https://sputnikarabic.ae/20230516/مساعدة-وزير-الخارجية-الأمريكي-للشؤون-الأفريقية-تؤكد-التزام-بلادها-بدعم-السلام-في-إثيوبيا-1077090757.html
مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية تؤكد التزام بلادها بدعم السلام في إثيوبيا
مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية تؤكد التزام بلادها بدعم السلام في إثيوبيا
أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، مولي فاي، التزام بلادها بدعم عملية السلام في إثيوبيا. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T11:30+0000
2023-05-16T11:30+0000
2023-05-16T11:30+0000
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ووفق بيان للخارجية الإثيوبية، نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية، أكد أن مولي بحثت في العاصمة أديس آبابا، مع المسؤولين الإثيوبيين القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.وأوضح البيان أن المسؤولة الأمريكية التقت بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ديميكي ميكونين، حيث أطلعها على التنفيذ العاجل لاتفاقية بريتوريا للسلام.وكانت المسؤولة الأمريكية قد بدأت زيارة إلى أديس أبابا، يوم 12 مايو/ أيار الجاري، لعقد اجتماعات في إطار الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد)، ومع شركاء أفارقة آخرين للتشاور وتنسيق الخطوات التالية بين الشركاء الإقليميين والدوليين، الموحدين في سعيهم للمساعدة في وضع حد للنزاع في السودان بما يتماشى مع البيان الصادر عن الاتحاد الأفريقي، بتاريخ 20 نيسان/ أبريل الماضي، وفقا لما أفاده موقع الخارجية الأمريكية.طالع أيضا: إثيوبيا تتوقع تسليم جبهة "تيغراي" لأسلحتها الثقيلة حتى الخميس بعد اتفاق السلام
https://sputnikarabic.ae/20230102/إيقاد-اتفاقية-السلام-بين-إثيوبيا-وجبهة-تيغراي-أثبتت-أن-الأفارقة-يمكنهم-حل-مشاكلهم-باقتدار-1071848172.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إثيوبيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار إثيوبيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية تؤكد التزام بلادها بدعم السلام في إثيوبيا
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أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، مولي فاي، التزام بلادها بدعم عملية السلام في إثيوبيا.