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أنقرة تستدعي السفير الألماني على خلفية اعتقال صحفيين تركيين
أنقرة تستدعي السفير الألماني على خلفية اعتقال صحفيين تركيين
أعلنت وزارة الخارجية التركية، أنها استدعت السفير الألماني لدى أنقرة على خلفية اعتقال الشرطة الألمانية صحفيين تركيين بمدينة فرانكفورت. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T17:38+0000
2023-05-17T17:38+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "الأناضول".وقال البيان إن: "توقيف ممثلي مكتب فرانكفورت لصحيفة "صباح" من قبل الشرطة الألمانية دون مبرر، يعد عملا من أعمال المضايقة والترهيب ضد الصحافة التركية".وأضاف البيان: "ندين بشدة هذا العمل الدنيء" ضد الصحفيين، مطالبا السلطات الألمانية بالإفراج الفوري عن "الصحفيين اللذين استهدفهما بلاغ كاذب".وأشار بيان وزارة الخارجية إلى أن السلطات التركية تتخذ الإجراءات اللازمة في ألمانيا في هذا الشأن.وذكر أنه جرى استدعاء السفير الألماني لدى أنقرة الأربعاء، يورغن شولتز وتم إبلاغه استياء تركيا الشديد حيال الموضوع.وكانت الشرطة الألمانية قد داهمت في وقت سابق اليوم الأربعاء، مكتب صحيفة "صباح أوروبا" التركية بفرانكفورت، واعتقلت الصحفيين إسماعيل أرال وجميل ألباي، وذلك إثر تفتيش منزلهما ومصادرة أجهزة الحواسيب والهواتف الخاصة بهما.
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أخبار تركيا اليوم, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

أنقرة تستدعي السفير الألماني على خلفية اعتقال صحفيين تركيين

17:38 GMT 17.05.2023
© Petros Giannakourisوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
© Petros Giannakouris
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أعلنت وزارة الخارجية التركية، أنها استدعت السفير الألماني لدى أنقرة على خلفية اعتقال الشرطة الألمانية صحفيين تركيين بمدينة فرانكفورت.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "الأناضول".
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وقال البيان إن: "توقيف ممثلي مكتب فرانكفورت لصحيفة "صباح" من قبل الشرطة الألمانية دون مبرر، يعد عملا من أعمال المضايقة والترهيب ضد الصحافة التركية".
وأضاف البيان: "ندين بشدة هذا العمل الدنيء" ضد الصحفيين، مطالبا السلطات الألمانية بالإفراج الفوري عن "الصحفيين اللذين استهدفهما بلاغ كاذب".
وأشار بيان وزارة الخارجية إلى أن السلطات التركية تتخذ الإجراءات اللازمة في ألمانيا في هذا الشأن.
وذكر أنه جرى استدعاء السفير الألماني لدى أنقرة الأربعاء، يورغن شولتز وتم إبلاغه استياء تركيا الشديد حيال الموضوع.
وكانت الشرطة الألمانية قد داهمت في وقت سابق اليوم الأربعاء، مكتب صحيفة "صباح أوروبا" التركية بفرانكفورت، واعتقلت الصحفيين إسماعيل أرال وجميل ألباي، وذلك إثر تفتيش منزلهما ومصادرة أجهزة الحواسيب والهواتف الخاصة بهما.
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