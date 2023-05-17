https://sputnikarabic.ae/20230517/أذربيجان-تعتقل-9-أفراد-على-صلة-بإيران-بتهمة-التخطيط-لاغتيال-مسؤولين-1077120653.html
أذربيجان تعتقل 9 أفراد "على صلة بإيران" بتهمة التخطيط لاغتيال مسؤولين
أذربيجان تعتقل 9 أفراد "على صلة بإيران" بتهمة التخطيط لاغتيال مسؤولين
أعلنت الحكومة الأذربيجانية، أنها "اعتقلت 9 أفراد على صلة بإيران بتهمة التخطيط لاغتيال مسؤولين، والعمل على إسقاط النظام الحاكم في أذربيجان". 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T06:26+0000
2023-05-17T06:26+0000
2023-05-17T06:38+0000
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وقالت وزارة الداخلية وجهاز الأمن ومكتب المدعي العام، في بيان مشترك، إن "قوات إنفاذ القانون الأذربيجانية ألقت القبض على أشخاص كانوا يعملون لصالح أجهزة استخبارات إيرانية".وأضاف البيان، أنه "تم اعتقال شخص يدعى رؤوف الله آخوند زاده ونجله مرسل و7 آخرين يعملون تحت إشرافه"، مؤكدا أن "المجموعة كانت تخطط لقلب نظام الحكم بالقوة واغتيال شخصيات بارزة ومسؤولين كبار".وتأتي هذه الاعتقالات بعدما توترت العلاقات بين أذربيجان وإيران بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة، ووصل الخلاف إلى ذروته عندما فتحت باكو سفارة لدى إسرائيل في مارس/ آذار الماضي.وأعلنت إيران، في الآونة الأخيرة، طرد 4 دبلوماسيين أذربيجانيين من البلاد، مؤكدةأن وزارة الخارجية اعتبرت الدبلوماسيين الأذربيجانيين "أشخاصاً غير مرغوب فيهم".يأتي ذلك رداعلى طرد أذربيجان، الشهر الماضي، 4 دبلوماسيين إيرانيين في أحدث مؤشر على تدهور العلاقات بين الجارتين.
https://sputnikarabic.ae/20230403/أذربيجان-تستدعي-سفير-إيران-لديها-بعد-وصول-مذكرة-احتجاج-من-طهران-1075482842.html
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أخبار إيران, إيران, أذربيجان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار إيران, إيران, أذربيجان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أذربيجان تعتقل 9 أفراد "على صلة بإيران" بتهمة التخطيط لاغتيال مسؤولين
06:26 GMT 17.05.2023 (تم التحديث: 06:38 GMT 17.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت الحكومة الأذربيجانية، أنها "اعتقلت 9 أفراد على صلة بإيران بتهمة التخطيط لاغتيال مسؤولين، والعمل على إسقاط النظام الحاكم في أذربيجان".
وقالت وزارة الداخلية وجهاز الأمن ومكتب المدعي العام، في بيان مشترك
، إن "قوات إنفاذ القانون الأذربيجانية ألقت القبض على أشخاص كانوا يعملون لصالح أجهزة استخبارات إيرانية".
وأضاف البيان، أنه "تم اعتقال شخص يدعى رؤوف الله آخوند زاده ونجله مرسل و7 آخرين يعملون تحت إشرافه"، مؤكدا أن "المجموعة كانت تخطط لقلب نظام الحكم بالقوة واغتيال شخصيات بارزة ومسؤولين كبار".
وتأتي هذه الاعتقالات بعدما توترت العلاقات بين أذربيجان وإيران بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة، ووصل الخلاف إلى ذروته عندما فتحت باكو سفارة لدى إسرائيل
في مارس/ آذار الماضي.
وأعلنت إيران، في الآونة الأخيرة، طرد 4 دبلوماسيين أذربيجانيين
من البلاد، مؤكدةأن وزارة الخارجية اعتبرت الدبلوماسيين الأذربيجانيين "أشخاصاً غير مرغوب فيهم".
يأتي ذلك رداعلى طرد أذربيجان، الشهر الماضي، 4 دبلوماسيين إيرانيين
في أحدث مؤشر على تدهور العلاقات بين الجارتين.