https://sputnikarabic.ae/20230516/ميدفيديف-يرد-على-تصريحات-ماكرون-تنامون-وتستيقظون-وبالكم-بروسيا-1077085122.html
ميدفيديف يرد على تصريحات ماكرون: "تنامون وتستيقظون وبالكم بروسيا"
ميدفيديف يرد على تصريحات ماكرون: "تنامون وتستيقظون وبالكم بروسيا"
رد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، على تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول ما وصفه بـ "الهزيمة الجيوسياسية" لروسيا؛ مؤكدا أن سياسة حلف... 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T08:58+0000
2023-05-16T08:58+0000
2023-05-16T08:58+0000
روسيا
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وكتب ميدفيديف، في تغريدة عبر حسابه على منصة "تويتر": "في عام 2022 عندما تعلق الأمر بمطالباتنا بضمانات أمنية، لم يكترث الناتو، وتعامل مع الأمر ببرودة. واليوم جميع الدول الأعضاء في الناتو، تنام وتستيقظ، وهي تفكر بروسيا".وأكد ميدفيديف على أنه، إذا ما كان هناك من خاسر، فهي سياسة الحلف الرجعية، التي تدعي دورا استثنائيا في القرن الحادي والعشرين.وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، بأن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول هزيمة روسيا هو عبارة عن محاولات للتمني.ورد غروشكو في بيان، عبر موقع الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، على ادعاءات ماكرون حول "تبعية" روسيا لجمهورية الصين الشعبية: "لقد اعتدنا منذ فترة طويلة على التصريحات المتكررة لقيادة فرنسا، وكذلك دول أخرى من تكتل التجمع الغربي، حول الانتصار الوشيك والحتمي لنظام كييف وحول الاقتصاد الروسي الذي انهار عمليا في ظل عبء العقوبات، وحول العزلة الدولية المزعومة لروسيا".
https://sputnikarabic.ae/20230515/الخارجية-الروسية-ردا-على-ماكرون-خسارة-روسيا-أضغاث-أحلام-والتعاون-مع-بكين-يؤرق-باريس-1077077202.html
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روسيا
ميدفيديف يرد على تصريحات ماكرون: "تنامون وتستيقظون وبالكم بروسيا"
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رد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، على تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول ما وصفه بـ "الهزيمة الجيوسياسية" لروسيا؛ مؤكدا أن سياسة حلف "الناتو" هي من منيت بالهزيمة.
وكتب ميدفيديف، في تغريدة عبر حسابه على منصة "تويتر": "في عام 2022 عندما تعلق الأمر بمطالباتنا بضمانات أمنية، لم يكترث الناتو، وتعامل مع الأمر ببرودة. واليوم جميع الدول الأعضاء في الناتو، تنام وتستيقظ، وهي تفكر بروسيا".
وأكد ميدفيديف على أنه، إذا ما كان هناك من خاسر، فهي سياسة الحلف الرجعية، التي تدعي دورا استثنائيا في القرن الحادي والعشرين.
وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، بأن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول هزيمة روسيا هو عبارة عن محاولات للتمني.
ورد غروشكو في بيان، عبر موقع الخارجية الروسية
، اليوم الاثنين، على ادعاءات ماكرون حول "تبعية" روسيا لجمهورية الصين الشعبية: "لقد اعتدنا منذ فترة طويلة على التصريحات المتكررة لقيادة فرنسا، وكذلك دول أخرى من تكتل التجمع الغربي، حول الانتصار الوشيك والحتمي لنظام كييف وحول الاقتصاد الروسي الذي انهار عمليا في ظل عبء العقوبات، وحول العزلة الدولية المزعومة لروسيا".