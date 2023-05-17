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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230517/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسي-تسقط-19-مسيرة-أوكرانية-و-9-صواريخ-هيمارس--1077140704.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 19 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد
الدفاع الجوي الروسي يسقط 19 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 صواريخ من طراز "هيمارس" 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T13:09+0000
2023-05-17T13:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وأضافت الدفاع الروسية: "وسائط الدفاع الجوي دمرت 19 طائرة أوكرانية دون طيار في جمهورية دونيستك و جمهورية لوغانسك وفي مناطق خاركوف وخيرسون".وبحسب البيان، منذ بداية العملية الخاصة، تم تدمير 427 طائرة عسكرية أوكرانية و 233 طائرة هليكوبتر و 4197 طائرة دون طيار، و 422 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات و 9206 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1100 قاذفة صواريخ متعددة ، 4837 مدفعية ميدانية وقذائف هاون بالإضافة إلى 10267 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230517/الدفاع-الروسية-القضاء-على-أكثر-من-350-عسكريا-أوكرانيا-في-اتجاه-دونيتسك-1077137946.html
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روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

الدفاع الجوي الروسي يسقط 19 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد

13:09 GMT 17.05.2023 (تم التحديث: 13:10 GMT 17.05.2023)
© Photo / Russian Defense Ministry / وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
© Photo / Russian Defense Ministry /
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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 صواريخ من طراز "هيمارس"
وأضافت الدفاع الروسية: "وسائط الدفاع الجوي دمرت 19 طائرة أوكرانية دون طيار في جمهورية دونيستك و جمهورية لوغانسك وفي مناطق خاركوف وخيرسون".
وبحسب البيان، منذ بداية العملية الخاصة، تم تدمير 427 طائرة عسكرية أوكرانية و 233 طائرة هليكوبتر و 4197 طائرة دون طيار، و 422 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات و 9206 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1100 قاذفة صواريخ متعددة ، 4837 مدفعية ميدانية وقذائف هاون بالإضافة إلى 10267 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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12:15 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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