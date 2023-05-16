https://sputnikarabic.ae/20230516/4-دول-عربية-في-قائمة-الأكثر-إصابة-بالسكري-على-مستوى-العالم-1077089594.html

4 دول عربية في قائمة الأكثر إصابة بالسكري على مستوى العالم

4 دول عربية في قائمة الأكثر إصابة بالسكري على مستوى العالم

أدرجت 4 دول عربية في "منطقة الخطر"، في قائمة أكثر 10 دول حول العالم إصابة بمرض السكري. 16.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-16T10:35+0000

2023-05-16T10:35+0000

2023-05-16T10:35+0000

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وجاءت الكويت في المركز الثاني عالميا في نسبة الإصابة، بعد باكستان، وفقا لتقرير من منظمة "Wise Voter"، المتخصصة في الأرقام والإحصاءات.ولفت التقرير إلى أن السكري ينتشر في المجتمع الكويتي بنسبة 24.9%، وذلك بسبب نمط الحياة اليومية الخاطئ للأشخاص هناك، فضلا عن سوء التغذية.واحتلت قطر المركز العاشر عالميا، في نسبة الإصابة بمرض السكري، بنسبة 19.5%، بينما جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الـ14 بنسبة 18.7%.وعن أعلى 10 دول ذات أعلى معدلات مرض السكري في العالم، فهي:1- باكستان (30.80%)2- الكويت (24.90%)3 - ناورو (23.40%)4 - كاليدونيا الجديدة (23.40%)5- جزر ماريانا الشمالية (23.40%)6- جزر مارشال (23.00%)7- موريشيوس (22.60%)8- مصر (20.90%) 9- جزر سليمان (19.80%)10- قطر (19.50%)وحازت دولة باكستان على أعلى معدل لمرض السكري في العالم، بمعدل مذهل يبلغ 30.8%، ومن الممكن أن يعزى ذلك إلى عدة عوامل، بما في ذلك نقص الوعي والتثقيف بشأن مرض السكري، وانتشار السمنة بشكل كبير، وضعف الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية.كما لعب تغيير نمط الحياة دورا في ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري. ويعتبر النظام الغذائي الغني بالكربوهيدرات والسكر، إلى جانب نمط الحياة الخامل، أمرا شائعا بين السكان في باكستان، وهو ما يؤدي إلى زيادة مقاومة الأنسولين ومرض السكري، فضلا عن أن الجينات والتاريخ العائلي يلعبان دورا في انتشار المرض بين السكان.

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