عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230516/مشهد-مخيف-لسمكة-قرش-تهاجم-صيادا-على-متن-قاربه-فيديو--1077098114.html
مشهد مخيف لسمكة قرش تهاجم صيادا على متن قاربه... فيديو
مشهد مخيف لسمكة قرش تهاجم صيادا على متن قاربه... فيديو
عاش الصياد الأمريكي، سكوت هاراغوتشي، لحظات مرعبة عندما قامت سمكة قرش بمهاجمة قاربه الصغير حيث كان في رحلة صيد على قارب الكاياك الخاص به. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T13:38+0000
2023-05-16T13:38+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103945/74/1039457473_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_cf76d9c35781e7313090db0383d926ce.jpg
ويُظهر الفيديو سمكة "قرش النمر" الكبيرة تقترب خلسة من حافة قارب الكاياك، قبل أن تفتح فكها لالتهام الجانب الأيسر للقارب.قال هاراغوشي: "سمعت صوت أزير بدا وكأنه قارب يتجه نحوي دون محرك، تفقدت الأمر ورأيت شيئا بنيّا كبيرا، اعتقدت في البداية أنها سلحفاة، ولكن بعد ذلك صدمني، وأدركت أنه قرش النمر".وأشار هاراغوشي إلى أنه لايعرف بالفعل سبب حدوث ذلك، ولكنه يعتقد أن "سمكة القرش هاجمت فقمة في وقت سابق، وتركتها لتموت، أو كانت تنتظر موتها، وعادت واعتقدت أنني الفقمة وهاجمتني"، بحسب موقع "nbc15".قرش النمر يسمى أيضا "نمر البحر"، وهو واحد من أسماك القرش الأكثر خطورة في العالم، وقرش النمر يعتبر من الحيوانات المفترسة العدوانية جدا مع الحواس القوية جدا، وله رغبة عالية في "الحصول على الدم".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103945/74/1039457473_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_31eb91f254b1092e44e4ff0efd48fa50.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

مشهد مخيف لسمكة قرش تهاجم صيادا على متن قاربه... فيديو

13:38 GMT 16.05.2023
© Depositphotos.com / Peternile / سمكة قرش
سمكة قرش - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
© Depositphotos.com / Peternile /
تابعنا عبرTelegram
عاش الصياد الأمريكي، سكوت هاراغوتشي، لحظات مرعبة عندما قامت سمكة قرش بمهاجمة قاربه الصغير حيث كان في رحلة صيد على قارب الكاياك الخاص به.
ويُظهر الفيديو سمكة "قرش النمر" الكبيرة تقترب خلسة من حافة قارب الكاياك، قبل أن تفتح فكها لالتهام الجانب الأيسر للقارب.
قال هاراغوشي: "سمعت صوت أزير بدا وكأنه قارب يتجه نحوي دون محرك، تفقدت الأمر ورأيت شيئا بنيّا كبيرا، اعتقدت في البداية أنها سلحفاة، ولكن بعد ذلك صدمني، وأدركت أنه قرش النمر".
وأشار هاراغوشي إلى أنه لايعرف بالفعل سبب حدوث ذلك، ولكنه يعتقد أن "سمكة القرش هاجمت فقمة في وقت سابق، وتركتها لتموت، أو كانت تنتظر موتها، وعادت واعتقدت أنني الفقمة وهاجمتني"، بحسب موقع "nbc15".
قرش النمر يسمى أيضا "نمر البحر"، وهو واحد من أسماك القرش الأكثر خطورة في العالم، وقرش النمر يعتبر من الحيوانات المفترسة العدوانية جدا مع الحواس القوية جدا، وله رغبة عالية في "الحصول على الدم".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو13:21 GMTАртиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала