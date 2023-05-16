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نيوزيلندا.. مقتل 10 أشخاص في حريق ضخم وسط ويلينغتون
نيوزيلندا.. مقتل 10 أشخاص في حريق ضخم وسط ويلينغتون
لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم وفقد 11 شخصا آخرون في حريق ضخم بنُزل في العاصمة النيوزيلندية ويلينغتون، اليوم الثلاثاء. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T01:48+0000
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وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، صباح اليوم الثلاثاء، بمقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في حريق ضخم اندلع في نُزل بوسط العاصمة ويلينغتون، وسط أنباء عن احتمال زيادة أعداد القتلى.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه تم إجلاء العشرات بعد اندلاع حريق هائل في نزل بمدينة ويلينغتون في ساعة مبكرة من صباح اليوم، فضلا عن وجود عدد كبير من الأشخاص في عداد المفقودين، خاصة وأنه من المرجح سقوط المبنى جراء الحريق.وأشارت إلى أن الحريق اندلع في نزل مكون من أربعة طوابق، وأن عدد القتلى المسجلين في الحريق وصل إلى 10 أشخاص، ولا يزال 11 شخصا آخرين في عداد المفقودين، مع إجلاء العشرات الآخرين.ويشتبه في اندلاع الحريق عمدا في النزل الواقع في الضاحية المركزية لنيوتاون، وهو النزل المكون من أربع طوابق بحوالي 92 غرفة.وكان رئيس الوزراء النيوزيلندي، كريس هيبكنز، قد أكد لقناة نيوشوب التلفزيونية أن عدد القتلى في زيادة، حيث يعتقد أن أكثر من 90 شخصا كانوا في المبنى أو النزل عندما بدأ الحريق.
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الأخبار, العالم

نيوزيلندا.. مقتل 10 أشخاص في حريق ضخم وسط ويلينغتون

01:48 GMT 16.05.2023
© AFP 2023 / Peter Parksحريق هائل يشتعل في ناطحة سحاب في هونغ كونغ، 3 مارس 2023
حريق هائل يشتعل في ناطحة سحاب في هونغ كونغ، 3 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
© AFP 2023 / Peter Parks
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لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم وفقد 11 شخصا آخرون في حريق ضخم بنُزل في العاصمة النيوزيلندية ويلينغتون، اليوم الثلاثاء.
وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، صباح اليوم الثلاثاء، بمقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في حريق ضخم اندلع في نُزل بوسط العاصمة ويلينغتون، وسط أنباء عن احتمال زيادة أعداد القتلى.
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وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه تم إجلاء العشرات بعد اندلاع حريق هائل في نزل بمدينة ويلينغتون في ساعة مبكرة من صباح اليوم، فضلا عن وجود عدد كبير من الأشخاص في عداد المفقودين، خاصة وأنه من المرجح سقوط المبنى جراء الحريق.
وأشارت إلى أن الحريق اندلع في نزل مكون من أربعة طوابق، وأن عدد القتلى المسجلين في الحريق وصل إلى 10 أشخاص، ولا يزال 11 شخصا آخرين في عداد المفقودين، مع إجلاء العشرات الآخرين.
ويشتبه في اندلاع الحريق عمدا في النزل الواقع في الضاحية المركزية لنيوتاون، وهو النزل المكون من أربع طوابق بحوالي 92 غرفة.
وكان رئيس الوزراء النيوزيلندي، كريس هيبكنز، قد أكد لقناة نيوشوب التلفزيونية أن عدد القتلى في زيادة، حيث يعتقد أن أكثر من 90 شخصا كانوا في المبنى أو النزل عندما بدأ الحريق.
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