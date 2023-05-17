https://sputnikarabic.ae/20230517/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسي-تسقط-19-مسيرة-أوكرانية-و-9-صواريخ-هيمارس--1077140704.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 19 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد
الدفاع الجوي الروسي يسقط 19 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 صواريخ من طراز "هيمارس" 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T13:09+0000
2023-05-17T13:09+0000
2023-05-17T13:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وأضافت الدفاع الروسية: "وسائط الدفاع الجوي دمرت 19 طائرة أوكرانية دون طيار في جمهورية دونيستك و جمهورية لوغانسك وفي مناطق خاركوف وخيرسون".وبحسب البيان، منذ بداية العملية الخاصة، تم تدمير 427 طائرة عسكرية أوكرانية و 233 طائرة هليكوبتر و 4197 طائرة دون طيار، و 422 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات و 9206 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1100 قاذفة صواريخ متعددة ، 4837 مدفعية ميدانية وقذائف هاون بالإضافة إلى 10267 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230517/الدفاع-الروسية-القضاء-على-أكثر-من-350-عسكريا-أوكرانيا-في-اتجاه-دونيتسك-1077137946.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا
الدفاع الجوي الروسي يسقط 19 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد
13:09 GMT 17.05.2023 (تم التحديث: 13:10 GMT 17.05.2023) تابعنا عبر
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 صواريخ من طراز "هيمارس"
وأضافت الدفاع الروسية: "وسائط الدفاع الجوي دمرت 19 طائرة أوكرانية دون طيار في جمهورية دونيستك و جمهورية لوغانسك وفي مناطق خاركوف وخيرسون".
وبحسب البيان، منذ بداية العملية الخاصة، تم تدمير 427 طائرة عسكرية أوكرانية و 233 طائرة هليكوبتر و 4197 طائرة دون طيار، و 422 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات و 9206 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1100 قاذفة صواريخ متعددة ، 4837 مدفعية ميدانية وقذائف هاون بالإضافة إلى 10267 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية
العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.