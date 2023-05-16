https://sputnikarabic.ae/20230516/وزيرة-الخارجية-الألمانية-السعودية-تسعى-لحل-أزمات-المنطقة-1077082369.html

وزيرة الخارجية الألمانية: السعودية تسعى لحل أزمات المنطقة

وزيرة الخارجية الألمانية: السعودية تسعى لحل أزمات المنطقة

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أمس الاثنين، إن السعودية تسعى لإيجاد حلول للأزمات في المنطقة، وبرلين بحاجة لعلاقات قوية مع الرياض. 16.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-16T04:46+0000

2023-05-16T04:46+0000

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ونقلت قناة "العربية"، صباح اليوم الثلاثاء، عن بيربوك تأكيدها أن "السعودية تستخدم نفوذها لإيجاد حلول للأزمات في المنطقة وهذا يجعلها شريكا نحتاج إلى علاقات قوية معه".وأشادت وزيرة الخارجية الألمانية بالمملكة على جهودها في عمليات الإجلاء من السودان، في ظل الصراع المحتدم بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع في البلاد، قائلة:وشددت أنالينا بيربوك على أن المجتمع الدولي يراقب القادة العسكريين في السودان ومدى تحملهم لمسؤولياتهم تجاه الشعب السوداني، مشيرة إلى أن "الهدف الأول للمفاوضات السودانية التي تتوسط فيها السعودية وأمريكا هو الوقف الدائم لإطلاق النار".وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قد استقبل وزيرة خارجية ألمانيا، أمس الاثنين، وناقش معها العلاقات السعودية الألمانية الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.ويشار إلى أن حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، قد ارتفعت إلى 676 قتيلا على الأقل و5576 جريحا، وفق ما أعلن، أول أمس الأحد، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان.وتوصل وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال المفاوضات، التي استضافتها مدينة جدة السعودية، الخميس الماضي، إلى اتفاق مبدئي لحماية المدنيين في السودان من الاشتباكات المسلحة.وينص إعلان جدة، وهو الاتفاق المبدئي الأولي الموقّع بين طرفي الصراع المسلح في السودان، على تعهد الطرفين بالامتناع عن أي هجمات قد تلحق الضرر بالسكان المدنيين.ويلتزم طرفا الصراع بموجب الاتفاق باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، كما يلتزمان بالسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال القتالية والمناطق المحاصرة، والالتزام بحماية العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات العامة في السودان.

https://sputnikarabic.ae/20230505/وفدا-الجيش-السوداني-والدعم-السريع-يغادران-إلى-جدة-والخارجية-السعودية-تعلق-1076710005.html

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الأخبار, العالم العربي, السعودية, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار ألمانيا