اشتية:وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، المجتمع الدولي، بالضغط على إسرائيل من أجل وقف كافة الإجراءات الأحادية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، وعلى رأسها عقد الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، وضمان مشاركة الأهالي الفلسطينيين فيها ترشحا وانتخابا.وثمن محمد اشتية دعم ألمانيا لبلاده في العديد من القطاعات، وموقفها الثابت والداعم لحل الدولتين.يأتي هذا في الوقت الذي يحيي فيه الفلسطينيون الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية، حيث أعلنت اللجنة الوطنية العليا لإحياء الذكرى سلسلة فعاليات في كل المحافظات الفلسطينية.ومن المقرر أن تكون الفعالية المركزية في مدينة رام الله، حيث ستنطلق مسيرة مركزية من أمام ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وتسير في شوارع رام الله وتنتهي بمهرجان مركزي عند دوار ياسر عرفات وسط المدينة.
https://sputnikarabic.ae/20230515/بمسيرة-ومهرجان-الفلسطينيون-يحيون-الذكرى-الخامسة-والسبعين-للنكبة-1077046018.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/01/1050597949_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f65fe0272f41503a7e8dd685e883a4b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار ألمانيا
الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار ألمانيا
محمد اشتية يطالب ألمانيا الاعتراف بدولة فلسطين
تابعنا عبر
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، ألمانيا، أمس الثلاثاء، بأخذ زمام المبادرة والاعتراف بدولة فلسطين.
وأفادت وكالة
الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء أمس الثلاثاء، بأن تصريحات اشتية جاءت خلال استقباله وفدا برلمانيا ألمانيا، في مكتبه بالمقاطعة بمدينة رام الله بالضفة الغربية.
وأكدت أن اشتيه أطلع الوفد البرلماني الألماني على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، واستمرار الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني.
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني
، محمد اشتيه، الوفد الألماني، إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك "للحفاظ على حل الدولتين الذي يواجه تدميرا ممنهجا من قبل إسرائيل"، على حد قوله.
إذا لم يتم جعل الاحتلال مكلفا لن يتم تحقيق حل الدولتين.
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، المجتمع الدولي، بالضغط على إسرائيل من أجل وقف كافة الإجراءات الأحادية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، وعلى رأسها عقد الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، وضمان مشاركة الأهالي الفلسطينيين فيها ترشحا وانتخابا.
وثمن محمد اشتية دعم ألمانيا لبلاده في العديد من القطاعات، وموقفها الثابت والداعم لحل الدولتين.
يأتي هذا في الوقت الذي يحيي فيه الفلسطينيون الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة
الفلسطينية، حيث أعلنت اللجنة الوطنية العليا لإحياء الذكرى سلسلة فعاليات في كل المحافظات الفلسطينية.
ومن المقرر أن تكون الفعالية المركزية في مدينة رام الله، حيث ستنطلق مسيرة مركزية من أمام ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وتسير في شوارع رام الله وتنتهي بمهرجان مركزي عند دوار ياسر عرفات وسط المدينة.