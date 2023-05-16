https://sputnikarabic.ae/20230516/وزيرة-الخارجية-الألمانية-السعودية-تسعى-لحل-أزمات-المنطقة-1077082369.html
وزيرة الخارجية الألمانية: السعودية تسعى لحل أزمات المنطقة
وزيرة الخارجية الألمانية: السعودية تسعى لحل أزمات المنطقة
قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أمس الاثنين، إن السعودية تسعى لإيجاد حلول للأزمات في المنطقة، وبرلين بحاجة لعلاقات قوية مع الرياض. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T04:46+0000
2023-05-16T04:46+0000
2023-05-16T05:10+0000
الأخبار
العالم العربي
السعودية
أخبار السودان اليوم
اتفاق السودان
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/07/1063223737_0:0:1260:710_1920x0_80_0_0_b5d212aef184daedcab8f96757603dc2.jpg
ونقلت قناة "العربية"، صباح اليوم الثلاثاء، عن بيربوك تأكيدها أن "السعودية تستخدم نفوذها لإيجاد حلول للأزمات في المنطقة وهذا يجعلها شريكا نحتاج إلى علاقات قوية معه".وأشادت وزيرة الخارجية الألمانية بالمملكة على جهودها في عمليات الإجلاء من السودان، في ظل الصراع المحتدم بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع في البلاد، قائلة:وشددت أنالينا بيربوك على أن المجتمع الدولي يراقب القادة العسكريين في السودان ومدى تحملهم لمسؤولياتهم تجاه الشعب السوداني، مشيرة إلى أن "الهدف الأول للمفاوضات السودانية التي تتوسط فيها السعودية وأمريكا هو الوقف الدائم لإطلاق النار".وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قد استقبل وزيرة خارجية ألمانيا، أمس الاثنين، وناقش معها العلاقات السعودية الألمانية الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.ويشار إلى أن حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، قد ارتفعت إلى 676 قتيلا على الأقل و5576 جريحا، وفق ما أعلن، أول أمس الأحد، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان.وتوصل وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال المفاوضات، التي استضافتها مدينة جدة السعودية، الخميس الماضي، إلى اتفاق مبدئي لحماية المدنيين في السودان من الاشتباكات المسلحة.وينص إعلان جدة، وهو الاتفاق المبدئي الأولي الموقّع بين طرفي الصراع المسلح في السودان، على تعهد الطرفين بالامتناع عن أي هجمات قد تلحق الضرر بالسكان المدنيين.ويلتزم طرفا الصراع بموجب الاتفاق باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، كما يلتزمان بالسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال القتالية والمناطق المحاصرة، والالتزام بحماية العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات العامة في السودان.
https://sputnikarabic.ae/20230505/وفدا-الجيش-السوداني-والدعم-السريع-يغادران-إلى-جدة-والخارجية-السعودية-تعلق-1076710005.html
السعودية
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/07/1063223737_61:0:1181:840_1920x0_80_0_0_2d3c6eb5a403bdd1e404b5ec05d682f4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العالم العربي, السعودية, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار ألمانيا
الأخبار, العالم العربي, السعودية, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار ألمانيا
وزيرة الخارجية الألمانية: السعودية تسعى لحل أزمات المنطقة
04:46 GMT 16.05.2023 (تم التحديث: 05:10 GMT 16.05.2023) تابعنا عبر
قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أمس الاثنين، إن السعودية تسعى لإيجاد حلول للأزمات في المنطقة، وبرلين بحاجة لعلاقات قوية مع الرياض.
ونقلت قناة
"العربية"، صباح اليوم الثلاثاء، عن بيربوك تأكيدها أن "السعودية تستخدم نفوذها لإيجاد حلول للأزمات في المنطقة وهذا يجعلها شريكا نحتاج إلى علاقات قوية معه".
وأشادت وزيرة الخارجية الألمانية بالمملكة على جهودها في عمليات الإجلاء من السودان، في ظل الصراع المحتدم بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع في البلاد، قائلة:
كانت جدة الملاذ الآمن الأول للكثيرين بعد اندلاع القتال أخيرا في السودان، بما في ذلك بعض الألمان. أنا ممتنة للغاية للمملكة لإجلائها العديد من المواطنين من أنحاء العالم، بمن فيهم الألمان.
وشددت أنالينا بيربوك على أن المجتمع الدولي يراقب القادة العسكريين في السودان ومدى تحملهم لمسؤولياتهم تجاه الشعب السوداني، مشيرة إلى أن "الهدف الأول للمفاوضات السودانية التي تتوسط فيها السعودية وأمريكا هو الوقف الدائم لإطلاق النار".
وكان وزير الخارجية السعودي
، الأمير فيصل بن فرحان، قد استقبل وزيرة خارجية ألمانيا، أمس الاثنين، وناقش معها العلاقات السعودية الألمانية الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.
ويشار إلى أن حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، قد ارتفعت إلى 676 قتيلا على الأقل و5576 جريحا، وفق ما أعلن، أول أمس الأحد، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان.
وتوصل وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال المفاوضات، التي استضافتها مدينة جدة السعودية، الخميس الماضي، إلى اتفاق مبدئي لحماية المدنيين في السودان من الاشتباكات المسلحة.
وينص إعلان جدة
، وهو الاتفاق المبدئي الأولي الموقّع بين طرفي الصراع المسلح في السودان، على تعهد الطرفين بالامتناع عن أي هجمات قد تلحق الضرر بالسكان المدنيين.
ويلتزم طرفا الصراع بموجب الاتفاق باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، كما يلتزمان بالسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال القتالية والمناطق المحاصرة، والالتزام بحماية العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات العامة في السودان.