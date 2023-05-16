https://sputnikarabic.ae/20230516/ميكروبات-البلاستيك-والانفجار-الكوني-الأكبر-وخرافات-شائعة-التصقت-بالعلم--1077097585.html
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر.. وخرافات شائعة التصقت بالعلم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر.. وخرافات شائعة التصقت بالعلم
اكتشف العلماء ميكروبات يمكنها هضم المواد البلاستيكية بدرجات حرارة منخفضة يمكن أن تكون أداة قيمة في إعادة التدوير، وتوصلوا كذلك إلى "أكبر" انفجار كوني تم تسجيله... 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T13:00+0000
2023-05-16T13:00+0000
2023-05-16T13:10+0000
راديو
مرايا العلوم
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ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
استطاع العلماء تحقيق مقاومة مغناطيسية في درجة حرارة الغرفة في وصلة نفق، حيث يشهد مجال الإلكترونيات المغزلية ذات المغناطيسية الحديدية المضادة نموا سريعا في فيزياء المواد المكثفة وتكنولوجيا المعلومات، وله استخدامات محتملة في أجهزة المعلومات عالية الكثافة وفائقة السرعة.المواد الكيميائية الحيوية المحايدة للكربوناستطاع علماء تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى مواد ذات قيمة باستخدام حمض الفورميكأعلن علماء فلك اكتشاف "أكبر" انفجار كوني تم تسجيله على الإطلاق، وهو عبارة عن كرة من الطاقة حجمها يفوق حجم نظامنا الشمسي بمئة مرة واشتعلت بصورة مفاجئة قبل ثلاث سنوات.في هذه الحلقة أيضا نتجول معا في ضوء العلم بين أشهر الخرافات التي شاعت والتصقت بالعلم ومنها أننا نستخدم 10% من أدمغتنا فقط! ومنها ما يتعلق بالجزء المظلم من القمر وتأثير البدر الكامل على السلوك، وكذلك أن السكر يصيب الأطفال بفرط النشاط.. ومنها أيضا أنه لا تضرب الصواعق المكان نفسه مرتين بالإضافة إلى أن المضادات الحيوية تقتل الفيروسات، وفلكيا: خرافة أن الانفجار العظيم هو عبارة عن انفجار.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مرايا العلومإعداد وتقديم: أحمد أحمد
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ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر.. وخرافات شائعة التصقت بالعلم
13:00 GMT 16.05.2023 (تم التحديث: 13:10 GMT 16.05.2023) تابعنا عبر
اكتشف العلماء ميكروبات يمكنها هضم المواد البلاستيكية بدرجات حرارة منخفضة يمكن أن تكون أداة قيمة في إعادة التدوير، وتوصلوا كذلك إلى "أكبر" انفجار كوني تم تسجيله على الإطلاق.. ولأول مرة، إنجاز صورة واضحة تماما للجينوم البشري من أفراد متعددين.
استطاع العلماء تحقيق مقاومة مغناطيسية في درجة حرارة الغرفة في وصلة نفق، حيث يشهد مجال الإلكترونيات المغزلية ذات المغناطيسية الحديدية المضادة نموا سريعا في فيزياء المواد المكثفة وتكنولوجيا المعلومات
، وله استخدامات محتملة في أجهزة المعلومات عالية الكثافة وفائقة السرعة.
المواد الكيميائية الحيوية المحايدة للكربون
استطاع علماء تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى مواد ذات قيمة باستخدام حمض الفورميك
تمكن العلماء من تحقيق اختراق بحثي واسع بتحليلهم البانجينوم البشري بصورة لم يسبق لها مثيل في الوضوح.. الخطوة تنشيء جينوما بشريا مرجعيا أكثر شمولا من خلال تجميع التسلسلات الجينومية لـ 47 فردا من جميع أنحاء العالم.
أعلن علماء فلك اكتشاف "أكبر" انفجار كوني تم تسجيله على الإطلاق
، وهو عبارة عن كرة من الطاقة حجمها يفوق حجم نظامنا الشمسي بمئة مرة واشتعلت بصورة مفاجئة قبل ثلاث سنوات.
في هذه الحلقة أيضا نتجول معا في ضوء العلم بين أشهر الخرافات التي شاعت والتصقت بالعلم ومنها أننا نستخدم 10% من أدمغتنا فقط! ومنها ما يتعلق بالجزء المظلم من القمر وتأثير البدر الكامل على السلوك، وكذلك أن السكر يصيب الأطفال بفرط النشاط.. ومنها أيضا أنه لا تضرب الصواعق المكان نفسه مرتين بالإضافة إلى أن المضادات الحيوية تقتل الفيروسات، وفلكيا: خرافة أن الانفجار العظيم هو عبارة عن انفجار.
يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مرايا العلوم