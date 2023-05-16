https://sputnikarabic.ae/20230516/مصدر-لـسبوتنيك-المفاوضات-بين-قادة-روسيا-وتركيا-بشأن-صفقة-الحبوب-قد-تكون-الأمل-الأخير-1077082210.html

مصدر لـ"سبوتنيك": المفاوضات بين قادة روسيا وتركيا بشأن "صفقة الحبوب" قد تكون الأمل الأخير

مصدر لـ"سبوتنيك": المفاوضات بين قادة روسيا وتركيا بشأن "صفقة الحبوب" قد تكون الأمل الأخير

ذكر مصدر مطلع على سير المفاوضات بشأن صفقة الحبوب لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات التركية الروسية رفيعة المستوى قد تكون الأمل الأخير، في حال لم... 16.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-16T04:06+0000

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أنقرة - سبوتنيك. وحول احتمال إجراء محادثات رفيعة المستوى إذا لم يتم إحراز تقدم بحلول 18 مايو/ أيار الجاري، قال المصدر المطلع: "نعم، ربما يكون هذا هو الأمل الأخير، عندما يصبح واضحا أن المفاوضات بشأن تمديد شروط الصفقة وصلت إلى طريق مسدود".وتابع المصدر: "ليس لدي ما أقوله لكم الآن عن توفر مثل هذه الخطط وبالتالي أي مواعيد... لكن المفاوضات ممكنة".وتتضمن مبادرة "البحر الأسود" لتصدير الحبوب، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو/ تموز 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن. وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى أن الغرب يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله وليس إلى الدول المحتاجة في أفريقيا.ابتداء من 18 مارس/ آذار 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يوما - حتى 18 مايو/أيار، بينما تصر أوكرانيا على تمديد الصفقة لمدة 120 يوما.وتعتبر صفقة الحبوب جزءًا من حزمة اتفاقيات تتضمن عدم عرقلة الدول الغربية الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة. وأشارت موسكو إلى أن هذا الالتزام لم يتم الوفاء به بالكامل، وأن الدول الغربية ما زالت تعرقل وتقيد تصدير الحبوب الروسية إلى الدول المحتاجة لها.

https://sputnikarabic.ae/20230505/مصدر-لـسبوتنيك-لا-توجد-مواعيد-محددة-لتمديد-اتفاقية-الحبوب--1076687146.html

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