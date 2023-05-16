https://sputnikarabic.ae/20230516/واشنطن-نظام-الدفاع-الجوي-باتريوت-في-أوكرانيا-تضرر-من-ضربة-صاروخية-روسية-1077112828.html
واشنطن: تضرر نظام الدفاع الجوي "باتريوت" في أوكرانيا من ضربة صاروخية روسية
واشنطن: تضرر نظام الدفاع الجوي "باتريوت" في أوكرانيا من ضربة صاروخية روسية
أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، بأن أحد أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" التي تم تسليمها إلى أوكرانيا تضرر في هجوم صاروخي روسي. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T18:15+0000
2023-05-16T18:15+0000
2023-05-16T19:02+0000
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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن ضربة مركزة ليلا بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى موجهة بدقة، تم تنفيذها في نقاط انتشار وحدات القوات الأوكرانية، وكذلك في أماكن تخزين الذخائر والأسلحة والمعدات التي يتم تسليمها من الدول الغربية.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضُربت جميع الأهداف، ومن بينها نظام الدفاع الجوي الأمريكي "باتريوت"، الذي دمر في كييف بصاروخ فرط صوتي من طراز "كينجال".وفي وقت سابق، زعم القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، بأن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت جميع الصواريخ الجوية والبحرية والبرية الثمانية عشر التي تم إطلاقها ليلا، 6 كينجال، و9 كاليبر، و3 إسكندر، على حد قوله.وبحسب قناة "سي إن إن" التلفزيونية، فإن نظام الدفاع الجوي "باتريوت" في أوكرانيا "تضرر لكنه لم يدمر"، وفي الوقت الحالي، تقوم الولايات المتحدة بتقييم مدى الضرر الذي لحق به من أجل فهم ما إذا كان من الضروري إيقاف تشغيل هذه الوحدة تمامًا، أو إصلاحها بجهود الجانب الأوكراني.ولم يتم تحديد مكان نشر نظام الدفاع الجوي المتضرر بالضبط.
https://sputnikarabic.ae/20230516/بيسكوف-خصائص-صاروخ-كينجال-التكتيكية-والتقنية-فريدة-من-نوعها-1077097499.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن: تضرر نظام الدفاع الجوي "باتريوت" في أوكرانيا من ضربة صاروخية روسية
18:15 GMT 16.05.2023 (تم التحديث: 19:02 GMT 16.05.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، بأن أحد أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" التي تم تسليمها إلى أوكرانيا تضرر في هجوم صاروخي روسي.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن ضربة مركزة ليلا بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى موجهة بدقة، تم تنفيذها في نقاط انتشار وحدات القوات الأوكرانية، وكذلك في أماكن تخزين الذخائر والأسلحة والمعدات التي يتم تسليمها من الدول الغربية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضُربت جميع الأهداف، ومن بينها نظام الدفاع الجوي الأمريكي "باتريوت"، الذي دمر في كييف بصاروخ فرط صوتي من طراز "كينجال".
وفي وقت سابق، زعم القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، بأن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت جميع الصواريخ الجوية والبحرية والبرية الثمانية عشر التي تم إطلاقها ليلا، 6 كينجال، و9 كاليبر، و3 إسكندر، على حد قوله.
وبحسب قناة
"سي إن إن" التلفزيونية، فإن نظام الدفاع الجوي "باتريوت" في أوكرانيا "تضرر لكنه لم يدمر"، وفي الوقت الحالي، تقوم الولايات المتحدة بتقييم مدى الضرر الذي لحق به من أجل فهم ما إذا كان من الضروري إيقاف تشغيل هذه الوحدة تمامًا، أو إصلاحها بجهود الجانب الأوكراني.
ولم يتم تحديد مكان نشر نظام الدفاع الجوي المتضرر بالضبط.