https://sputnikarabic.ae/20230516/نيجيرية-تسعى-لتحطيم-الرقم-القياسي-في-الطهو-المتواصل-1077090604.html
نيجيرية تسعى لتحطيم الرقم القياسي في الطهو المتواصل
نيجيرية تسعى لتحطيم الرقم القياسي في الطهو المتواصل
تسعى طاهية نيجيرية لتحقيق رقم قياسي عالمي جديد لأطول ساعات طهو دون توقف لنحو 100 ساعة، متجاوزةً الرقم القياسي الحالي البالغ حوالي 88 ساعة. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T11:42+0000
2023-05-16T11:42+0000
2023-05-16T11:42+0000
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وبدأت هيلدا باتشي الطهو، يوم الخميس الماضي، في محاولة لكسر الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الطاهي الهندي لاتا توندون في موسوعة غينيس والبالغ 87 ساعة و45 دقيقة عام 2019.وبحلول الساعة الثالثة مساء بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين، كانت باتشي قد طهت لأكثر من 97 ساعة في منطقة ليكي في لاغوس، المركز التجاري لنيجيريا، لتنال شهرة واسعة في الدولة الواقعة غربي أفريقيا.ولم يكن أحد من موسوعة غينيس للأرقام القياسية حاضرا في منطقة الطهو، لكن المنظمة نشرت تغريدة على "تويتر" بأنها كانت على علم بمحاولة الشيف تحطيم الرقم القياسي في الطهو.وقالت المؤسسة: "نحتاج إلى مراجعة جميع الأدلة أولا قبل الإعلان رسميا عن الرقم القياسي الجديد".بعد أن تجاوزت الرقم القياسي الحالي في الطبخ، غرّد الرئيس محمد بخاري، قائلا إن يوم الاثنين كان يوما رائعا لنيجيريا... دافع هيلدا وطموحها ومرونتها جلب اهتماما كبيرا ونظرة ثاقبة على تفرد الطعام النيجيري".وخلال محاولتها تحطيم الرقم القياسي، قالت الطاهية النيجيرية إنها تريد إظهار مدى عمل الشباب النيجيري الجاد والتصميم وأيضا كحملة للشابات الأفريقيات اللائي يواجهن التهميش في المجتمع، معربةً عن أملها في أن يتعلم العالم المزيد عن المأكولات النيجيرية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار نيجيريا, نادي الفيديو
أخبار نيجيريا, نادي الفيديو
نيجيرية تسعى لتحطيم الرقم القياسي في الطهو المتواصل
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تسعى طاهية نيجيرية لتحقيق رقم قياسي عالمي جديد لأطول ساعات طهو دون توقف لنحو 100 ساعة، متجاوزةً الرقم القياسي الحالي البالغ حوالي 88 ساعة.
وبدأت هيلدا باتشي الطهو، يوم الخميس الماضي، في محاولة لكسر الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الطاهي الهندي لاتا توندون في موسوعة غينيس والبالغ 87 ساعة و45 دقيقة عام 2019.
وبحلول الساعة الثالثة مساء بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين، كانت باتشي قد طهت لأكثر من 97 ساعة في منطقة ليكي في لاغوس، المركز التجاري لنيجيريا، لتنال شهرة واسعة في الدولة الواقعة غربي أفريقيا.
ولم يكن أحد من موسوعة غينيس للأرقام القياسية حاضرا في منطقة الطهو، لكن المنظمة نشرت تغريدة على "تويتر" بأنها كانت على علم بمحاولة الشيف تحطيم الرقم القياسي في الطهو.
وقالت المؤسسة: "نحتاج إلى مراجعة جميع الأدلة أولا قبل الإعلان رسميا عن الرقم القياسي الجديد".
بعد أن تجاوزت الرقم القياسي الحالي في الطبخ، غرّد الرئيس محمد بخاري، قائلا إن يوم الاثنين كان يوما رائعا لنيجيريا... دافع هيلدا وطموحها ومرونتها جلب اهتماما كبيرا ونظرة ثاقبة على تفرد الطعام النيجيري".
وخلال محاولتها تحطيم الرقم القياسي، قالت الطاهية النيجيرية إنها تريد إظهار مدى عمل الشباب النيجيري الجاد والتصميم وأيضا كحملة للشابات الأفريقيات اللائي يواجهن التهميش في المجتمع، معربةً عن أملها في أن يتعلم العالم المزيد عن المأكولات النيجيرية".